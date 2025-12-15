VinFast đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 84% năm 2026

Hiện tỷ lệ nội địa hóa của VinFast đạt khoảng 60%, làm chủ các công nghệ lõi như thân vỏ, động cơ, hệ thống pin. Mục tiêu của hãng là nâng tỷ lệ này lên 84% vào năm 2026.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khảo sát các nhà máy, dây chuyền sản xuất của VinFast. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Đây là thông tin được đại diện VinFast báo cáo nhân chuyến thăm và làm việc của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình với CTCP Sản xuất và kinh doanh VinFast Hải Phòng tại Khu Kinh tế Đình Vũ (đảo Cát Hải, Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) vừa qua.

Cụ thể, báo cáo với Phó thủ tướng, VinFast cho biết dự án sản xuất và kinh doanh của VinFast Hải Phòng là tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô (xăng và điện), xe máy điện, xe đạp điện, xe thông minh, xe tự lái, năng lượng sạch, kinh doanh nhà xưởng và các hoạt động phụ trợ hoạt động sản xuất ôtô, xe máy.

Dự án có tổng công suất 500.000 ôtô/năm và hướng đến công suất 1 triệu ôtô/năm. Sản lượng xe máy điện, xe đạp điện là 1 triệu xe/năm.

Diện tích đất xây dựng các công trình sử dụng riêng cho dự án Tổ hợp sản xuất của VinFast là 310 ha. Diện tích đất sử dụng chung là 38 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 175.000 tỷ đồng .

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 9/2017. Tổ hợp sản xuất xe máy điện E-scooter đi vào hoạt động tháng 9/2018. Tổ hợp sản xuất ôtô xăng đi vào hoạt động tháng 7/2019. Tổ hợp sản xuất ôtô khách chạy bằng động cơ điện (có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái từ 10 trở lên) đi vào hoạt động tháng 1/2021; Tổ hợp sản xuất ôtô con chạy bằng động cơ điện (có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái không nhiều hơn 9) đi vào hoạt động tháng 10/2021.

Tính đến hết quý III/2025, VinFast đã bàn giao 110.362 ôtô điện trên toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2025, hãng bàn giao 234.536 xe máy điện, hiện giữ vị trí số 1 về thị phần ôtô tại Việt Nam (khoảng 20%).

Về tỷ lệ nội địa hóa, nhà sản xuất xe điện này cho biết hiện đạt khoảng 60%, làm chủ các công nghệ lõi như thân vỏ, động cơ, hệ thống pin. Đồng thời, VinFast đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 84% vào năm 2026.

Năm 2024, VinFast Hải Phòng đóng góp cho ngân sách Nhà nước gần 1.920 tỷ đồng , dự kiến trong năm 2025 là hơn 2.230 tỷ đồng . Đồng thời, tạo công ăn việc làm cho 11.500 người với thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết chủ trương của Đảng và Nhà nước là tạo các điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển và Trung ương đã có một nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân với những giải pháp đột phá, vượt trội. Lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết trong tương lai sẽ có nhiều lĩnh vực then chốt, chiến lược quốc gia được giao cho các doanh nghiệp tư nhân, trong đó Vingroup là một trong những lựa chọn.

Thời gian qua, Vingroup là một trong những doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao, trong đó phát triển xe điện là một bước đi đúng, phù hợp với xu thế thời đại và bối cảnh Việt Nam cam kết về Net Zero.