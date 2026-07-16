Sau cú bán tháo của phiên trước, chỉ số VN-Index đã được "giải cứu" thành công trong phiên 16/7 khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ, đưa chỉ số tăng trở lại mốc 1.800 điểm.

VN-Index được "giải cứu" trong phiên giao dịch chiều 16/7. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch kịch tính ngày 16/7 khi lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh mẽ, giúp VN-Index đảo chiều ngoạn mục trong buổi chiều.

Dư âm từ phiên giảm sâu ngày 15/7 khiến tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng ngay từ khi mở cửa. VN-Index dành phần lớn thời gian đầu phiên chỉ dao động trong biên độ hẹp dưới mốc tham chiếu khi cả bên mua lẫn bên bán đều tỏ ra dè dặt.

Tuy nhiên, sau khoảng một giờ giao dịch, áp lực bán bất ngờ gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số nhanh chóng giảm sâu. Có thời điểm, VN-Index mất hơn 24 điểm, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại kịch bản lao dốc sẽ tiếp tục lặp lại sau phiên bán tháo trước đó.

Diễn biến bất ngờ xuất hiện vào đầu phiên chiều khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc quyết liệt tại nhiều cổ phiếu trụ cột. Lực cầu gia tăng nhanh chóng giúp hàng loạt cổ phiếu đảo chiều đi lên, qua đó giúp VN-Index thu hẹp toàn bộ mức giảm và bứt phá mạnh về cuối phiên. Không chỉ lấy lại những gì đã mất, chỉ số còn đóng cửa trong sắc xanh trên 1.800 điểm, đánh dấu một trong những phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 7.

Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể, cho thấy dòng tiền đã quay trở lại sau nhịp điều chỉnh mạnh. Giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt gần 21.000 tỷ đồng , tăng hơn 20% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 22,12 điểm (+1,24%) lên 1.804,24 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,75 điểm (-0,95%) xuống 288,32 điểm, còn UPCoM-Index nhích 0,14 điểm (+0,11%) lên 126,62 điểm.

Dù vậy, xét trên toàn thị trường, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế với 361 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn), 878 mã giữ tham chiếu và 307 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần).

Mặt khác, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận tới 22 mã tăng giá, chỉ có 5 mã giảm và 3 mã đứng giá, qua đó giúp chỉ số VN30-Index tăng hơn 25 điểm lên 1.941 điểm.

VN-Index trở lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực chính kéo VN-Index đi lên đến từ nhóm cổ phiếu trụ. Dẫn đầu là VIC (+2,8%), VHM (+5%), HDB (+3%), STB (+2,9%), ACB (+2,8%), TCB (+1,3%), VJC (+2,2%), FPT (+1,8%), NVL (tăng trần) và TCX (+1,6%).

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu tại một số cổ phiếu lớn. HPG giảm 0,9% là mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, cùng với BSR (-1,1%), BID (-0,5%), PNJ (-6,3%), HVN (-1,4%), BCM (-2,2%), EIB (-2,1%), VCI (-2,5%), KDH (-2,6%) và GAS (-0,3%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng trở lại trạng thái tích cực khi nhóm này mua ròng hơn 10 tỷ đồng . Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào VIC với giá trị mua ròng 252 tỷ đồng , ACB (+ 217 tỷ đồng ), VHM (+ 153 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu PNJ tiếp tục chịu áp lực lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài với giá trị bán ròng 147 tỷ đồng , theo sau là SSI (- 132 tỷ đồng ), FPT (- 96 tỷ đồng ).