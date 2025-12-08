VN-Index tăng sát đỉnh lịch sử, nhà đầu tư nên làm gì?

Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự mạnh, ưu tiên chốt lời từng phần và duy trì tỷ trọng hợp lý trong ngắn hạn.

VN-Index ghi nhận tuần tăng hơn 50 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12 (ngày 1-5/12), chỉ số VN-Index đã ghi nhận mức tăng hơn 50 điểm. Trong đó, nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là điểm nhấn nâng đỡ chỉ số chinh phục lại các vùng kháng cự cũ.

Trong đó, nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn là trụ cột chính dẫn dắt chỉ số mặc dù có điều chỉnh nhẹ ở 2 phiên trong tuần. Bên cạnh đó, còn có sự hỗ trợ ở nhóm ngân hàng, tiêu dùng - bán lẻ. Lực cầu cũng có sự lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ như chứng khoán, bất động sản, cao su.

Một điểm nhấn là thanh khoản ở các phiên trong tuần dần cải thiện so với trung bình 20 phiên. Về khối ngoại, nhóm này đã đảo chiều mua ròng trở lại, tập trung chính ở một số mã bluechip.

Tuần này, VN-Index sẽ khởi đầu từ mốc 1.741,32 điểm, cao hơn 50,33 điểm (+3%) so với tuần trước.

Tín hiệu kỹ thuật củng cố đà tăng

Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chỉ số VN-Index kết phiên cuối tuần trước bằng mẫu nến phản ánh trạng thái giằng co khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh quanh 1.770 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số tiếp tục rung lắc khi tiệm cận vùng 1.760-1.770. Các chỉ báo cho thấy diễn biến kiểm tra cung - cầu là bình thường khi chỉ số tiến vào các vùng cản mạnh. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục dao động giằng co quanh 1.730-1.750 để tìm điểm cân bằng.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ số đều hướng xuống từ vùng cao nên khó tránh trạng thái vận động giằng co khi chỉ số gặp áp lực tại các mốc kháng cự cũ. Song, dòng tiền mua chủ động vẫn hoạt động, qua đó hỗ trợ VN-Index củng cố động lực tăng điểm.

Về chiến lược giao dịch, VCBS ghi nhận VN-Index đã có một tuần tăng hơn 50 điểm, trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup đóng góp tới 26 điểm.

VN-Index vượt các vùng cản cũ nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn. Ảnh: TradingView.

Điểm tích cực là lực cầu lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu khác. Tuy nhiên, khi chỉ số tiệm cận các vùng kháng cự mạnh, tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn và trạng thái giằng co diễn ra liên tục.

Vì vậy, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư rà soát danh mục, cân nhắc chốt lời từng phần với các mã đã đạt mục tiêu ngắn hạn, đồng thời tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu thuộc nhóm ngành đang thu hút dòng tiền và chưa ghi nhận nhịp tăng mạnh từ vùng hỗ trợ gần nhất.

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định thị trường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vùng kháng cự 1.730-1.740 điểm. Việc liên tục xuất hiện các cây nến có bóng dài cho thấy tâm lý thị trường vẫn giằng co, do đó nhà đầu tư cần giao dịch thận trọng trong các phiên tới.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá VN-Index đã ghi nhận nhịp phục hồi mạnh từ vùng 1.580 điểm và bứt phá thành công qua ngưỡng kháng cự quan trọng 1.700 điểm. Diễn biến này mở ra dư địa để chỉ số hướng tới vùng mục tiêu quanh 1.800 điểm, tương ứng với điểm hoàn thiện của mô hình “falling wedge”.

Dù vậy, TPS cho rằng các nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng hoàn toàn có thể xảy ra. Trong kịch bản đó, vùng 1.700 điểm - trước đây là kháng cự - đã chuyển thành vùng hỗ trợ quan trọng. Theo tính toán của đơn vị này, VN-Index nhiều khả năng dao động trong biên độ 1.700-1.800 điểm trong ngắn hạn.

Áp lực giảm tăng dần khi VN-Index tiến sát đỉnh

Ở những phiên đầu tuần, Công ty Chứng khoán Yuanta nhận định thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh. Đồng thời, khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh cũng gia tăng khi VN-Index và VN30 tiến về gần các vùng đỉnh ngắn hạn trong bối cảnh dòng tiền có thể dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ báo tâm lý giảm nhẹ nhưng vẫn nằm trong vùng lạc quan, cho thấy nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau 5 phiên tăng liên tiếp.

Về chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), các chuyên gia tại Yuanta giữ quan điểm xu hướng chung vẫn ở mức tăng, do đó nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, ưu tiên nhóm vốn hóa lớn và vừa. Bên cạnh đó, cần theo dõi sát những cổ phiếu có hiệu suất kém hoặc đang giao dịch gần các vùng hỗ trợ quan trọng để quản trị rủi ro, thậm chí xem xét giảm tỷ trọng nếu cần thiết.

Ở góc nhìn dài hơn (1-5 tháng), Yuanta đánh giá xu hướng thị trường vẫn duy trì mức trung tính. Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn nên trạng thái phân hóa có thể tiếp diễn trong tuần này. Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cân bằng và chưa nên tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.

Công ty Chứng khoán SSI thì cho biết VN-Index đã khép lại tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp và đang trên đà hướng về vùng đỉnh lịch sử. Dù chỉ số có phần hạ nhiệt khi gặp vùng cản 1.750-1.770 điểm, tín hiệu động lượng trên đồ thị tuần vẫn ủng hộ kịch bản khả quan trong ngắn hạn. SSI lưu ý vùng kháng cự 1.750-1.770 và vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.720 điểm.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) lưu ý rằng vùng 1.750 điểm và xa hơn là vùng đỉnh lịch sử quanh 1.800 điểm đều là kháng cự mạnh, qua đó khiến VN-Index nhiều khả năng đối mặt áp lực chốt lời đáng kể khi tiến vào các khu vực này. Do vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận đối với các mã đã tăng mạnh nhằm chủ động quản trị rủi ro khi thị trường tiếp cận các vùng cản quan trọng.

Theo đơn vị này, VN-Index đã duy trì đà đi lên xuyên suốt tuần và tiến sát vùng kháng cự quan trọng 1.750 điểm. Thanh khoản cải thiện rõ rệt, phản ánh lực mua gia tăng và đóng vai trò hỗ trợ cho xu hướng tăng.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm dòng tiền khi đóng góp hơn 23 điểm vào mức tăng chung của thị trường. Lực mua cũng quay lại nhóm ngân hàng, giúp tâm lý nhà đầu tư thêm tích cực.