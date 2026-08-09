Cuốn sách 'đặc biệt' yêu thích của tỷ phú Jeff Bezos

Từ "cha đẻ quản trị hiện đại" Peter Drucker đến tiểu thuyết đoạt Nobel của Kazuo Ishiguro, đây là những cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến tư duy của nhà sáng lập Amazon.

Không chỉ nổi tiếng với việc xây dựng Amazon từ một cửa hàng bán sách trực tuyến thành đế chế thương mại điện tử trị giá hàng nghìn tỷ USD, Jeff Bezos còn được biết đến là một người đọc sách cuồng nhiệt. Nhà sáng lập Amazon nhiều lần khẳng định việc đọc đã góp phần định hình tư duy quản trị, ra quyết định và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của ông.

Trong số hàng trăm đầu sách từng nhắc đến, có 5 cuốn được vị tỷ phú đánh giá đặc biệt cao, thậm chí yêu cầu đội ngũ lãnh đạo Amazon cùng đọc để hiểu cách công ty vận hành và phát triển.

1. The Effective Executive - Peter Drucker

Cuốn sách là "giáo trình nhập môn" dành cho các lãnh đạo Amazon. Ảnh: Raptis Rare Books.

Đây được xem là "giáo trình nhập môn" dành cho các lãnh đạo Amazon. Bezos từng yêu cầu các giám đốc cấp cao dành cả mùa Hè để đọc cuốn sách của "cha đẻ ngành quản trị hiện đại" Peter Drucker.

Không bàn nhiều về chiến lược kinh doanh, The Effective Executive (tựa Việt: Nhà quản trị hiệu quả) tập trung vào cách một nhà quản lý có thể làm việc hiệu quả hơn thông qua quản lý thời gian, ưu tiên đúng việc và phát huy thế mạnh của bản thân. Theo Drucker, hiệu quả không phải năng khiếu bẩm sinh mà là kỹ năng có thể rèn luyện.

Đó cũng là triết lý phản ánh rõ trong văn hóa Amazon, nơi các nhà quản lý được kỳ vọng tạo ra giá trị thay vì chỉ bận rộn.

2. Built to Last - Jim Collins và Jerry I. Porras

Nếu The Effective Executive nói về năng lực của người lãnh đạo, thì Built to Last (tựa Việt: Xây dựng để trường tồn) lại đặt nền móng cho cách xây dựng một tổ chức trường tồn.

Cuốn sách nghiên cứu những doanh nghiệp tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm để tìm ra điểm chung. Kết luận của hai tác giả là những công ty vĩ đại không chỉ theo đuổi lợi nhuận mà còn kiên định với một hệ giá trị và sứ mệnh rõ ràng.

Nhiều người từng làm việc tại Amazon cho rằng đây là một trong những cuốn sách ảnh hưởng lớn nhất đến văn hóa doanh nghiệp mà Bezos xây dựng. Ông luôn đề cao việc tuyển đúng người phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty và sẵn sàng loại bỏ những cá nhân không hòa hợp với văn hóa đó.

3. The Goal: A Process of Ongoing Improvement - Eliyahu M. Goldratt

Khác với những cuốn sách quản trị truyền thống, The Goal (tựa Việt: Mục tiêu) được viết dưới dạng tiểu thuyết.

Nhân vật chính là một quản lý nhà máy đứng trước nguy cơ đóng cửa nếu không thể cải thiện hiệu quả sản xuất trong thời gian ngắn. Xuyên suốt câu chuyện là hành trình tìm ra "điểm nghẽn" trong hệ thống và cách tháo gỡ chúng để toàn bộ quy trình vận hành tốt hơn.

Dù lấy bối cảnh nhà máy sản xuất, cuốn sách được xem là kinh điển trong lĩnh vực quản trị vận hành và tối ưu quy trình. Bezos từng yêu cầu các lãnh đạo Amazon đọc tác phẩm này vì những bài học về cải tiến liên tục hoàn toàn có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp, không chỉ ngành sản xuất.

4. The Remains of the Day - Kazuo Ishiguro

Điều bất ngờ là cuốn sách yêu thích nhất của Jeff Bezos lại không phải sách kinh doanh.

Ông từng chia sẻ mình học được từ tiểu thuyết nhiều hơn từ sách phi hư cấu và gọi The Remains of the Day (tựa Việt: Tàn ngày để lại) là một trong những tác phẩm hay nhất từng đọc.

Tiểu thuyết của nhà văn đoạt giải Nobel Kazuo Ishiguro được nhà sáng lập Amazon yêu thích. Ảnh: Motherbooker.

Tiểu thuyết của nhà văn đoạt giải Nobel Kazuo Ishiguro kể về một người quản gia nhìn lại cuộc đời đầy kỷ luật nhưng cũng chất chứa những cơ hội đã bỏ lỡ. Bezos cho biết cuốn sách khiến ông suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống, sự hối tiếc và những lựa chọn của con người.

Theo nhà sáng lập Amazon, đây là tác phẩm chứng minh văn học cũng có thể mang đến những bài học giá trị không kém bất kỳ cuốn sách quản trị nào.

5. The Black Swan - Nassim Nicholas Taleb

Trong mắt Jeff Bezos, thế giới luôn chứa đựng những sự kiện hiếm gặp nhưng có sức ảnh hưởng cực lớn. Đó cũng là lý do ông đánh giá cao The Black Swan (tựa Việt: Thiên nga đen) của Nassim Nicholas Taleb.

Cuốn sách phân tích cách con người thường cố gắng giải thích những biến cố lớn bằng các câu chuyện đơn giản, trong khi thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Taleb gọi đó là "ngụy biện tường thuật" (Narrative Fallacy).

Khi nhà báo Brad Stone ngỏ ý viết tiểu sử Amazon, câu hỏi đầu tiên Bezos đặt ra là làm thế nào để tránh rơi vào chính kiểu ngụy biện này. Điều đó cho thấy ảnh hưởng của The Black Swan đối với tư duy của ông về rủi ro, sự bất định và việc không nên quá tự tin vào những lời giải thích có vẻ hợp lý sau khi sự việc đã xảy ra.