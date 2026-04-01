Loạt lãnh đạo từ Thiên Long rời nhà sách Phương Nam

Các lãnh đạo liên quan đến Thiên Long đồng loạt từ nhiệm tại Nhà sách Phương Nam, động thái cho thấy tập đoàn này đang đẩy nhanh kế hoạch thoái vốn khỏi chuỗi bán lẻ sách.

Thiên Long đang xúc tiến kế hoạch rút vốn khỏi nhà sách Phương Nam. Ảnh: PNC.

CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC) vừa nhận được loạt đơn từ nhiệm của các nhân sự cấp cao, trong đó nhiều người là đại diện do CTCP Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) tiến cử khi tiếp quản chuỗi nhà sách từ giữa năm 2025.

Cụ thể, bà Võ Thị Hoàng Quân, bà Trần Tuệ Tri và ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh xin rời vị trí thành viên HĐQT; riêng bà Quân đồng thời muốn thôi ghế Tổng giám đốc. Bên cạnh đó, hai thành viên Ban kiểm soát cũng gửi đơn từ chức gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan và bà Đặng Thị Như Liễu.

Trừ bà Trần Tuệ Tri, hầu hết lãnh đạo rút lui đều là nhân sự của Thiên Long. Trong đó, bà Quân, Giám đốc Chiến lược của TLG, là một trong những nhân sự cấp cao đầu tiên được đưa vào tiếp quản Nhà sách Phương Nam sau khi Thiên Long mua lại.

Động thái mới nhất là bước tiếp theo trong kế hoạch thoái vốn khỏi chuỗi nhà sách Phương Nam của Thiên Long.

Trước đó, tập đoàn đã lên phương án thành lập công ty mới để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại PNC, mở đường cho việc tìm kiếm đối tác mua lại. Kế hoạch thoái vốn được công bố sau khi Thiên Long rà soát danh mục đầu tư, nhằm tối ưu lợi ích tài chính và linh hoạt trong giao dịch, với mức giá mục tiêu không thấp hơn 144 tỷ đồng .

Việc rút dần nhân sự cấp cao được xem là sự chuẩn bị quan trọng cho quá trình chuyển nhượng này.

Trong chiến lược tái cấu trúc danh mục đầu tư, Thiên Long tập trung vào các mảng cốt lõi như sản xuất văn phòng phẩm và đồ dùng học tập, đồng thời giảm sự tham gia vào mảng phát hành sách và bán lẻ.

Trước đó, tập đoàn đã phê duyệt việc giải thể CTCP Clever World, cũng như thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại CTCP Pega Holdings.

Động thái dứt khoát với các công ty con diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản), chủ thương hiệu Campus, muốn thâu tóm hãng bút bi Việt Nam. Cuối năm 2025, Tập đoàn Kokuyo cho biết có kế hoạch mua lại CTCP Tập đoàn Thiên Long thông qua hình thức mua cổ phần và chào mua công khai.

Liên quan đến thương vụ, đại diện Thiên Long khẳng định giai đoạn này, những diễn biến trên không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Tất cả bộ phận vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và ổn định.

Cũng theo doanh nghiệp này, các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên. Tất cả sẽ được Thiên Long tiếp nhận, cập nhật một cách thận trọng.