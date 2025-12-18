Doanh nghiệp chạy đua làm hàng Tết Bính Ngọ, TP.HCM trữ gần 30.000 tỷ

Năm đầu tiên cung ứng hàng Tết cho gần 14 triệu dân, các doanh nghiệp lớn của TP.HCM dành khoảng 30.000 tỷ chuẩn bị hàng cho 2 tháng trước và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Tết Nguyên đán năm nay rơi vào tháng 2/2026, cách Giáng sinh, Tết Dương lịch 1,5 tháng, được các doanh nghiệp nhìn nhận họ có 2 dịp mua bán trong mùa cao điểm lễ hội. Cũng vì vậy mà hàng hóa, đặc biệt nhóm lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu được chuẩn bị tăng 30-40% so với năm trước.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, cho biết thị trường hiện tại đã bắt đầu khởi sắc. Doanh nghiệp trong Hiệp hội đang tất bật làm hàng Tết với kỳ vọng sức mua sẽ tăng tốt dịp cuối năm, bắt đầu từ Noel.

Bà dự báo sức mua dịp đầu năm mới 2026 đến Tết với nhóm hàng thiết yếu sẽ tăng khoảng 30%.

Hàng hóa phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026 được doanh nghiệp chuẩn bị tăng mạnh so với Tết Quý Tỵ nhờ sức mua đã ấm trở lại.

"Cuối năm là mùa của ngành chế biến thực phẩm. Đặc biệt năm nay Tết Dương lịch và Tết Âm lịch cách xa nhau đến 1,5 tháng chứ không như năm trước, nên coi như chúng tôi có 2 dịp bán hàng. Tôi tin Tết này sức mua của nhóm lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ tăng tốt", bà Chi nói.

Cũng theo bà Chi, hiện hơn 40% doanh nghiệp của Hiệp hội lương thực thực phẩm TP.HCM tham gia cung ứng hàng bình ổn trên địa bàn, nên từ rất sớm các doanh nghiệp thành viên đã chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa tăng ít nhất 20 - 30% cho dịp cuối năm.

Nhờ chuẩn bị sớm nên không bị động về giá nguyên vật liệu. Các doanh nghiệp cam kết dù có tham gia chương trình bình ổn hay không cũng không tăng giá hàng hóa đột biến trong mùa mua sắm lớn này.

Tuy nhiên, với nhóm rau củ quả và thủy hải sản tươi sống có thể biến động nhẹ, do ảnh hưởng lũ lụt vừa qua vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Chung nhận định thị trường đang ấm lại, ông Trần Kim Khánh, quản lý sản xuất, chế biến thực phẩm của Công ty San Hà, cho biết qua theo dõi sức mua lẻ từ 45 chuỗi phân phối trực tiếp của doanh nghiệp, sức mua đang tốt dần, nhất là ở nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến.

Trừ rau củ quả có biến động, giá hàng thiết yếu Tết 2026 được doanh nghiệp cam kết giữ ổn định.

Ông Khánh cũng cho biết thời điểm này, doanh nghiệp đã nhận nhiều đơn hàng của doanh nghiệp làm quà Tết cho người lao động.

Tết này, San Hà tập trung mạnh vào thị trường bình dân, nên các đơn hàng quà tặng Tết đẩy mạnh ở phân khúc 300.000-500.000 đồng/phần. Sản phẩm trong phần quà Tết được các doanh nghiệp chọn tặng người lao động cũng thiết thực như đồ khô, thịt hộp, thực phẩm chế biến.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, Tết Bính Ngọ là Tết đầu tiên TP.HCM chuẩn bị lượng hàng Tết với quy mô cho gần 14 triệu người dân. Đây là một thách thức lớn khi chương trình bình ổn thị trường chưa phủ hết quy mô rộng lớn. Hiện các nhà phân phối lớn đã bố trí khoảng 30.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa cho 2 tháng cao điểm Tết.

Các khu vực tập trung đông công nhân, người lao động bình dân, các xã phường ở Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ có nhiều điểm bán, xe hàng lưu động để hỗ trợ người dân mua sắm trong dịp cuối năm.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây, ông Ngô Hồng Y, Phó Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương, cho biết các doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng hàng Tết có giá trị hơn 26.000 tỷ đồng , trong đó 9.000 tỷ đồng là hàng bình ổn thị trường từ gạo, thịt, trứng, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng...

Tết Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên TP.HCM chuẩn bị nguồn cung hàng hóa lớn phục vụ 14 triệu người dân.

So với Tết năm ngoái, lượng hàng bình ổn tăng khoảng 10% và chiếm 23 - 40% tổng lượng hàng hóa dịp Tết. Tùy mặt hàng, giá sẽ thấp 5-15% so với hàng hóa trên thị trường.

Sở Công Thương cho biết các siêu thị có thể tăng lượng hàng gấp 2-3 lần so với ngày thường và kéo dài thời gian bán hàng những ngày cao điểm Tết.

Cũng theo Sở Công Thương, hiện TP.HCM có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ, 3.653 cửa hàng tiện lợi và hơn 12.000 điểm bán hàng bình ổn. Số lượng điểm bán rất lớn này đảm bảo nhu cầu mua sắm mùa cao điểm cho người dân.