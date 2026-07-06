Chứng khoán bị bán tháo cuối chiều

Áp lực bán tăng vọt trong nửa cuối phiên 6/7 khiến chứng khoán Việt Nam lao dốc trên diện rộng. VN-Index có thời điểm mất gần 28 điểm trước khi thu hẹp đà giảm.

Các nhà đầu tư đột ngột rút lui khỏi thị trường vào cuối phiên. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động trong ngày 6/7 khi áp lực chốt lời bất ngờ gia tăng mạnh vào cuối phiên khiến các chỉ số đồng loạt lao dốc. Sau nhiều phiên giao dịch giằng co, lực cung xuất hiện đồng loạt trên diện rộng đã nhanh chóng lấn át bên mua, đẩy hàng loạt nhóm cổ phiếu vào trạng thái giảm sâu.

Trong suốt phiên sáng, VN-Index gần như chỉ dao động quanh mốc tham chiếu. Dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng khi cả bên mua lẫn bên bán đều chưa sẵn sàng gia tăng vị thế, khiến biên độ dao động của chỉ số khá hẹp và thị trường không xuất hiện nhiều điểm nhấn.

Diễn biến cân bằng này tiếp tục được duy trì trong những phút đầu phiên chiều. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện từ nửa cuối phiên khi lực bán bất ngờ gia tăng với cường độ lớn, nhanh chóng lan rộng trên toàn thị trường. Không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, áp lực xả hàng còn bao phủ hầu hết nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công - xây dựng, vận tải, phân phối, bán lẻ, bất động sản, nguyên vật liệu cho đến năng lượng.

Sức ép bán gia tăng khiến VN-Index mất điểm với tốc độ nhanh, có thời điểm lao dốc gần 28 điểm. Dù lực cầu xuất hiện vào cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp phần nào đà giảm, thị trường vẫn khép lại trong trạng thái tiêu cực với sắc đỏ áp đảo trên diện rộng.

Thanh khoản cũng tăng vọt, phản ánh hoạt động sang tay diễn ra sôi động trong bối cảnh bên bán chủ động hạ giá để thoát hàng. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 24.200 tỷ đồng , tăng 43% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 18,58 điểm (-1%) xuống 1.843,5 điểm. HNX-Index giảm 11,06 điểm (-3,6%) còn 296,51 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,24 điểm (-0,2%) xuống 127,77 điểm.

VN-Index giảm hơn 18 điểm trong phiên 6/7. Ảnh: TradingView.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 528 mã giảm (gồm 19 mã giảm sàn), 840 mã giữ tham chiếu và 183 mã tăng (gồm 17 mã tăng trần).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh. Rổ VN30 ghi nhận tới 22 mã giảm, chỉ có 6 mã tăng và 2 mã đứng giá, qua đó khiến chỉ số VN30-Index mất hơn 11 điểm, lùi xuống còn 1.991 điểm.

Đà giảm của VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn. Trong đó, VCB (-1,3%), BID (-2,1%), GVR (-4,6%), BSR (-4,9%), VPL (-3,3%), TCX (-3,3%), GEE (-5,9%), GAS (-1,7%), VPB (-1,3%) và ACB (-2%) tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được sắc xanh và góp phần kìm hãm đà giảm của thị trường. Dẫn đầu là VHM tăng 1,7%, bên cạnh HDB (+0,9%), FPT (+1%), TCB (+0,5%), LPB (+0,6%), VNM (+1,7%), CRV (+3%), NAB (+1,5%), GMD (+1,1%) và STG tăng hết biên độ.

Khối ngoại cũng trở thành điểm trừ đáng chú ý khi quay đầu bán ròng hơn 2.200 tỷ đồng . Tuy nhiên, phần lớn giá trị bán ròng đến từ giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu VIC với quy mô khoảng 2.253 tỷ đồng . Ngoài VIC, nhà đầu tư nước ngoài còn bán ròng SHB (- 95 tỷ đồng ) và MSN (- 69 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, FPT được mua ròng khoảng 100 tỷ đồng , tiếp theo là VND (+ 58 tỷ đồng ) và VNM (+ 54 tỷ đồng ).