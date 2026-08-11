Berkshire giải ngân khoản tiền khổng lồ Warren Buffet tích lũy nhiều năm

Lợi nhuận của Berkshire Hathaway tăng 16% trong quý II, chủ yếu đến từ các mảng năng lượng, đường sắt và sản xuất của tập đoàn.

CEO Greg Abel đang bắt đầu đưa lượng tiền mặt kỷ lục mà Warren Buffett tích lũy suốt nhiều năm vào sử dụng. Ảnh: Reuters.

Berkshire Hathaway - tập đoàn đa ngành của tỷ phú Warren Buffet - vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với lợi nhuận hoạt động tăng lên gần 13 tỷ USD , từ mức 11,16 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lợi nhuận từ mảng sản xuất, dịch vụ và bán lẻ tăng 24%, lên 4,47 tỷ USD , trong khi lợi nhuận của Berkshire Hathaway Energy tăng 27%, lên 891 triệu USD . BNSF, công ty đường sắt thuộc Berkshire, cũng ghi nhận lợi nhuận tăng thêm 6% lên hơn 1,5 tỷ USD , theo CNBC.

Trong quý này, bảo hiểm là mảng duy nhất có kết quả kém tích cực. Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm giảm 13%, xuống khoảng 1,7 tỷ USD . Trong khi đó, thu nhập từ hoạt động đầu tư của mảng bảo hiểm giảm 9%, xuống 3,06 tỷ USD .

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn từ báo cáo kết quả kinh doanh là CEO Greg Abel đang bắt đầu đưa lượng tiền mặt kỷ lục mà Warren Buffett tích lũy suốt nhiều năm vào sử dụng, thông qua hoạt động mua lại cổ phiếu và đầu tư vào cổ phiếu.

Theo đó, Berkshire đã chi khoảng 4,5 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của chính mình trong quý II, đánh dấu quý tài chính thứ 2 thực hiện mua lại cổ phiếu kể từ khi ông Abel tiếp quản vị trí CEO từ Buffett vào đầu năm. Hoạt động mua lại cổ phiếu trong quý II tăng mạnh so với khoản tiền 235 triệu USD được chi trong 3 tháng đầu năm 2026. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn mức mà một số nhà đầu tư kỳ vọng trước khi báo cáo được công bố.

Động thái này đánh dấu sự đảo chiều trong chiến lược đầu tư cổ phiếu của tập đoàn, khi Berkshire trở thành bên mua ròng trong quý II với giá trị gần 20 tỷ USD , sau 14 quý liên tiếp bán ròng cổ phiếu.

Theo thống kê, lượng tiền mặt của Berkshire đã giảm xuống 365,5 tỷ USD vào cuối tháng 6, từ mức kỷ lục 397,4 tỷ USD 3 tháng trước đó, khi tập đoàn sử dụng vốn cho nhiều khoản đầu tư khác bên cạnh chương trình mua lại cổ phiếu. Trong quý này, Berkshire cũng hoàn tất thương vụ mua lại Taylor Morrison.

Chủ tịch Berkshire, đồng thời là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đã bàn giao cho Abel một lượng tiền mặt khổng lồ chưa từng có tiền lệ trong giới doanh nghiệp Mỹ, phù hợp với cách tiếp cận đầu tư kiên nhẫn và thận trọng của nhà đầu tư huyền thoại này.

Buffett từng nhiều lần cho biết ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những cơ hội đầu tư có giá trị trên thị trường cổ phiếu. Các cổ đông cũng liên tục thúc giục Abel sử dụng một phần lượng tiền mặt này vào những khoản đầu tư khác ngoài trái phiếu kho bạc Mỹ.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Berkshire chỉ tăng khoảng 3%, kém xa mức tăng 13% của S&P 500. Tuy nhiên, cổ phiếu này gần đây đã tăng tốc, với mức tăng 9% trong 3 tháng qua.

Hồ sơ công bố cho thấy Alphabet hiện nằm trong nhóm 5 khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Berkshire tính theo giá trị thị trường vào cuối tháng 6, bên cạnh những khoản đầu tư lâu năm vào American Express, Apple, Bank of America và Coca-Cola.

Đầu năm nay, Berkshire công bố khoản đầu tư 10 tỷ USD vào công ty mẹ của Google nhằm hỗ trợ hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Buffett nói với CNBC rằng ông là người khởi xướng khoản đầu tư vào Alphabet sau khi tham vấn Abel.