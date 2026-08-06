Cuốn sách Bill Gates mượn từ Warren Buffett

Hơn 20 năm sau khi được Warren Buffett cho mượn, Bill Gates vẫn coi "Business Adventures" của John Brooks là cuốn sách kinh doanh hay nhất mà ông từng đọc.

Business Adventures được cả 2 tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates đánh giá là cuốn sách kinh doanh hay nhất. Ảnh: Gate Notes.

Bill Gates kể rằng không lâu sau lần đầu gặp Warren Buffett vào năm 1991, ông đã hỏi vị tỷ phú nổi tiếng về cuốn sách kinh doanh yêu thích nhất.

Không cần suy nghĩ nhiều, Buffett trả lời ngay: "Đó là Business Adventures của John Brooks. Tôi sẽ gửi cho cậu cuốn sách của tôi". Khi ấy, Gates chưa từng nghe đến John Brooks. Thế nhưng, hơn 2 thập kỷ sau, ông vẫn cho rằng đây là cuốn sách kinh doanh hay nhất mà mình từng đọc.

Business Adventures (tựa Việt: Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh) là tập hợp 12 câu chuyện kinh điển của Phố Wall, từ giai đoạn thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1962, thất bại của một công ty môi giới danh tiếng, cho đến nỗ lực táo bạo của các ngân hàng Mỹ nhằm cứu vãn đồng bảng Anh.

Theo nhà sáng lập Microsoft, nhiều người có thể hoài nghi về giá trị của một tập hợp bài báo được xuất bản từ thập niên 1960. Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ đó, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Bill Gates lấy ví dụ về Xerox, công ty từng được John Brooks nhắc đến trong cuốn sách. Vào thời điểm đó, mẫu máy photocopy hiện đại nhất của Xerox nặng gần 300 kg, có giá khoảng 27.500 USD , cần một nhân viên vận hành riêng và thậm chí phải đi kèm một bình chữa cháy do thường xuyên quá nhiệt.

Theo vị tỷ phú, những chi tiết cụ thể có thể đã lỗi thời, nhưng những nguyên tắc nền tảng của kinh doanh thì không thay đổi.

Ông cho rằng các bài viết của John Brooks vẫn giữ nguyên giá trị bởi chúng tập trung vào bản chất con người, cách các tổ chức vận hành và quá trình ra quyết định của các nhà lãnh đạo.

Một trong những bài viết mà Bill Gates đặc biệt yêu thích là câu chuyện về General Electric, trong đó Brooks phân tích sự đổ vỡ trong quá trình truyền đạt thông tin giữa các cấp quản lý. Ông mô tả đây là một thất bại nghiêm trọng đến mức việc xây dựng tháp Babel dường như còn là một thành công về mặt tổ chức.

Một câu chuyện khác xoay quanh mẫu xe Edsel của Ford, một trong những thất bại nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô Mỹ. Theo Brooks, nguyên nhân không nằm ở việc công ty nghiên cứu thị trường quá kỹ lưỡng, mà là do các lãnh đạo chỉ giả vờ lắng nghe kết quả khảo sát và cuối cùng vẫn hành động theo cảm tính.

Nhưng bài viết đáng chú ý nhất với Bill Gate có lẽ là câu chuyện về Xerox.

Trong những năm 1970, Xerox đã đầu tư mạnh vào hoạt động nghiên cứu và phát triển. Công ty này tạo ra nhiều công nghệ mang tính đột phá, trong đó có giao diện đồ họa người dùng và mạng Ethernet. Tuy nhiên, ban lãnh đạo khi đó lại không tin rằng những ý tưởng này phù hợp với hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Kết quả là những công ty khác, trong đó có Apple và Microsoft, đã tận dụng các thành quả nghiên cứu của Xerox để phát triển sản phẩm của riêng mình.

Bill Gates thừa nhận đây là bài học có ảnh hưởng lớn đến cách ông điều hành Microsoft. Ông luôn cố gắng bảo đảm công ty không bỏ lỡ những cơ hội mới xuất phát từ chính hoạt động nghiên cứu nội bộ.

Theo nhà đồng sáng lập Microsoft, thành công trong kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm, kế hoạch sản xuất hay chiến lược tiếp thị. Yếu tố con người mới là nền tảng quan trọng nhất.

"Câu hỏi quan trọng là bạn sẽ đặt niềm tin vào ai, liệu họ có phù hợp với vị trí của mình hay không, đồng thời họ có đủ trí tuệ và khả năng thấu hiểu người khác để thành công hay không", Bill Gates viết.

Ông cho rằng chính vì tập trung vào bản chất con người nên Business Adventures vẫn giữ nguyên giá trị sau hàng chục năm.