Vốn hóa Vingroup lớn hơn Vietcombank, VietinBank, BIDV cộng lại

Cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng trần, nâng vốn hóa lên gần 1,2 triệu tỷ đồng. Quy mô này thậm chí lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, VietinBank, BIDV.

Vốn hóa của Vingroup gần chạm mốc 1,2 triệu tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Sau khi cộng thêm hơn 50 điểm trong tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 8/12 với tâm thế kỳ vọng. VN-Index hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử lập hồi đầu tháng 10 khoảng rất hẹp và sự hưng phấn đó thể hiện ngay từ những phút đầu tiên.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số đại diện sàn TP.HCM đã nhanh chóng tăng mạnh bỏ xa tham chiếu, tạo biên độ tăng ổn định 13-16 điểm và duy trì nhịp đi lên trong suốt phiên sáng.

Tuy nhiên, động lực kéo VN-Index gần như dồn hết vào nhóm cổ phiếu Vingroup khi VIC, VHM và VPL đồng loạt tăng mạnh và đóng vai trò trụ chính. Phần lớn nhóm ngành còn lại giảm điểm hoặc lình xình đi ngang, khiến bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc đỏ.

Bước sang buổi chiều, thị trường chuyển trạng thái nhanh chóng. Áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số rung lắc mạnh, từng có lúc đe dọa xóa sạch thành quả tích cực ghi nhận trong buổi sáng. Tuy nhiên, các cổ phiếu "họ Vin" tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ cuối cùng, giúp VN-Index trụ vững và duy trì được mức tăng cho đến khi đóng cửa.

Điểm trừ lớn nhất trong phiên nằm ở dòng tiền. Sau khi có dấu hiệu cải thiện trong tuần trước, thanh khoản hôm nay bất ngờ suy yếu và rơi về vùng ảm đạm. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt 23.200 tỷ đồng , phản ánh tâm lý đứng ngoài quan sát của nhà đầu tư thay vì sẵn sàng nhập cuộc khi chỉ số áp sát đỉnh cao mới.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,42 điểm (+0,7%) lên 1.753,74 điểm, đánh dấu chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp. Trái ngược, trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index mất 1,97 điểm (-0,8%) xuống 258,68 điểm còn chỉ số UPCoM-Index giảm 0,61 điểm (-0,5%) xuống 119,88 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối trên toàn thị trường khi có tới 457 mã giảm (11 mã giảm sàn), trong khi số mã tăng chỉ đạt 303 (35 mã tăng trần) và 840 mã đứng giá.

Ngay cả rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng gặp tình cảnh tương tự với 21 mã giảm, 7 mã tăng và 2 mã giữ tham chiếu. Dẫu vậy, nhờ lực kéo của nhóm vốn hóa lớn nhất, chỉ số VN30 vẫn kịp tăng hơn 8 điểm lên 1.983 điểm.

Giá cổ phiếu Vingroup cao chưa từng thấy. Ảnh: TradingView.

Trong một ngày giao dịch không mấy tích cực, nhóm cổ phiếu liên quan ông Phạm Nhật Vượng trở thành điểm sáng hiếm hoi khi VIC (tăng trần), VHM (+2,8%) và VPL (+2,2%) đóng góp tới 14 điểm vào VN-Index.

Với VIC, mã chứng khoán này đã tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, qua đó đưa thị giá lên kỷ lục mới 152.700 đồng/cổ phiếu (giá điều chỉnh), tương ứng gần 1,2 triệu tỷ đồng vốn hóa. Với quy mô này, vốn hóa của Vingroup hiện còn lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại.

Diễn biến khởi sắc xuất hiện sau khi Tập đoàn Vingroup phát hành thêm 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, sau đợt chia thưởng, vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng lên hơn 77.000 tỷ đồng .

Ngoài nhóm cổ phiếu "họ Vin", chỉ số VN-Index hôm nay còn được một số mã như SAB (tăng trần), GAS (+2,2%), BVH (tăng trần), PLX (+4,8%), MBB (+0,6%), TAL (+3,4%) và BHN (+4,7%) ủng hộ nhưng mức đóng góp không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng và bluechip như LPB (-3,7%), TCB (-1,4%), VCB (-0,7%), CTG (-0,8%), BID (-0,8%), HPG (-0,9%), VRE (-2,5%), GVR (-1,6%), GEX (-4,2%) và GEE (-1,8%). Đây là nhóm tạo sức ép đáng kể lên VN-Index trong phiên chiều.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng . Riêng VPL ghi nhận giá trị bán ròng 1.548 tỷ đồng thông qua giao dịch thỏa thuận. Ngoài ra, VIC và SSI cũng bị bán ròng lần lượt 184 tỷ đồng và 167 tỷ đồng.

Ở chiều mua vào, dòng vốn ngoại tập trung gom cổ phiếu ngân hàng như SHB (+ 186 tỷ đồng ), MBB (+ 160 tỷ đồng ) và VPB (+ 110 tỷ đồng ).