Động thái mới của nhà sách Phương Nam sau khi về tay Thiên Long

Phương Nam vừa khai trương nhà sách "không ngủ" hoạt động 24/24 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), dự định nhân rộng mô hình nhà sách này ở Hà Nội và Đà Nẵng.

Nhà sách Phương Nam ở Nguyễn Huệ là nhà sách đầu tiên tại Việt Nam mở cửa 24/24. Ảnh: PNC.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) vừa khai trương nhà sách mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Điểm nhấn của không gian mới là mô hình nhà sách “không ngủ” mở cửa 24/24 lần đầu tiên có mặt tại thành phố. Đây đồng thời là nhà sách mở cửa 24/24 đầu tiên được vận hành tại Việt Nam.

Tổng giám đốc PNC Võ Thị Hoàng Quân cho biết nhà sách Phương Nam Nguyễn Huệ mang theo giấc mơ trở thành điểm chạm tri thức và cảm xúc giữa trung tâm thành phố.

"Chúng tôi có thể mở thêm nhà sách không ngủ ở các phố Tây Hà Nội và phố Tây Đà Nẵng", bà Võ Thị Hoàng Quân cho biết thêm.

Đây là động thái mới nhất tại chuỗi nhà sách này khi trước đó vào cuối tháng 5, thông tin Thiên Long chính thức sở hữu toàn bộ hệ thống nhà sách Phương Nam đã gây chú ý lớn trong ngành phát hành sách.

Trước khi về tay Thiên Long, Phương Nam sở hữu gần 50 nhà sách, trong đó hơn 1/3 tại TP.HCM. Nhiều nhà sách nằm tại những địa điểm du lịch, vui chơi, mua sắm như trung tâm thương mại, Đường sách TP.HCM...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đình Thứ, Giám đốc chiến lược và đầu tư Thiên Long, kiêm Giám đốc Công ty Tân Lực Miền Nam, cho biết chiến lược M&A đã được Thiên Long đề ra, bám sát và thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên đây là thương vụ chi phối đầu tiên được công bố, vì tập đoàn đánh giá rất nhiều phương diện cũng như có phương pháp tiếp cận thận trọng đối với các khoản đầu tư.

Việc đầu tư vào nhà sách Phương Nam giúp Thiên Long mở rộng chuỗi giá trị theo chiều dọc. Thông qua kênh phân phối này, doanh nghiệp có thể nắm bắt xu hướng, nhu cầu người tiêu dùng về sản phẩm, ngành hàng để việc phát triển sản phẩm mới đạt hiệu quả hơn, mang đến các sản phẩm chất lượng, hợp xu hướng và đúng với nhu cầu của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư vào nhà sách Phương Nam cũng giúp mở rộng chuỗi hệ thống cửa hàng đồ chơi và lifestyle - Clever World hiện tại lên quy mô lớn hơn, trong thời gian ngắn và với chi phí hiệu quả, đúng với định hướng đã triển khai trong nhiều năm trở lại đây.

Liên quan đến Thiên Long, mới đây Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) cho biết đang có kế hoạch mua lại doanh nghiệp này thông qua hình thức mua cổ phần và chào mua công khai.

Theo kế hoạch, Kokuyo sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT) - đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long.

Sau đó, tập đoàn Nhật Bản sẽ thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường. Nếu thành công, Kokuyo sẽ nắm tổng cộng 65,01% cổ phần, chính thức biến Thiên Long thành công ty con.

Tổng giá trị thương vụ ước tính khoảng 27,6 tỷ yen ( 178 triệu USD ).