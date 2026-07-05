Vợ Chủ tịch Khải Hoàn Land muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần

Bà Trần Thị Thu Hương dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 44,5 triệu cổ phiếu KHG cho KH Invest - doanh nghiệp do Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn nắm 99,9% vốn.

KH Invest là doanh nghiệp do Chủ tịch Khải Hoàn Land nắm 99,9% vốn. Ảnh: KHG.

Công ty TNHH KH Invest vừa công bố kế hoạch nhận chuyển nhượng 44,5 triệu cổ phiếu KHG, tương đương 9,9% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG). Giao dịch dự kiến diễn ra trong giai đoạn từ ngày 7/7 đến 5/8 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Bên chuyển nhượng là bà Trần Thị Thu Hương - vợ Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land Nguyễn Khải Hoàn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu KHG do KH Invest nắm giữ sẽ tăng từ 20 triệu đơn vị (tương đương 4,45% vốn điều lệ) lên 64,5 triệu đơn vị (tương ứng 14,35% vốn). Trong khi đó, bà Trần Thị Thu Hương sẽ thoái toàn bộ 44,5 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông của Khải Hoàn Land.

Hiện ông Nguyễn Khải Hoàn vẫn là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp khi trực tiếp sở hữu 137,2 triệu cổ phiếu KHG, tương ứng 30,54% vốn điều lệ.

Về KH Invest, pháp nhân này được thành lập ngày 25/12/2025, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý kinh doanh và các hoạt động tư vấn quản lý khác. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 201 tỷ đồng , trong đó ông Nguyễn Khải Hoàn góp 99,9% vốn. Phần vốn còn lại do bà Phạm Thị Thảo (sinh năm 1999) nắm giữ với tỷ lệ 0,1%; đồng thời bà Thảo đảm nhiệm vị trí Giám đốc công ty.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông Khải Hoàn Land đã thông qua chủ trương cho phép KH Invest nhận góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết từ ông Nguyễn Khải Hoàn và bà Trần Thị Thu Hương trong một hoặc nhiều lần.

Cổ đông công ty cũng chấp thuận để KH Invest được mua cổ phần riêng lẻ và/hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần từ 2 cổ đông này, qua đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nâng tỷ lệ sở hữu lên từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Khải Hoàn Land.

Đồng thời, trong trường hợp đã nắm giữ từ 25% vốn trở lên, KH Invest tiếp tục được phép mua cổ phần riêng lẻ hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết từ ông Nguyễn Khải Hoàn và bà Trần Thị Thu Hương để nâng tỷ lệ sở hữu lên hoặc vượt các ngưỡng 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Khải Hoàn Land mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định hiện hành.