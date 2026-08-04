Warren Buffett đọc gì để trở thành nhà đầu tư huyền thoại?

Không chỉ đọc về triết lý đầu tư, tỷ phú Warren Buffett còn đặc biệt yêu thích những cuốn tiểu sử để có thể học từ thành công và thất bại của các cá nhân.

Theo nhà đầu tư huyền thoại của thế giới, việc đọc đã góp phần quan trọng tạo nên tư duy và thành công của ông. Ảnh: CNBC.

Nhiều người cho rằng thành công trong đầu tư đến từ khả năng nắm bắt cơ hội, phân tích thị trường hay đưa ra những quyết định nhanh chóng. Tuy nhiên, với Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, chìa khóa lại nằm ở một thói quen rất giản dị là đọc sách.

Sau khi nghỉ hưu khỏi vị trí CEO của Berkshire Hathaway vào đầu năm 2026, Buffett nhiều lần nhấn mạnh rằng ông vẫn dành khoảng 5-6 giờ mỗi ngày để đọc. Theo ông, chính quá trình tích lũy tri thức bền bỉ này trong suốt cuộc đời đã góp phần hình thành triết lý đầu tư, giúp ông tạo dựng khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ USD.

Những cuốn sách định hình triết lý đầu tư

Trong buổi trò chuyện với sinh viên kinh doanh năm 2015, tỷ phú Warren Buffett cho biết Berkshire Hathaway gần như không tổ chức các cuộc họp nội bộ thường xuyên. Thay vào đó, ông và cộng sự lâu năm Charlie Munger dành phần lớn thời gian để đọc và suy ngẫm.

"Một phần lớn thành công của chúng tôi đến từ việc dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi không biết có cách nào giúp con người trở nên thông minh hơn ngoài việc ngồi xuống và đọc", Buffett từng chia sẻ.

Quan điểm này cũng được Todd Combs, một chuyên viên đầu tư của Berkshire Hathaway, nhắc lại. Theo Combs, khi được hỏi về bí quyết thành công trong một buổi nói chuyện tại Trường Kinh doanh Columbia, Buffett đã cầm lên một chồng tài liệu dày và nói rằng ông đọc khoảng 500 trang mỗi tuần.

Nhà đầu tư huyền thoại ví tri thức như lãi kép trong đầu tư. Mỗi ngày đọc thêm một chút, kiến thức sẽ liên tục được tích lũy và tạo ra giá trị lớn hơn theo thời gian.

Trong nhiều thập kỷ, Buffett đã có nhiều lần chia sẻ danh sách những cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự nghiệp tài chính của ông.

Cuốn sách "The Intelligent Investor" của Benjamin Graham được bán tại Việt Nam, với tên gọi Nhà đầu tư thông minh. Ảnh: Netabooks.

Đứng đầu là cuốn sách The Intelligent Investor của Benjamin Graham. Buffett cho biết ông đọc cuốn sách này lần đầu vào năm 1950 khi mới 19 tuổi, và đến nay vẫn coi đây là cuốn sách hay nhất từng được viết về đầu tư.

Đặc biệt, ông khuyến nghị độc giả nên đọc kỹ chương 8 và chương 20 để hiểu về tâm lý thị trường cũng như nguyên tắc đầu tư. Cuốn sách này hiện cũng đã được bán tại Việt Nam, với tên gọi Nhà đầu tư thông minh.

Bên cạnh đó là hai tác phẩm kinh điển của Philip Fisher gồm Paths to Wealth Through Common Stocks (tạm dịch: Con đường làm giàu thông qua cổ phiếu phổ thông) và Common Stocks and Uncommon Profits (tựa Việt: Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường). Hai cuốn sách nhấn mạnh việc nghiên cứu kỹ chất lượng doanh nghiệp, đánh giá triển vọng dài hạn thay vì chỉ nhìn vào các chỉ số tài chính ngắn hạn.

Một tác phẩm khác được Buffett đánh giá cao là The Money Masters (tạm dịch: Những bậc thầy tiền bạc) của John Train. Cuốn sách phân tích phong cách đầu tư của nhiều nhà đầu tư nổi tiếng, qua đó giúp nhà đầu tư hiểu rằng thành công không đến từ việc sao chép công thức của người khác mà từ việc xây dựng phương pháp phù hợp với bản thân.

Đọc tiểu sử để học từ thành công và thất bại

Không chỉ say mê sách đầu tư, Buffett và Charlie Munger còn đặc biệt yêu thích các cuốn tiểu sử. Theo Buffett, điều hấp dẫn nhất của thể loại này là khả năng cho thấy cách con người biến ý tưởng thành hành động, cũng như những quyết định dẫn đến thành công hoặc thất bại.

"Charlie và tôi rất thích đọc tiểu sử. Điều chúng tôi luôn tự hỏi là điều gì khiến một số người thành công, còn những người khác lại thất bại", Buffett từng chia sẻ.

Trong số những cuốn tiểu sử được Buffett nhiều lần nhắc đến có Jack: Straight from the Gut (tạm dịch: Jack: Bí quyết lãnh đạo từ tâm can), hồi ký của cựu CEO General Electric Jack Welch; First a Dream (tạm dịch: Mơ trước đã) của Jim Clayton, nhà sáng lập Clayton Homes - doanh nghiệp sau này được Berkshire Hathaway thâu tóm; và Shoe Dog (tựa Việt: Gã nghiện giày - Tự truyện của nhà sáng lập Nike), cuốn hồi ký của Phil Knight, đồng sáng lập Nike. Buffett từng đánh giá Shoe Dog là cuốn sách hay nhất ông đọc trong năm 2015.

Thông qua những cuốn sách này, Buffett không chỉ tìm kiếm cảm hứng mà còn học cách đánh giá con người, mô hình kinh doanh và các quyết định quản trị, đây là những yếu tố được ông xem là quan trọng không kém các báo cáo tài chính khi lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư.

Warren Buffett được xem là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại và là biểu tượng của trường phái đầu tư giá trị. Tiếp quản Berkshire Hathaway vào năm 1965 khi doanh nghiệp này còn là một công ty dệt may đang sa sút, ông đã biến nơi đây thành tập đoàn đầu tư có giá trị vốn hóa hàng đầu thế giới. Trong giai đoạn 1965-2024, cổ phiếu Berkshire Hathaway mang lại mức tăng trưởng lũy kế hơn 5,5 triệu %, tương đương lợi nhuận kép bình quân khoảng 19,9%/năm, vượt xa mức 39% của chỉ số S&P 500 (bao gồm cổ tức) trong cùng kỳ. Dưới sự dẫn dắt của Buffett, Berkshire Hathaway thực hiện hàng loạt thương vụ đầu tư và thâu tóm trở thành kinh điển trong giới tài chính. Danh mục đầu tư của tập đoàn từng ghi dấu với các khoản nắm giữ lớn tại Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America... Các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, góp phần đưa Buffett trở thành biểu tượng của chiến lược đầu tư dài hạn trên toàn cầu.