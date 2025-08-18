Thiên Long tính đầu tư gần 3 triệu USD sang Philippines

Sau khi hoàn tất thương vụ thâu tóm Nhà sách Phương Nam, Tập đoàn Thiên Long (TLG) tiếp tục công bố kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế.

Thiên Long đang đầu tư mở rộng cả trong nước lẫn quốc tế. Ảnh: TLG.

Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư sang thị trường Philippines để tạo dựng thương hiệu FlexOffice Philippines với số vốn 2,8 triệu USD (tương đương gần 73 tỷ đồng ). Tổng số vốn được Thiên Long chuẩn bị sẵn bằng tiền, không cần vay thêm.

Theo kế hoạch, tập đoàn này sẽ thành lập tổ chức kinh tế hoặc mua cổ phần, vốn góp để tham gia quản lý, với mục tiêu nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm cùng các sản phẩm liên quan tại Philippines.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược “glocalization” - tận dụng thế mạnh nội địa để phát triển ra toàn cầu.

Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT TLG từng chia sẻ ngành văn phòng phẩm tại Đông Nam Á có xu hướng thu hẹp khi nhiều doanh nghiệp rời bỏ thị trường. Tuy nhiên, mảng quốc tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 35% mỗi năm, tạo cơ hội để Thiên Long mở rộng.

Hiện mảng xuất khẩu của Thiên Long chiếm khoảng 20% doanh thu, nhiều năm tăng trưởng hai con số. Riêng năm 2024, mảng này lần đầu tiên đạt mốc nghìn tỷ đồng.

Trước khi ra nước ngoài, Thiên Long cũng đã củng cố hoạt động trong nước. Hồi tháng 5, TLG đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch để công ty con là Tân Lực Miền Nam đầu tư vào CTCP Văn hóa Phương Nam.

Phía Thiên Long nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC từ 3 nhóm cổ đông cá nhân. Lượng cổ phiếu này chiếm hơn 75% vốn điều lệ của chủ chuỗi nhà sách Phương Nam.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đình Thứ, Giám đốc chiến lược và đầu tư Thiên Long Group, kiêm Giám đốc Công ty Tân Lực Miền Nam cho biết chiến lược M&A đã được Thiên Long đề ra, bám sát và thực hiện trong suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, đây là thương vụ chi phối đầu tiên được công bố, vì tập đoàn đánh giá rất nhiều phương diện, cũng như có phương pháp tiếp cận thận trọng đối với các khoản đầu tư.

Về dài hạn, Phương Nam là đối tác phù hợp với Thiên Long vì cùng có hệ sinh thái sản phẩm phục vụ học tập, sáng tạo và phát triển trí tuệ đúng với triết lý "happy learning life" của tập đoàn. Ông Thứ cũng cho rằng hai bên đều là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, với thương hiệu top-of-mind với người tiêu dùng Việt Nam được xây dựng gần 45 năm qua.

Nửa đầu năm nay, Thiên Long đạt doanh thu hơn 2.040 tỷ đồng , tăng 1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế trên 300 tỷ đồng , giảm hơn 9% do chi phí bán hàng tăng. Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.200 tỷ đồng , tăng 12% so với năm 2024, lợi nhuận 450 tỷ đồng , giảm nhẹ gần 3%. Như vậy, TLG đã hoàn thành gần 50% kế hoạch doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm.