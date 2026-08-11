CEO JPMorgan: Tôi có thể viết sách sau khi nghỉ hưu

Sau khi rời ghế CEO JPMorgan, Jamie Dimon cho biết ông có thể viết sách về quản trị hoặc cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó có những điều công chúng chưa hiểu rõ.

Theo Fortune, nhiều nhân viên thường mơ về ngày được nghỉ việc hoàn toàn, thảnh thơi tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi vô thời hạn. Tuy nhiên, với Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon, ông tiết lộ nghỉ hưu sẽ là bước chuyển sang một chương mới trong sự nghiệp.

Viết sách sau khi nghỉ hưu

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, Dimon cho biết sau khi rời chức CEO của một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất thế giới, ông sẽ làm việc với những người mà ông thích.

"Tôi có lẽ sẽ viết một cuốn sách, có thể nói nhiều hơn về quản trị và những vấn đề tương tự. Tôi cũng có thể viết một cuốn về cuộc khủng hoảng tài chính. Có rất nhiều điều mà mọi người thực sự chưa hiểu đầy đủ về những gì đã xảy ra", ông nói.

Ở tuổi 70, Dimon cũng cân nhắc việc giảng dạy. Theo ông, đây là lựa chọn phổ biến đối với những lãnh đạo có hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành.

Cựu CEO General Electric (GE) Jeff Immelt là một ví dụ. Sau 16 năm lãnh đạo tập đoàn công nghiệp này, Immelt trở thành giảng viên tại Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford (Stanford Graduate School of Business - Stanford GSB).

Ngoài ra, Dimon để ngỏ khả năng tham gia "một hoạt động nào đó liên quan đến truyền thông". Dù lựa chọn hướng đi nào, ông cho biết mình vẫn sẽ có nhiều việc để làm sau khi rời JPMorgan.

"Tôi phải làm một việc gì đó. Tôi sẽ không ngồi không và ngửi hoa", Dimon nói trong podcast Acquired năm ngoái.

Dimon đã lãnh đạo JPMorgan - ngân hàng lớn nhất thế giới về vốn hóa thị trường - trong hơn 20 năm. Ông dẫn dắt ngân hàng vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thực hiện nhiều thương vụ M&A lớn và đưa tập đoàn ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong nhiều năm.

Tuy nhiên, khi Dimon đã vượt qua đáng kể độ tuổi nghỉ hưu phổ biến của các CEO là 63 tuổi, giới tài chính đang đặc biệt quan tâm đến người kế nhiệm ông. Trước đó, Dimon cho biết có thể rời ghế CEO trong khoảng 3 năm tới.

Dimon cũng cho biết khả năng ông rời vị trí CEO và tiếp tục ở lại với vai trò chủ tịch là "có thể xảy ra". Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về HĐQT.

Nhiều cựu CEO chọn viết sách sau khi nghỉ hưu

Dimon không phải CEO duy nhất muốn tiếp tục làm việc và theo đuổi những lĩnh vực mới sau khi nghỉ hưu, thay vì dành toàn bộ thời gian cho việc nghỉ ngơi.

Sau 13 năm đứng đầu PepsiCo, cựu CEO Indra Nooyi rời vị trí vào năm 2019 nhưng không hoàn toàn rút khỏi các hoạt động kinh doanh. Bà tiếp tục tham gia HĐQT Amazon và trở thành thành viên Hội đồng giám sát của Royal Philips, tập đoàn chăm sóc sức khỏe của Hà Lan. Nooyi cũng tham gia HĐQT của National Gallery of Art và Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering.

Đáng chú ý, năm 2020, ở tuổi 70, Nooyi xuất bản cuốn hồi ký My Life in Full (Tạm dịch: Một cuộc đời trọn vẹn), bổ sung vai trò tác giả vào sự nghiệp sau thời gian điều hành PepsiCo.

Cựu CEO PepsiCo Indra Nooyi xuất bản cuốn hồi ký My Life in Full: Work, Family, and Our Future ở tuổi 70.

Tương tự, Howard Schultz, cựu Chủ tịch kiêm CEO Starbucks, vẫn hoạt động trong nhiều lĩnh vực sau khi rời vị trí lãnh đạo. Ở tuổi 72, ông tiếp tục dành thời gian cho hoạt động từ thiện, viết sách và đầu tư mạo hiểm.

Schultz có tổng cộng khoảng 25 năm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Starbucks. Sau đó, ông thành lập Schultz Family Foundation, tập trung vào việc thúc đẩy khả năng dịch chuyển kinh tế.

Doanh nhân sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD này cũng là đối tác tại Maveron, quỹ đầu tư mạo hiểm do ông đồng sáng lập. Quỹ này từng rót vốn vào các thương hiệu tiêu dùng như Groupon, Madison Reed và Allbirds.

Giống Dimon và Nooyi, Schultz cũng dành thời gian viết sách, với 4 cuốn sách về kinh doanh đã được xuất bản.

Không chỉ viết sách, nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp còn lựa chọn những hướng đi khác sau khi nghỉ hưu. Trong đó, Steve Ballmer, người đứng đầu Microsoft giai đoạn 2000-2014, dành nhiều thời gian cho thể thao và các dự án riêng sau khi rời vị trí điều hành tập đoàn công nghệ.

Ngay trong năm rời Microsoft, Ballmer chi 2 tỷ USD mua đội bóng rổ Los Angeles Clippers. Hiện đội bóng được định giá khoảng 7,5 tỷ USD .

Ông cũng đồng sáng lập USAFacts, dự án phi đảng phái chuyên tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu chính thức của Chính phủ Mỹ.

Tương tự Dimon, Ballmer cũng quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ. Tỷ phú 70 tuổi, hiện sở hữu tài sản khoảng 139 tỷ USD , từng giảng dạy một khóa MBA tại Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford GSB, đồng thời giảng dạy tại Trường Kinh doanh Marshall thuộc Đại học Southern California (USC).