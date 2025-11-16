Khách xuống tiền đặt cọc sớm quất Tết Bính Ngọ vì lo 'cháy hàng'

Theo các chủ nhà vườn, thị trường cây cảnh Tết ở Hà Nội năm nay khởi động sớm. Anh Nguyễn Dương, chủ nhà vườn Dương Gia, cho hay: "Ngay từ giữa tháng 11, những khách hàng khó tính, thích cây độc lạ đã bắt đầu liên hệ để đặt hàng. Những khách khác thì e ngại nguồn cung ít hơn mọi năm nên cũng có tâm lý đặt mua sớm để chọn được hàng đẹp", anh Dương nói.