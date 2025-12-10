Trước khi bán vốn, nhà Chủ tịch Thiên Long nhận cổ tức hàng trăm tỷ

Gia đình Chủ tịch Cô Gia Thọ dự kiến nhận hơn 5,1 triệu cổ phiếu và trên 51 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chia cổ tức của Thiên Long, tương đương tổng giá trị khoảng 360 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ cùng gia đình đang nắm khoảng 59% vốn tại Thiên Long. Ảnh: TLG.

HĐQT Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 8,78 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Với cổ tức tiền mặt năm 2025, Thiên Long áp dụng tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng mỗi cổ phiếu và ngày thanh toán dự kiến là 26/12. Tổng số tiền công ty chi trả lần này khoảng 87,8 tỷ đồng .

Với cơ cấu cổ đông hiện tại, gia đình Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ là nhóm nhận cổ tức lớn nhất. Hiện, ông Thọ đang nắm gần 5,76 triệu cổ phiếu TLG (6,56%), còn Công ty Thiên Long An Thịnh - doanh nghiệp do ông sở hữu - là cổ đông lớn nhất với khoảng 41,1 triệu cổ phần, tương đương hơn 46,8%. Vợ ông là bà Trần Thái Như, cùng các thành viên trong gia đình cũng nắm giữ từ hàng chục nghìn đến hàng triệu cổ phiếu. Tổng cộng, nhóm gia đình ông Thọ kiểm soát khoảng 59% vốn Thiên Long.

Sau đợt chia cổ tức này, gia đình ông Cô Gia Thọ dự kiến nhận hơn 5,1 triệu cổ phiếu mới và trên 51 tỷ đồng tiền mặt. Với mức giá giao dịch quanh 61.000 đồng/cổ phiếu trong ngày 10/12, lượng cổ phiếu thưởng mà nhóm cổ đông này nhận thêm có giá trị hơn 310 tỷ đồng . Như vậy, tổng giá trị cổ tức họ hưởng lần này vào khoảng 360 tỷ đồng .

Được thành lập năm 1981 bởi ông Cô Gia Thọ với xuất phát điểm là một xưởng bút bi nhỏ tại TP.HCM, Thiên Long bắt đầu chuẩn hóa dây chuyền, mở rộng danh mục sang đồ dùng học tập và văn phòng phẩm từ cuối thập niên 1990. Công ty niêm yết trên HoSE năm 2010 và chuyển sang mô hình tập đoàn một năm sau đó.

Hiện doanh nghiệp có hệ thống nhà máy tại TP.HCM, Đồng Nai cùng nhiều công ty con đảm nhiệm sản xuất, phân phối và xuất khẩu. Ngoài thương hiệu bút bi Thiên Long quen thuộc, doanh nghiệp còn sở hữu các thương hiệu khác như văn phòng phẩm Flexoffice, bút cao cấp Bizner hay dụng cụ mỹ thuật Colokit. Sản phẩm của Thiên Long hiện diện trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp của ông Cô Gia Thọ duy trì tăng trưởng liên tục từ năm 2006 đến nay, ngoại trừ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu của Thiên Long ở mức 3.238 tỷ đồng , tăng gần 11% so với cùng kỳ. Doanh số gia tăng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 375 tỷ đồng , giảm gần 11%.

Gần đây, Công ty Thiên Long An Thịnh cho biết đang đàm phán chuyển nhượng toàn bộ 46,82% vốn TLG cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản). Đồng thời, Kokuyo dự kiến chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần. Nếu thương vụ hoàn tất, tập đoàn Nhật Bản sẽ nắm 65,01% vốn và biến Thiên Long thành công ty con.

Kokuyo kỳ vọng thương vụ sẽ giúp tập đoàn tiếp cận hệ thống sản xuất dụng cụ viết mạnh mẽ của công ty Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nhanh hơn quá trình mở rộng kinh doanh văn phòng phẩm trên phạm vi toàn cầu.

Kokuyo cũng cho rằng việc kết hợp thế mạnh R&D, sản xuất và mua sắm của Thiên Long với năng lực hoạch định sản phẩm và marketing của Kokuyo sẽ góp phần tạo ra tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cả hai bên.

Thương vụ cũng mở rộng hoạt động của Kokuyo thông qua việc tận dụng nền tảng bán hàng của Thiên Long tại Đông Nam Á, từ đó đưa khu vực này trở thành thị trường trọng điểm thứ 4 của Kokuyo bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.