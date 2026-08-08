Gần 50% cổ phần Nhà sách Phương Nam đổi chủ

5,34 triệu cổ phiếu PNC, tương đương 49,49% vốn doanh nghiệp, vừa được chuyển giao từ Tân Lực Miền Nam sang Evertrust - 2 pháp nhân đều liên quan đến Tập đoàn Thiên Long.

Dù 50% cổ phần được "sang tay", Phương Nam vẫn nằm trong hệ sinh thái liên quan đến Thiên Long. Ảnh: PNC.

CTCP Đầu tư Evertrust vừa thông báo trở thành cổ đông lớn nhất của CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) sau khi nhận chuyển nhượng 5,34 triệu cổ phiếu, tương đương 49,49% vốn doanh nghiệp sở hữu chuỗi nhà sách cùng tên.

Theo báo cáo kết quả giao dịch gửi cơ quan quản lý, trước giao dịch, Evertrust không sở hữu cổ phiếu PNC. Sau khi mua 5,34 triệu cổ phiếu, doanh nghiệp này đã nắm 49,49% vốn Phương Nam. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Theo dữ liệu được công bố, lô cổ phiếu này được giao dịch với giá 27.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị khoảng 144,3 tỷ đồng . Mức giá này cũng sát với mức tối thiểu 144 tỷ đồng mà Thiên Long từng đặt ra khi tìm đối tác nhận chuyển nhượng Evertrust.

Đáng chú ý, giao dịch trên chưa làm thay đổi chủ sở hữu cuối cùng của lô cổ phiếu PNC.

Bên chuyển nhượng phần vốn này là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam, một công ty con của Tập đoàn Thiên Long. Trong khi đó, Evertrust cũng do chính Công ty Tân Lực Miền Nam góp vốn, với tỷ lệ 99,94%. Như vậy, gần một nửa vốn Phương Nam thực chất chỉ được chuyển từ một pháp nhân này sang một pháp nhân khác trong cùng hệ sinh thái Thiên Long.

Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc khoản đầu tư vào Phương Nam của Thiên Long.

Trước đó, hồi tháng 3, Tân Lực Miền Nam đã góp gần 145 tỷ đồng , tương đương 99,94% vốn, để thành lập Evertrust. Công ty mới có vốn điều lệ 144,9 tỷ đồng và được sử dụng làm pháp nhân nắm giữ khoản đầu tư vào Phương Nam.

Việc tách khoản đầu tư vào Phương Nam sang một pháp nhân riêng giúp Thiên Long linh hoạt hơn trong quá trình thoái vốn. Thay vì phải chuyển nhượng trực tiếp lô cổ phiếu PNC, tập đoàn có thể tìm đối tác nhận chuyển nhượng toàn bộ Evertrust - pháp nhân đang sở hữu 49,49% Phương Nam. Theo kế hoạch được công bố trước đó, giá chuyển nhượng Evertrust không thấp hơn 144 tỷ đồng .

Thiên Long bắt đầu đầu tư vào Phương Nam từ giữa năm 2025 thông qua Công ty Tân Lực Miền Nam. Khoản đầu tư khi đó được kỳ vọng giúp tập đoàn mở rộng hệ thống phân phối văn phòng phẩm, đồ chơi và các sản phẩm tiêu dùng thông qua mạng lưới bán lẻ của Phương Nam.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp từng được định hướng theo chiều hướng mở rộng sở hữu. Tân Lực Miền Nam từng nâng tỷ lệ sở hữu tại PNC lên gần 75% và được cổ đông Phương Nam chấp thuận miễn chào mua công khai đối với lượng cổ phần có thể đưa tỷ lệ sở hữu lên khoảng 76,8%.

Tuy nhiên, sang đầu năm 2026, Thiên Long bất ngờ đưa Phương Nam vào kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư và dự kiến thoái vốn khỏi doanh nghiệp này. Nhiều nhân sự liên quan đến Thiên Long cũng lần lượt rời vị trí lãnh đạo tại Phương Nam.

Trong khi đó, ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT Thiên Long, lại xuất hiện trong danh sách ứng viên HĐQT Phương Nam hồi tháng 4. Ông hiện là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Evertrust, đồng thời đã trở thành thành viên HĐQT PNC.

Ở phía Tân Lực Miền Nam, ông Nguyễn Đình Thứ là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ông Thứ hiện cũng là thành viên HĐQT và quyền Tổng giám đốc PNC.