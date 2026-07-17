Cổ phiếu PNJ lên xuống như 'tàu lượn'

Sau nhiều phiên lao dốc, cổ phiếu PNJ bất ngờ hồi phục hơn 5% trong phiên 17/7. Tuy nhiên, thị giá vẫn quanh mốc thấp nhất hơn 4 năm qua.

Cổ phiếu PNJ tăng hơn 5% trong ngày 17/7. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch với thêm một phiên điều chỉnh trong ngày 17/7, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm giới đầu tư. Dù lực cầu bắt đáy đã giúp VN-Index hồi phục vào cuối phiên trước, hiệu ứng tích cực này không duy trì được lâu khi áp lực bán nhanh chóng quay trở lại ngay từ đầu phiên.

VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và liên tục dao động dưới tham chiếu khi lực cung gia tăng trên diện rộng. Áp lực điều chỉnh lan tỏa từ nhóm tài chính - ngân hàng, bất động sản, nguyên vật liệu cho đến dầu khí, khiến chỉ số không có nhiều cơ hội phục hồi. Bước sang phiên chiều, bên bán tiếp tục chiếm ưu thế, kéo biên độ giảm của thị trường ngày càng nới rộng.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tiếp tục suy yếu mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt hơn 12.500 tỷ đồng , giảm gần 40% so với phiên trước và xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần.

Kết phiên, VN-Index giảm 16,79 điểm (-0,9%) xuống 1.787,45 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 3,38 điểm (+1,2%) lên 291,7 điểm và UPCoM-Index tăng 0,76 điểm (+0,6%) lên 127,38 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng hẳn về bên bán với 403 mã giảm (gồm 25 mã giảm sàn), 840 mã giữ tham chiếu và 302 mã tăng (gồm 37 mã tăng trần).

Rổ VN30 cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh khi có tới 23 mã giảm, chỉ 5 mã tăng và 2 mã đứng giá, khiến chỉ số VN30-Index mất hơn 10 điểm, lùi xuống 1.931 điểm.

Cổ phiếu PNJ đã giảm một nửa giá trị từ đỉnh. Ảnh: TradingView.

Đà giảm của VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhiều mã đầu ngành đồng loạt mất điểm như VIC (-1,4%), VHM (-1,6%), VCB (-1,5%), BSR (-4,2%), VPL (-2,6%), MBB (-1,7%), TCB (-1,4%), HPG (-1,6%), GAS (-1,6%) và CTG (-0,9%). Sự suy yếu của các cổ phiếu trụ khiến nỗ lực hồi phục của chỉ số nhanh chóng bị dập tắt.

Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn duy trì được sắc xanh và góp phần thu hẹp đà giảm của thị trường. Nổi bật là VNM (+5%), STB (+2,4%), LPB (+1,7%), MCH (+0,8%), VPX (+2,6%), PNJ (+5,1%), SAB (+1,2%), HCM (+2%), HDB (+0,4%) và OCB (+1,4%).

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ tiếp tục trở thành tâm điểm khi biến động mạnh sau chuỗi phiên lao dốc. Sau khi liên tục giảm sâu trong những phiên trước, mã này bật tăng hơn 5% trong phiên 17/7, song vẫn đang giao dịch quanh vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

PNJ là cổ phiếu biến động mạnh nhất thị trường những ngày gần đây sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty thành viên của PNJ - bị khởi tố liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Thông tin này đã kích hoạt làn sóng bán tháo, khiến vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" cả chục nghìn tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Ở vùng giá hiện tại khoảng 43.000 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của PNJ chỉ còn xấp xỉ 22.000 tỷ đồng .

Trước những diễn biến bất lợi, mới đây, HĐQT PNJ đã công bố nghị quyết thông qua chủ trương thuê các tổ chức quốc tế uy tín thực hiện đánh giá độc lập về chất lượng sản phẩm và các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Cụ thể, PNJ sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập quốc tế để kiểm định và xác nhận chất lượng các sản phẩm của công ty, bao gồm kim cương và các sản phẩm trang sức. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thuê tổ chức kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh kim cương, bao gồm cả trang sức gắn kim cương.

Bên cạnh đó, PNJ cũng sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập chuyên nghiệp đánh giá hệ thống quản trị rủi ro của công ty.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay trở lại bán ròng gần 700 tỷ đồng sau một phiên mua ròng nhẹ. Áp lực xả hàng tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như TCB với giá trị bán ròng 90 tỷ đồng , PNJ (- 74 tỷ đồng ), MBB (- 71 tỷ đồng ).

Trong khi đó, VNM được gom 254 tỷ đồng , VND (+ 35 tỷ đồng ), LPB (+ 35 tỷ đồng ).