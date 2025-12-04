Thiên Long nói gì trước kế hoạch thâu tóm của tập đoàn Nhật Bản?

Thiên Long khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn ổn định, không bị ảnh hưởng sau khi Kokuyo công bố kế hoạch chi 27,6 tỷ yen (178 triệu USD) mua lại doanh nghiệp.

Cả Thiên Long và Kokuyo đều là những cái tên lớn trong mảng văn phòng phẩm tại Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: TLG.

Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) cho biết đang có kế hoạch mua lại CTCP Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) thông qua hình thức mua cổ phần và chào mua công khai.

Liên quan đến thương vụ này, đại diện Thiên Long khẳng định giai đoạn này, những diễn biến trên không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Theo đó, tất cả bộ phận tiếp tục hoạt động bình thường và ổn định.

"Chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành - những nền tảng đã tạo nên vị thế của TLG trong ngành văn phòng phẩm gần 45 năm qua", đại diện Thiên Long nhấn mạnh.

Cũng theo doanh nghiệp này, các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên. Tất cả sẽ được Thiên Long tiếp nhận, cập nhật một cách thận trọng.

Trước lo ngại từ phía cổ đông về kế hoạch chuyển giao trên, Thiên Long nói doanh nghiệp kỳ vọng sự tham gia của đối tác quốc tế có uy tín đến từ Nhật Bản là Kokuyo sẽ giúp mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp.

Còn với người lao động, khách hàng và đối tác, Thiên Long khẳng định mọi hoạt động vận hành vẫn sẽ diễn ra ổn định và bình thường theo kế hoạch, không có thay đổi trọng yếu nào về nhân sự hay chính sách trong giai đoạn hiện nay.

Theo kế hoạch, Kokuyo sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thien Long An Thịnh (TLAT) - đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long.

Ngay sau đó, tập đoàn Nhật sẽ thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường. Nếu thành công, Kokuyo sẽ nắm tổng cộng 65,01% cổ phần, chính thức biến Thiên Long thành công ty con.

Tổng giá trị thương vụ ước tính khoảng 27,6 tỷ yen ( 178 triệu USD ).

Thỏa thuận mua TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi chào mua công khai diễn ra trong giai đoạn tháng 10-11/2026, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan quản lý tại Việt Nam. Thương vụ không gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2025 của Kokuyo.

Kokuyo được thành lập từ năm 1905 tại Osaka và khởi đầu chỉ với một xưởng sản xuất sổ tay. Hơn một thế kỷ sau, công ty trở thành một trong những tập đoàn văn phòng phẩm và nội thất văn phòng lớn nhất Nhật Bản, với hoạt động trải rộng từ sản phẩm học tập, dụng cụ văn phòng đến thiết kế không gian làm việc.

Thương hiệu Campus - một trong những biểu tượng của Kokuyo - hiện giữ thị phần lớn tại Nhật Bản và là hạt nhân trong chiến lược mở rộng ra thị trường châu Á.

Từ đầu những năm 2000, Kokuyo đẩy mạnh hoạt động quốc tế tại Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. Chiến lược "Unite for Growth 2027" và tầm nhìn CCC 2030 cho thấy doanh nghiệp Nhật đặt mục tiêu chuyển mình từ một nhà sản xuất truyền thống thành công ty cung cấp giải pháp học tập, làm việc toàn diện.

Kokuyo kỳ vọng thương vụ nói trên sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận hệ thống sản xuất dụng cụ viết mạnh mẽ của Thiên Long, đồng thời thúc đẩy nhanh hơn quá trình mở rộng kinh doanh văn phòng phẩm trên phạm vi toàn cầu.

Kokuyo cũng cho rằng việc kết hợp thế mạnh R&D, sản xuất và mua sắm của Thiên Long với năng lực hoạch định sản phẩm và marketing của Kokuyo sẽ góp phần tạo ra tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cả hai bên.

Thương vụ cũng mở rộng hoạt động của Kokuyo thông qua việc tận dụng nền tảng bán hàng của Thiên Long tại Đông Nam Á, từ đó đưa khu vực này trở thành thị trường trọng điểm thứ 4 của Kokuyo bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.