Bán lại kim cương chưa kịp nhận tiền thì chủ đã bị khởi tố

Sau khi 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu và Ngọc Tâm bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, các cửa hàng thuộc những hệ thống này đồng loạt ngừng hoạt động. Trong đó, tiệm vàng Kim Lý tại số 34 An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM đóng cửa từ chiều 14/7 và thông báo sẽ hoạt động lại sau 1 tháng nữa. Đây là tiệm vàng, kim cương lâu đời và có tiếng tại khu vực Chợ Lớn.

Hay tin bà Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý bị khởi tố, sáng 15/7 bà N.P. (50 tuổi, ngụ phường An Đông) tìm đến cửa hàng thì thấy đã đóng cửa. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà N.P. cho biết gần như đã từ bỏ hy vọng nhận lại khoản tiền bán kim cương, dù đã đem bán từ đầu tháng 6, trước khi sự vụ xảy ra.

Bà N.P. kể cách đây 2 năm đã mua viên kim cương 4 ly tại cửa hàng Kim Lý ngay sát chợ An Đông với giá khoảng 48 triệu đồng. Khi những lùm xùm về tiệm lan truyền trên mạng xã hội vào giữa tháng 5, bà vẫn chần chừ chưa mang đi bán vì tiếc khoản tiền lỗ, đồng thời tin tưởng bà chủ. "Đầu tháng 6 tôi mới quyết định mang đến bán, lúc đó đã ký giấy xác nhận sẽ nhận 39,6 triệu đồng", bà nói.

Khi mang kim cương đến tiệm Kim Lý bán lại, bà chứng kiến nhiều người còn thiệt hại lớn hơn: "Tôi vẫn nhớ bên trái tôi là người mua hơn 600 triệu đồng, kế bên thì mua hơn 1,2 tỷ đồng . Nhìn lại số tiền mình bỏ ra ít hơn mà không dám kêu ca, chỉ thấy tiếc tiền. Bây giờ chuyện đã lỡ, không biết có nhận lại được tiền không". Theo bà N.P., chính sách của cửa hàng quy định các giao dịch dưới 100 triệu đồng sẽ được thanh toán sau 3 tháng, còn giao dịch trên 100 triệu đồng phải chờ hơn 6 tháng.

Theo ghi nhận, cửa hàng Kim Khiết nằm đối diện hai tiệm kim cương trên cũng trong tình trạng đóng cửa. Trên trang mạng xã hội của thương hiệu chưa đăng tải thông tin về việc này.

Trong khi đó, thương hiệu Ngọc Châu Âu đã thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/7 đến hết 24/7 để sắp xếp lại công việc. Sau khi thông tin bà Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ thương hiệu - bị khởi tố được công bố, ngày 15/7 doanh nghiệp tiếp tục đăng thông báo, khẳng định mọi sản phẩm kim cương bán ra đều đảm bảo đúng chất lượng như đã công bố.

Thương hiệu cũng dán bảng thông báo về thời gian hoạt động trở lại tại chi nhánh trên đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa. Phía trước cửa hàng lúc này chỉ còn bảo vệ túc trực.

Hiện, thị trường kim cương đang đối mặt nhiều vấn đề, đặc biệt sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý vừa bị lực lượng chức năng khởi tố trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V, nhiều tiệm vàng, kim cương tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa, ngừng giao dịch.

Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn ở TP.HCM, trong đó có chủ tiệm vàng Kim Lý, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.

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