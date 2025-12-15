Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VinFast đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 84% năm 2026

  Thứ hai, 15/12/2025 15:15 (GMT+7)
Hiện tỷ lệ nội địa hóa của VinFast đạt khoảng 60%, làm chủ các công nghệ lõi như thân vỏ, động cơ, hệ thống pin. Mục tiêu của hãng là nâng tỷ lệ này lên 84% vào năm 2026.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khảo sát các nhà máy, dây chuyền sản xuất của VinFast. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Đây là thông tin được đại diện VinFast báo cáo nhân chuyến thăm và làm việc của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình với CTCP Sản xuất và kinh doanh VinFast Hải Phòng tại Khu Kinh tế Đình Vũ (đảo Cát Hải, Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) vừa qua.

Cụ thể, báo cáo với Phó thủ tướng, VinFast cho biết dự án sản xuất và kinh doanh của VinFast Hải Phòng là tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô (xăng và điện), xe máy điện, xe đạp điện, xe thông minh, xe tự lái, năng lượng sạch, kinh doanh nhà xưởng và các hoạt động phụ trợ hoạt động sản xuất ôtô, xe máy.

Dự án có tổng công suất 500.000 ôtô/năm và hướng đến công suất 1 triệu ôtô/năm. Sản lượng xe máy điện, xe đạp điện là 1 triệu xe/năm.

Diện tích đất xây dựng các công trình sử dụng riêng cho dự án Tổ hợp sản xuất của VinFast là 310 ha. Diện tích đất sử dụng chung là 38 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 175.000 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 9/2017. Tổ hợp sản xuất xe máy điện E-scooter đi vào hoạt động tháng 9/2018. Tổ hợp sản xuất ôtô xăng đi vào hoạt động tháng 7/2019. Tổ hợp sản xuất ôtô khách chạy bằng động cơ điện (có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái từ 10 trở lên) đi vào hoạt động tháng 1/2021; Tổ hợp sản xuất ôtô con chạy bằng động cơ điện (có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái không nhiều hơn 9) đi vào hoạt động tháng 10/2021.

Tính đến hết quý III/2025, VinFast đã bàn giao 110.362 ôtô điện trên toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2025, hãng bàn giao 234.536 xe máy điện, hiện giữ vị trí số 1 về thị phần ôtô tại Việt Nam (khoảng 20%).

Về tỷ lệ nội địa hóa, nhà sản xuất xe điện này cho biết hiện đạt khoảng 60%, làm chủ các công nghệ lõi như thân vỏ, động cơ, hệ thống pin. Đồng thời, VinFast đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 84% vào năm 2026.

Năm 2024, VinFast Hải Phòng đóng góp cho ngân sách Nhà nước gần 1.920 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2025 là hơn 2.230 tỷ đồng. Đồng thời, tạo công ăn việc làm cho 11.500 người với thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết chủ trương của Đảng và Nhà nước là tạo các điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển và Trung ương đã có một nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân với những giải pháp đột phá, vượt trội. Lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết trong tương lai sẽ có nhiều lĩnh vực then chốt, chiến lược quốc gia được giao cho các doanh nghiệp tư nhân, trong đó Vingroup là một trong những lựa chọn.

Thời gian qua, Vingroup là một trong những doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao, trong đó phát triển xe điện là một bước đi đúng, phù hợp với xu thế thời đại và bối cảnh Việt Nam cam kết về Net Zero.

vinfast Tiền mã hóa Vingroup VinFast Nguyễn Hòa Bình phó thủ tướng ôtô điện

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

