Cuốn sách tỷ phú Bill Gates tâm đắc nhất

Bill Gates cho rằng Shoe Dog của Phil Knight là lời kể chân thực về hành trình xây dựng Nike, với vô số sai lầm và những lần cận kề phá sản.

Khi công bố danh sách những cuốn sách yêu thích nhất năm 2016, tỷ phú Bill Gates đã dành một vị trí đặc biệt cho Shoe Dog, cuốn hồi ký của Phil Knight, nhà đồng sáng lập Nike. Ông gọi đây là "một câu chuyện tuyệt vời" và là "lời nhắc nhở chân thực về con đường dẫn tới thành công trong kinh doanh".

Không giống phần lớn những cuốn sách về quản trị doanh nghiệp vốn thường chỉ tập trung vào thành tựu, Shoe Dog kể lại hành trình đầy khó khăn của Phil Knight, từ một chàng trai trẻ vay 50 USD từ cha để nhập khẩu giày chạy bộ từ Nhật Bản cho đến khi biến Nike thành một trong những thương hiệu thể thao giá trị nhất thế giới.

Bill Gates cho biết ông đã gặp Phil Knight nhiều lần và luôn nhận thấy nhà sáng lập Nike là một người khá kín tiếng. Chính vì vậy, ông đặc biệt ngạc nhiên trước sự cởi mở và chân thành trong cuốn hồi ký này.

Theo Gates, Phil Knight đã kể lại mọi thứ, từ những quyết định sai lầm, những khoản nợ chồng chất, các cuộc chiến pháp lý kéo dài cho tới áp lực phải duy trì dòng tiền để công ty tồn tại.

"Đó là một hành trình hỗn loạn, nguy hiểm và đầy rẫy sai lầm", Bill Gates viết. "Phil đã chia sẻ câu chuyện của mình theo cách mà rất ít giám đốc điều hành sẵn sàng làm."

Nike từng nhiều lần đứng bên bờ vực sụp đổ

Một trong những chi tiết khiến Bill Gates ấn tượng nhất là tình trạng thiếu tiền mặt kéo dài mà Nike phải đối mặt trong những năm đầu tiên.

Công ty phát triển quá nhanh nhưng không có đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu mở rộng. Phil Knight liên tục phải vay tiền, thương lượng với ngân hàng và đối mặt với nguy cơ phá sản. Thậm chí, ngay cả khi doanh số tăng trưởng mạnh, tương lai của Nike vẫn rất mong manh.

Bill Gates cho rằng những khó khăn này là lời nhắc nhở rằng thành công hiếm khi đến theo một kế hoạch hoàn hảo.

"Con đường dẫn tới thành công trong kinh doanh luôn lộn xộn, đầy rủi ro và chất chứa vô số sai lầm", ông nhận xét.

Theo nhà đồng sáng lập Microsoft, đây là điểm khiến Shoe Dog khác biệt so với phần lớn những cuốn sách quản trị doanh nghiệp khác. Thay vì chỉ kể về những chiến thắng, Phil Knight mô tả cả những thất bại, sự hoài nghi và cảm giác bất an mà ông từng trải qua trên con đường xây dựng đế chế của mình.

Điều khiến Bill Gates tâm đắc nhất

Bên cạnh câu chuyện về tài chính, tỷ phú Bill Gates còn đặc biệt chú ý đến cách Phil Knight xây dựng đội ngũ nhân sự.

Thay vì tìm kiếm những nhân viên giống nhau, nhà sáng lập Nike lựa chọn những cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng theo đuổi mục tiêu chung và chấp nhận rủi ro.

"Trong số đó có một cựu ngôi sao điền kinh bị liệt sau tai nạn thuyền, một kế toán thừa cân, và một nhân viên bán hàng liên tục viết thư cho Knight (dù Knight chưa từng hồi âm). Họ không phải là những người mà bạn hình dung sẽ đại diện cho một công ty đồ thể thao", Bill Gates cho hay.

Vị tỷ phú cũng cho biết câu chuyện về nhân sự ở Nike khiến ông nhớ lại những ngày đầu tại Microsoft. Giống như Knight, Microsoft của ông tập hợp một nhóm người với những kỹ năng khác biệt. Họ là những người giải quyết vấn đề và chia sẻ chung niềm đam mê đưa công ty đến thành công.

"Tất cả chúng tôi đều làm việc chăm chỉ, nhưng cũng rất vui vẻ", theo nhà sáng lập Microsoft.

Ông cũng đánh giá cao việc Phil Knight dành nhiều trang sách để nói về thất bại. Trong khi nhiều nhà lãnh đạo thường chỉ kể về thành công, Knight lại không ngần ngại nhắc đến những khoảnh khắc khiến ông mất ngủ hoặc nghi ngờ chính bản thân mình.

Bill Gates cho rằng Shoe Dog không chỉ là một cuốn hồi ký, mà còn là bài học dành cho bất kỳ ai đang xây dựng doanh nghiệp hoặc theo đuổi sự nghiệp riêng.

Theo ông, cuốn sách cho thấy rằng sự kiên trì đôi khi quan trọng hơn tài năng, còn khả năng thích nghi có giá trị không kém một kế hoạch hoàn hảo.

Trong nhiều năm qua, Bill Gates đã giới thiệu hàng trăm đầu sách trên blog cá nhân Gates Notes. Tuy nhiên, Shoe Dog vẫn là một trong số ít tác phẩm được ông nhiều lần nhắc đến, bởi nó phản ánh chân thực một sự thật mà nhiều người thường bỏ qua: những doanh nghiệp vĩ đại hiếm khi được xây dựng theo đường thẳng.