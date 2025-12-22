Thương vụ người Nhật thâu tóm Thiên Long có diễn biến mới

VPBankS cho biết là đơn vị giữ vai trò đồng tư vấn, góp phần xây dựng lộ trình giao dịch cho thương vụ M&A giữa Tập đoàn Nhật Bản Kokuyo và Tập đoàn Thiên Long.

Thương vụ M&A nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của giới đầu tư vì Thiên Long là thương hiệu "quốc dân" gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: TLG.

Thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) giữa tập đoàn văn phòng phẩm Nhật Bản Kokuyo và Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) vừa ghi nhận diễn biến mới khi Công ty CP Chứng khoán VPBank - VPBankS (HoSE: VPX) cho biết đã tham gia thương vụ với vai trò đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng đơn vị đồng tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch.

Đầu tháng 12 trước đó, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ trở thành công ty mẹ của Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) thông qua việc mua lại 65,01% cổ phần của tập đoàn văn phòng phẩm Việt Nam.

Để thực hiện thương vụ trên, Kokuyo dự kiến mua 100% vốn của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), qua đó gián tiếp sở hữu 46,82% cổ phần Tập đoàn Thiên Long. Sau đó, đại diện phía Nhật Bản sẽ tiếp tục mua thêm 18,19% cổ phần TLG thông qua chào mua công khai, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan quản lý.

VPBankS cho biết theo lộ trình, giao dịch mua TLAT của Kokuyo dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi đợt chào mua công khai sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 cùng năm, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 185 triệu USD .

Trong thương vụ M&A kể trên, sau khi phía tập đoàn Nhật Bản công bố kế hoạch thâu tóm, Tập đoàn Thiên Long đã lên tiếng cho biết các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên.

Tuy vậy, doanh nghiệp kỳ vọng sự tham gia của đối tác quốc tế có uy tín đến từ Nhật Bản là Kokuyo sẽ giúp mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp.

Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) được thành lập từ năm 1905 tại Osaka, khởi đầu chỉ với một xưởng sản xuất sổ tay. Hơn một thế kỷ sau, công ty trở thành một trong những tập đoàn văn phòng phẩm và nội thất văn phòng lớn nhất Nhật Bản.

Thương hiệu Campus - một trong những biểu tượng của Kokuyo - hiện giữ thị phần lớn tại Nhật Bản và là hạt nhân trong chiến lược mở rộng ra thị trường châu Á.

Trong khi đó, Tập đoàn Thiên Long có khởi đầu từ một cơ sở sản xuất bút bi thủ công tại TP.HCM năm 1981. Qua hơn 4 thập kỷ, doanh nghiệp phát triển thành tập đoàn văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam, với chuỗi sản xuất hoàn chỉnh và danh mục sản phẩm đa dạng từ dụng cụ viết, đồ dùng học tập đến văn phòng phẩm tổng hợp.

Hồi tháng 5, Thiên Long đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch để công ty con là Tân Lực Miền Nam đầu tư vào CTCP Văn hóa Phương Nam. Phía Thiên Long sau đó nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC từ 3 nhóm cổ đông cá nhân, từ đó sở hữu hơn 75% vốn điều lệ của chủ chuỗi nhà sách Phương Nam.

Đến tháng 8 năm nay, doanh nghiệp công bố đầu tư sang thị trường Philippines để tạo dựng thương hiệu FlexOffice Philippines với số vốn 2,8 triệu USD .

Về phía VPBankS, nhà môi giới này là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank. Sau 3 năm hoạt động, VPBankS đã nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu thực hiện thu xếp vốn trên thị trường trái phiếu và vốn cổ phần.

Trong 9 tháng từ đầu năm nay, VPBankS ghi nhận doanh thu IB khoảng 1.000 tỷ đồng , cao thứ hai toàn thị trường. Công ty thực hiện tư vấn các thương vụ vốn cổ phần (ECM) với quy mô đạt 20.000 tỷ đồng .

VPBankS cũng tham gia hàng loạt thương vụ phát hành trái phiếu lớn, với tổng giá trị 14.500 tỷ đồng .