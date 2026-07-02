Rộ dịch vụ 'check quy hoạch Thủ đô 100 năm' mất phí trên chợ mạng

Nhiều cá nhân trên mạng xã hội đang rao bán gói kiểm tra quy hoạch Hà Nội với giá đến 500.000 đồng. Cơ quan chức năng khẳng định đây là các nguồn thông tin không chính thống.

Nhiều người dân Hà Nội có nhu cầu kiểm tra quy hoạch đất đai. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Thời gian gần đây, trên các hội nhóm mạng xã hội và diễn đàn bất động sản xuất hiện các dịch vụ kiểm tra quy hoạch tính phí tại Hà Nội.

Nhiều tài khoản tự xưng là đơn vị cung cấp dữ liệu rao bán các gói kiểm tra từ cơ bản đến nâng cao với mức giá dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/lượt. Trong đó, gói "kiểm tra nâng cao quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm" được chào mời với giá 500.000 đồng.

Các đơn vị này quảng cáo dịch vụ có thể kiểm tra quy hoạch đất có nằm trong quy hoạch hay không, cắt bao nhiêu còn bao nhiêu, kiểm tra các loại quy hoạch mới chờ duyệt (nếu có) và kiểm tra Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm mới nhất.

Về vấn đề này, ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng Phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc và đô thị thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đã đưa ra những phản hồi chính thức.

Đối với các trang web tra cứu trả phí, ông Dũng cho biết đây hoàn toàn là các trang do doanh nghiệp bên ngoài tự ý xây dựng. Dù có thể có một vài cơ sở dữ liệu nhất định nhưng các tài liệu này không đầy đủ và không phải thông tin chính thống.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng đã phát hiện có đối tượng bên ngoài trà trộn, cài đặt phần mềm đè lên hệ thống của Sở. Cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý và khóa các nội dung này.

Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội lưu ý người dân không nên nhìn vào màu sắc hiển thị trên sa bàn quy hoạch tổng thể tại Bảo tàng Hà Nội rồi tự khẳng định đất đai của mình có bị dính quy hoạch hay không.

"Quy hoạch tổng thể vừa công bố chỉ mang tính chiến lược, định hướng phát triển cho Thủ đô, không phải là công cụ dân sinh để người dân kiểm tra trực tiếp một căn nhà, một thửa đất cụ thể", ông Trịnh Quang Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, để biết chính xác nhất, người dân phải căn cứ vào quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Đây mới là bước xác thực cuối cùng và sẽ được thành phố triển khai cụ thể trong thời gian tới.

Hiện tại, phần mềm cung cấp dữ liệu quy hoạch đặt tại Bảo tàng Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, chưa nghiệm thu và chưa phát hành chính thức. Dự kiến đến tháng 12/2026, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội sẽ chính thức đưa vào hoạt động phần mềm tra cứu chuẩn quy hoạch. Khi ứng dụng này ra mắt, người dân có thể tra cứu thông tin trực tuyến hoàn toàn miễn phí thông qua website hoặc ứng dụng di động chính thống của cơ quan chức năng.