Chứng khoán tăng 7 phiên liên tiếp

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh dòng tiền vẫn thận trọng, chỉ số chủ yếu dựa vào lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn để giữ nhịp đi lên.

VN-Index đã tăng gần 80 điểm liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Bất chấp 2 phiên tăng điểm 2 con số liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 4/12 vẫn giữ thái độ dè chừng. Cú bật mạnh của nhóm ngân hàng hôm qua giúp tâm lý bớt căng thẳng, nhưng chưa có sự hứng khởi nào đủ lớn để đẩy thị trường vào một nhịp bứt phá thực sự.

VN-Index cả buổi sáng lẫn đầu giờ chiều chủ yếu lình xình quanh tham chiếu, dao động trong biên độ hẹp. Sự phân hóa quay trở lại, tập trung nhiều nhất ở nhóm vốn hóa lớn. Không ít mã bluechip hôm qua còn bật mạnh thì hôm nay đã chững lại, thậm chí quay đầu điều chỉnh.

Dù vậy, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế ở các nhóm bán lẻ, phân phối và một phần tài chính. Chính lực đỡ này giúp VN-Index lấy lại độ cao vào cuối phiên và khép lại ngày giao dịch trong sắc xanh.

Thanh khoản có phần hạ nhiệt, giảm khoảng 7% so với phiên trước xuống còn 29.000 tỷ đồng . Tuy nhiên, đây vẫn là vùng giao dịch cao nhất trong hơn một tháng, cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm cơ hội.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,47 điểm (+0,3%) lên 1.737,24 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 7 liên tiếp. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,64 điểm (+1%) lên 262,31 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,78 điểm (+0,7%) lên 120,94 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về bên mua với 511 mã tăng (gồm 35 mã tăng trần), 857 mã đứng giá và 231 mã giảm (gồm 4 mã giảm sàn).

VN-Index leo dốc trong nền thanh khoản thấp. Ảnh: TradingView.

Rổ VN30 cũng ghi nhận sự áp đảo tương đối khi có 16 mã tăng, 4 mã giữ tham chiếu và 10 mã giảm. Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn nhờ đó nhích hơn 7 điểm lên 1.979 điểm.

Động lực giữ nhịp tăng của thị trường trong phiên 4/12 tiếp tục nằm ở nhóm vốn hóa lớn. Hàng loạt trụ cột đồng loạt kéo chỉ số, nổi bật nhất là MBB tăng tới 4,7% nhờ lực cầu mạnh xuyên suốt cả phiên. Theo sau là HPG (+1,9%), VPL (+2%), TCB (+1,4%), HDB (+2,2%), LPB (+1,9%), ACB (+1,8%), HVN (+2,3%), MWG (+1,3%) và FPT (+0,9%).

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC (-0,9%) và VHM (-1,5%) có phần kìm hãm thị trường, cùng với VJC (-3,7%), VNM (-1,9%), BID (-0,5%), SAB (-1,9%), MSN (-0,9%), BVH (-1,1%), NAB (-1,7%) và PNJ (-1,2%).

Khối ngoại hôm nay tiếp tục duy trì đà gom hàng mạnh khi mua ròng 1.085 tỷ đồng , đánh dấu chuỗi 3 phiên mua ròng liên tiếp. Dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào MBB với giá trị mua lên tới 1.000 tỷ đồng , HPG cũng được gom thêm 160 tỷ đồng , trong khi VIC bất ngờ lọt vào danh mục mua ròng với 125 tỷ đồng .

Chiều bán ròng lại chứng kiến VHM bị xả 122 tỷ đồng , MSN (- 85 tỷ đồng ) và VIX (- 67 tỷ đồng ).