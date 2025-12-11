Sau khi tăng hơn 90 điểm từ 9 phiên đi lên liên tiếp, chỉ sau 3 phiên giảm gần nhất, VN-Index đã đánh mất gần 60% thành quả tích lũy.

VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp, đồng thời là phiên giảm trên 20 điểm thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Sau cú lao dốc khiến VN-Index bốc hơi hơn 28 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào ngày 11/12 với tâm lý trĩu nặng. Không khí thận trọng bao trùm ngay từ trước giờ mở cửa.

Sắc đỏ chiếm ưu thế gần như cả ngày giao dịch, đà suy yếu diễn ra đồng loạt ở hầu hết nhóm ngành quan trọng của thị trường, từ tài chính - ngân hàng, bất động sản, xây dựng - đầu tư công cho đến nhóm hàng tiêu dùng... Một số cổ phiếu đầu ngành từng nâng đỡ thị trường trong các nhịp tăng gần đây như “họ Vin” cũng không tránh khỏi việc bị cuốn vào làn sóng điều chỉnh.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn trong phiên hôm nay khi giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt hơn 17.500 tỷ đồng , mức thấp nhất trong vòng 6 tháng, phản ánh rõ sự dè dặt của nhà đầu tư trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn trở nên mong manh.

Kết phiên, VN-Index giảm 20,08 điểm (-1,2%) xuống 1.698,9 điểm; HNX-Index giảm 0,61 điểm (-0,2%) xuống 255,87 điểm; riêng UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,88 điểm (+0,7%) lên 119,99 điểm.

Bảng điện tử ghi nhận sự áp đảo của bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 399 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn), 898 mã giữ tham chiếu và 305 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần).

Rổ cổ phiếu VN30 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng không thoát khỏi áp lực điều chỉnh với 26 mã giảm, 3 mã tăng, và duy nhất SSB đứng giá. Áp lực đè lên nhóm trụ khiến chỉ số VN30 bị kéo lùi gần 23 điểm, về mức 1.924 điểm.

VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là lực kéo chính khiến VN-Index chìm sâu trong sắc đỏ. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là nhóm Vingroup với VIC giảm 1,9%, VHM mất 2,3% và VPL lao dốc 5%, tạo nên bộ 3 ảnh hưởng nhất lên VN-Index.

Tương tự, loạt cổ phiếu trụ khác cũng suy giảm mạnh kéo VN-Index đi xuống gồm VPB (-2,9%), VCB (-1%), VJC (-4,4%), GEE (-6,4%), VNM (-2,5%), TCX (-2,6%) và MBB (-1,2%).

Ở chiều tăng, lực đỡ thị trường gần như không đáng kể. Một vài mã giữ được sắc xanh nhưng không đủ sức cân bằng áp lực từ nhóm vốn hóa lớn. Dù vậy, vẫn ghi nhận những điểm sáng hiếm hoi như SAB (+1,6%), BMP (tăng trần), LPB (+0,7%), KBC (+2,3%), FPT (+0,4%), VIX (+1,7%), GEX (+1%), QCG (tăng trần), PGV (+1,3%) và BVH (+0,6%).

Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng mạnh và mở rộng quy mô lên hơn 500 tỷ đồng . Dòng vốn nước ngoài tập trung xả mạnh ở VIC (- 192 tỷ đồng ) và VHM (- 104 tỷ đồng ).

Ngược lại, một phần tiền ngoại lại chuyển hướng sang các mã đầu ngành khác, nổi bật là FPT (+ 240 tỷ đồng ), MBB (+ 71 tỷ đồng ) và VIX (+ 51 tỷ đồng ).