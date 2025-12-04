Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chứng khoán tăng 7 phiên liên tiếp

  • Thứ năm, 4/12/2025 16:47 (GMT+7)
  • 34 phút trước

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh dòng tiền vẫn thận trọng, chỉ số chủ yếu dựa vào lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn để giữ nhịp đi lên.

VN-Index đã tăng gần 80 điểm liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Bất chấp 2 phiên tăng điểm 2 con số liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 4/12 vẫn giữ thái độ dè chừng. Cú bật mạnh của nhóm ngân hàng hôm qua giúp tâm lý bớt căng thẳng, nhưng chưa có sự hứng khởi nào đủ lớn để đẩy thị trường vào một nhịp bứt phá thực sự.

VN-Index cả buổi sáng lẫn đầu giờ chiều chủ yếu lình xình quanh tham chiếu, dao động trong biên độ hẹp. Sự phân hóa quay trở lại, tập trung nhiều nhất ở nhóm vốn hóa lớn. Không ít mã bluechip hôm qua còn bật mạnh thì hôm nay đã chững lại, thậm chí quay đầu điều chỉnh.

Dù vậy, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế ở các nhóm bán lẻ, phân phối và một phần tài chính. Chính lực đỡ này giúp VN-Index lấy lại độ cao vào cuối phiên và khép lại ngày giao dịch trong sắc xanh.

Thanh khoản có phần hạ nhiệt, giảm khoảng 7% so với phiên trước xuống còn 29.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng giao dịch cao nhất trong hơn một tháng, cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm cơ hội.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,47 điểm (+0,3%) lên 1.737,24 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 7 liên tiếp. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,64 điểm (+1%) lên 262,31 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,78 điểm (+0,7%) lên 120,94 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về bên mua với 511 mã tăng (gồm 35 mã tăng trần), 857 mã đứng giá và 231 mã giảm (gồm 4 mã giảm sàn).

vn-index anh 1

VN-Index leo dốc trong nền thanh khoản thấp. Ảnh: TradingView.

Rổ VN30 cũng ghi nhận sự áp đảo tương đối khi có 16 mã tăng, 4 mã giữ tham chiếu và 10 mã giảm. Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn nhờ đó nhích hơn 7 điểm lên 1.979 điểm.

Động lực giữ nhịp tăng của thị trường trong phiên 4/12 tiếp tục nằm ở nhóm vốn hóa lớn. Hàng loạt trụ cột đồng loạt kéo chỉ số, nổi bật nhất là MBB tăng tới 4,7% nhờ lực cầu mạnh xuyên suốt cả phiên. Theo sau là HPG (+1,9%), VPL (+2%), TCB (+1,4%), HDB (+2,2%), LPB (+1,9%), ACB (+1,8%), HVN (+2,3%), MWG (+1,3%) và FPT (+0,9%).

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC (-0,9%) và VHM (-1,5%) có phần kìm hãm thị trường, cùng với VJC (-3,7%), VNM (-1,9%), BID (-0,5%), SAB (-1,9%), MSN (-0,9%), BVH (-1,1%), NAB (-1,7%) và PNJ (-1,2%).

Khối ngoại hôm nay tiếp tục duy trì đà gom hàng mạnh khi mua ròng 1.085 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi 3 phiên mua ròng liên tiếp. Dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào MBB với giá trị mua lên tới 1.000 tỷ đồng, HPG cũng được gom thêm 160 tỷ đồng, trong khi VIC bất ngờ lọt vào danh mục mua ròng với 125 tỷ đồng.

Chiều bán ròng lại chứng kiến VHM bị xả 122 tỷ đồng, MSN (-85 tỷ đồng) và VIX (-67 tỷ đồng).

VPBankS chốt giá phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE

VPBankS ấn định giá tham chiếu cổ phiếu VPX trong ngày giao dịch đầu tiên là 33.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, công ty đã hoàn tất thương vụ IPO chào bán 375 triệu cổ phiếu.

20 giờ trước

Dragon Capital muốn lên sàn chứng khoán Việt Nam

Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam muốn đăng ký giao dịch toàn bộ 31,2 triệu cổ phiếu trên UPCoM. Hiện công ty đang quản lý danh mục hơn 128.000 tỷ đồng.

24:1469 hôm qua

Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ 'dậy sóng'

Sau nhiều phiên lình xình, cổ phiếu ngành ngân hàng bất ngờ "dậy sóng", thắp lửa cho thị trường và đưa VN-Index tiến sát vùng đỉnh 2 tháng trong phiên 3/12.

25:1473 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vn-index Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup PNJ chứng khoán

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý