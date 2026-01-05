Hàng Tết 'đổ bộ' siêu thị dù chưa vào cao điểm mua sắm

Còn khoảng 1 tháng nữa mới bước vào cao điểm mua sắm Tết Bính Ngọ 2026 nhưng loạt sản phẩm phục vụ Tết đã đầy ắp trên kệ ở nhiều siêu thị tại TP.HCM.

Đầu năm 2026, loạt mặt hàng phục vụ Tết đã được các hệ thống bán lẻ lớn đồng loạt đưa lên kệ với số lượng dồi dào, mẫu mã phong phú, đi kèm các chương trình khuyến mãi kéo dài nhiều giai đoạn nhằm kích cầu mua sắm sớm.

Hàng Tết phủ kín quầy kệ

Ghi nhận tại các siêu thị như MM Mega Market, Co.opmart, WinMart, Lotte Mart, Emart, GO!... cho thấy các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết đã được bày bán từ cuối tháng 12/2025.

Ngay từ khu vực lối vào, các quầy bánh kẹo, giỏ quà Tết, nước ngọt, bia rượu được bố trí nổi bật, tạo cảm giác Tết đến sớm hơn thường lệ.

Tại nhiều điểm bán, bánh mứt Tết đủ chủng loại từ hàng trong nước đến nhập khẩu, được sắp xếp theo từng phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu biếu tặng và tiêu dùng của nhiều nhóm khách hàng.

Các sản phẩm giò chả, lạp xưởng, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh cũng đã lên kệ từ sớm, bên cạnh các mặt hàng gia dụng, hóa phẩm dọn dẹp nhà cửa, đồ trang trí Tết và thời trang xuân.

Bánh kẹo, nước giải khát và đồ uống phục vụ Tết đã phủ kín quầy kệ, đa dạng chủng loại và mức giá.

Không gian mua sắm tại các siêu thị được trang trí đậm sắc xuân với hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, tiểu cảnh Tết, nhạc xuân rộn ràng. Dù lượng khách chưa quá đông như những ngày cận Tết, nhưng không khí mua sắm đã sôi động, cho thấy thị trường Tết đang khởi động sớm.

Theo các nhà bán lẻ, việc đưa hàng Tết lên kệ sớm nhằm giúp người dân chủ động mua sắm, giãn chi tiêu, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống phân phối vào cao điểm.

Nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho mùa mua sắm cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026, MM Mega Market Việt Nam đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa bài bản ngay từ sớm. So với Tết 2025, tổng lượng hàng dự trữ năm nay tăng 10-30% tùy theo nhóm ngành hàng, trong đó nhóm nhu yếu phẩm, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn.

Nhiều siêu thị triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu cho hàng Tết nhằm kích cầu mua sắm trước cao điểm.

Riêng trong giai đoạn cao điểm, MM Mega Market Việt Nam dự trữ khoảng 30.000 tấn hàng khô và phi thực phẩm, cùng 2.800 tấn thực phẩm tươi sống, nhằm đảm bảo nguồn cung liên tục trên toàn hệ thống.

Đại diện hệ thống siêu thị Saigon Co.op cho biết đơn vị đã chủ động nguồn hàng từ sớm, tăng trữ lượng đến 40% để đảm bảo bình ổn giá. Hệ thống cũng triển khai chuỗi khuyến mãi theo từng giai đoạn, giúp người dân mua sắm tiết kiệm.

Khuyến mãi dày đặc, hàng nghìn mặt hàng ưu đãi sớm

MM Mega Market triển khai chuỗi khuyến mãi xuyên suốt mùa Tết với nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi chương trình tập trung khoảng 500 mặt hàng, giảm giá phổ biến 10-35%, áp dụng các hình thức như mua nhiều giá tốt, mua 1 tặng 1, combo tiết kiệm, kèm ưu đãi riêng cho khách hàng thành viên và mua sắm trực tuyến.

Giỏ quà Tết năm nay được thiết kế đa dạng phân khúc, tập trung chủ yếu ở mức giá dưới, phù hợp nhu cầu biếu tặng của người tiêu dùng.

Trong mùa Tết năm nay, hơn 3.000 mặt hàng tại hệ thống Saigon Co.op được đưa vào các chương trình khuyến mãi luân phiên. Riêng giai đoạn hưởng ứng Vietnam Grand Sale (từ 1/1 đến 18/1/2026), nhiều sản phẩm được giảm sâu 40-65%, kèm các hình thức mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op giới thiệu bộ sưu tập giỏ quà Tết 2026 với mức giá từ 99.000 đồng/hộp, áp dụng ưu đãi đến 32% cho khách đặt sớm. Các chương trình giảm giá đến 50% cũng được áp dụng cho nhiều nhóm hàng phục vụ Tết như bánh kẹo, mứt, nước giải khát, đồ gia dụng, hóa phẩm dọn dẹp nhà cửa.

Hệ thống siêu thị GO! đang triển khai chương trình khuyến mãi “Gắn Kết Mọi Gu Tết - Giá Luôn Bất Bại”, diễn ra đến 14/01/2026. Chương trình áp dụng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho các mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng và quà tặng Tết.

Không gian siêu thị được trang trí đậm sắc xuân, các quầy hàng Tết thu hút người dân tham quan, lựa chọn từ sớm.

Trong đó, đáng chú ý, GO! mang đến chương trình ưu đãi “Dọn Sạch Đón Tết” với mức giảm giá lên đến 43% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn; áp dụng cho đa dạng sản phẩm tẩy rửa từ các thương hiệu uy tín như Sunlight, Vim, Lix đến đồ gia dụng thiết yếu như găng tay trong suốt, bộ lau nhà... giúp người tiêu dùng thuận tiện cho việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tươm tất để đón Tết.

Tương tự, hệ thống WinMart, Lotte Mart, Emart... tập trung ưu đãi mạnh cho các nhóm hàng Tết thiết yếu, đồng thời triển khai khung giờ vàng giảm giá, ưu đãi riêng cho khách hàng thành viên và mua sắm trực tuyến, tạo động lực mua sắm sớm dù chưa vào cao điểm.

Dù hàng Tết đã phủ kín quầy kệ, sức mua hiện nay chủ yếu tập trung vào nhóm hàng khô và đồ dùng thiết yếu. Chị Nguyễn Thị Lan (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết năm nay hàng Tết được bày bán sớm hơn mọi năm.

“Từ đầu tháng 11 Âm lịch đã thấy siêu thị trang trí Tết, bánh mứt, giỏ quà Tết bày bán nhiều, mẫu mã cũng đa dạng. Tuy nhiên, gia đình tôi chỉ mua trước thực phẩm khô và đồ dùng cần thiết. Còn thực phẩm tươi sống, bánh kẹo dùng trong mấy ngày Tết thì gần Tết mới mua”, chị Lan chia sẻ.

Không khí mua sắm tại một siêu thị trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch vừa qua.

Nhận định về thị trường Tết năm nay, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cho rằng điểm đáng chú ý không chỉ là việc hàng Tết được đưa ra sớm mà còn ở cách doanh nghiệp thay đổi sản phẩm để thích ứng với sức mua.

Theo bà Hạnh, một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp áp dụng là thay đổi quy cách sản phẩm. Thay vì tập trung vào các gói lớn, giá trị cao, nhiều doanh nghiệp chuyển sang sản xuất gói nhỏ hơn, dung lượng vừa phải, giá mềm hơn, phù hợp với tâm lý mua sắm thận trọng của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chú trọng thiết kế bao bì bắt mắt, mang đậm không khí Tết để tạo cảm giác “đáng mua”, đặc biệt ở nhóm bánh kẹo, mứt, cà phê, trà, hạt dinh dưỡng và giỏ quà Tết phân khúc phổ thông.

“Điểm khác biệt rõ nhất của mùa Tết năm nay là sự chủ động và linh hoạt. Doanh nghiệp không còn chờ đến sát Tết mới tung hàng, mà chuẩn bị sớm, chia nhỏ các giai đoạn bán hàng và khuyến mãi để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới”, bà Hạnh cho biết.

TP.HCM chuẩn bị hơn 26.000 tỷ đồng hàng hóa bình ổn thị trường Tết Theo ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương TP.HCM), để bảo đảm nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bình ổn thị trường. Tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ ước tính trên 26.000 tỷ đồng , trong đó nguồn hàng bình ổn hơn 9.000 tỷ đồng , tăng khoảng 10% so với năm trước, đáp ứng 23-40% nhu cầu thị trường tháng Tết. Các doanh nghiệp cam kết không tăng giá trong 1 tháng trước và 1 tháng sau Tết, đồng thời giảm giá sâu với các mặt hàng thiết yếu. Hiện 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và 3.600 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị nguồn hàng lớn, sẵn sàng tăng gấp 2-3 lần khi bước vào cao điểm mua sắm, góp phần giữ ổn định giá cả và nguồn cung cho người dân.