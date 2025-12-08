Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vốn hóa Vingroup lớn hơn Vietcombank, VietinBank, BIDV cộng lại

  • Thứ hai, 8/12/2025 16:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng trần, nâng vốn hóa lên gần 1,2 triệu tỷ đồng. Quy mô này thậm chí lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, VietinBank, BIDV.

Vốn hóa của Vingroup gần chạm mốc 1,2 triệu tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Sau khi cộng thêm hơn 50 điểm trong tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 8/12 với tâm thế kỳ vọng. VN-Index hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử lập hồi đầu tháng 10 khoảng rất hẹp và sự hưng phấn đó thể hiện ngay từ những phút đầu tiên.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số đại diện sàn TP.HCM đã nhanh chóng tăng mạnh bỏ xa tham chiếu, tạo biên độ tăng ổn định 13-16 điểm và duy trì nhịp đi lên trong suốt phiên sáng.

Tuy nhiên, động lực kéo VN-Index gần như dồn hết vào nhóm cổ phiếu Vingroup khi VIC, VHM và VPL đồng loạt tăng mạnh và đóng vai trò trụ chính. Phần lớn nhóm ngành còn lại giảm điểm hoặc lình xình đi ngang, khiến bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc đỏ.

Bước sang buổi chiều, thị trường chuyển trạng thái nhanh chóng. Áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số rung lắc mạnh, từng có lúc đe dọa xóa sạch thành quả tích cực ghi nhận trong buổi sáng. Tuy nhiên, các cổ phiếu "họ Vin" tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ cuối cùng, giúp VN-Index trụ vững và duy trì được mức tăng cho đến khi đóng cửa.

Điểm trừ lớn nhất trong phiên nằm ở dòng tiền. Sau khi có dấu hiệu cải thiện trong tuần trước, thanh khoản hôm nay bất ngờ suy yếu và rơi về vùng ảm đạm. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt 23.200 tỷ đồng, phản ánh tâm lý đứng ngoài quan sát của nhà đầu tư thay vì sẵn sàng nhập cuộc khi chỉ số áp sát đỉnh cao mới.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,42 điểm (+0,7%) lên 1.753,74 điểm, đánh dấu chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp. Trái ngược, trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index mất 1,97 điểm (-0,8%) xuống 258,68 điểm còn chỉ số UPCoM-Index giảm 0,61 điểm (-0,5%) xuống 119,88 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối trên toàn thị trường khi có tới 457 mã giảm (11 mã giảm sàn), trong khi số mã tăng chỉ đạt 303 (35 mã tăng trần) và 840 mã đứng giá.

Ngay cả rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng gặp tình cảnh tương tự với 21 mã giảm, 7 mã tăng và 2 mã giữ tham chiếu. Dẫu vậy, nhờ lực kéo của nhóm vốn hóa lớn nhất, chỉ số VN30 vẫn kịp tăng hơn 8 điểm lên 1.983 điểm.

vingroup anh 1

Giá cổ phiếu Vingroup cao chưa từng thấy. Ảnh: TradingView.

Trong một ngày giao dịch không mấy tích cực, nhóm cổ phiếu liên quan ông Phạm Nhật Vượng trở thành điểm sáng hiếm hoi khi VIC (tăng trần), VHM (+2,8%) và VPL (+2,2%) đóng góp tới 14 điểm vào VN-Index.

Với VIC, mã chứng khoán này đã tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, qua đó đưa thị giá lên kỷ lục mới 152.700 đồng/cổ phiếu (giá điều chỉnh), tương ứng gần 1,2 triệu tỷ đồng vốn hóa. Với quy mô này, vốn hóa của Vingroup hiện còn lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại.

Diễn biến khởi sắc xuất hiện sau khi Tập đoàn Vingroup phát hành thêm 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, sau đợt chia thưởng, vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Ngoài nhóm cổ phiếu "họ Vin", chỉ số VN-Index hôm nay còn được một số mã như SAB (tăng trần), GAS (+2,2%), BVH (tăng trần), PLX (+4,8%), MBB (+0,6%), TAL (+3,4%) và BHN (+4,7%) ủng hộ nhưng mức đóng góp không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng và bluechip như LPB (-3,7%), TCB (-1,4%), VCB (-0,7%), CTG (-0,8%), BID (-0,8%), HPG (-0,9%), VRE (-2,5%), GVR (-1,6%), GEX (-4,2%) và GEE (-1,8%). Đây là nhóm tạo sức ép đáng kể lên VN-Index trong phiên chiều.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng. Riêng VPL ghi nhận giá trị bán ròng 1.548 tỷ đồng thông qua giao dịch thỏa thuận. Ngoài ra, VIC và SSI cũng bị bán ròng lần lượt 184 tỷ đồng và 167 tỷ đồng.

Ở chiều mua vào, dòng vốn ngoại tập trung gom cổ phiếu ngân hàng như SHB (+186 tỷ đồng), MBB (+160 tỷ đồng) và VPB (+110 tỷ đồng).

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
    • Thành lập: 1962
    • Cổ đông lớn: Ngân hàng Nhà nước
    • Chủ tịch: Nghiêm Xuân Thành
    • Mã cổ phiếu: VCB

    Website

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

    Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
    • Thành lập: 1957
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Chủ tịch: Bùi Quang Tiên
    • Mã cổ phiếu: BID

    Website

  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
    • Thành lập: 1988
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Chủ tịch: Tạm khuyết
    • Mã cổ phiếu: CTG

    Website

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

