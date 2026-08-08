Đấu giá đôi hoa tai đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan

Hai hoa tai đính kim cương tự nhiên màu E, độ tinh khiết VVS-1 có giá khởi điểm hơn 9,4 tỷ đồng, dự kiến được đấu giá tại TPHCM.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM vừa thông báo tổ chức đấu giá 2 hoa tai đính kim cương tự nhiên của bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), với giá khởi điểm 9,44 tỷ đồng .

Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu.

Theo thông tin đấu giá, chiếc hoa tai thứ nhất được gắn kim cương tự nhiên đường kính 10,7mm, độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, trọng lượng 2,9 gram.

Chiếc thứ hai gắn kim cương tự nhiên đường kính 10,58mm, độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, trọng lượng 2,89 gram. Tổng trọng lượng hai viên kim cương là 5,79 gram.

Tài sản trên hiện được bảo quản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II, số 37 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 21/8, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM.

Đây là một trong những tài sản có giá trị lớn của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra xử lý trong quá trình thi hành các bản án liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan đang thụ án tù chung thân trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát. Về trách nhiệm dân sự, bà Lan có nghĩa vụ bồi hoàn cho 43.108 trái chủ, với tổng số tiền phải thi hành hơn 30.081 tỷ đồng . Đến tháng 5/2026, Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết đã chi trả khoảng 12.000 tỷ đồng cho các trái chủ qua 9 đợt.

Trong quá trình thi hành án, nhiều tài sản liên quan đến bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được đưa ra đấu giá. Gần đây, một chiếc Mercedes-Maybach từng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được đấu giá thành công với giá hơn 16,6 tỷ đồng . Hai túi Hermès cũng được bán đấu giá thành công, trong đó một chiếc có giá hơn 11,67 tỷ đồng .

Việc đấu giá các tài sản nhằm thu hồi tiền để thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật.