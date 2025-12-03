Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ 'dậy sóng'

  • Thứ tư, 3/12/2025 16:47 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Sau nhiều phiên lình xình, cổ phiếu ngành ngân hàng bất ngờ "dậy sóng", thắp lửa cho thị trường và đưa VN-Index tiến sát vùng đỉnh 2 tháng trong phiên 3/12.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá mạnh trong phiên 3/12. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 3/12 với không khí sôi động nhất trong gần một tháng, đánh dấu phiên thứ 6 liên tiếp VN-Index duy trì xu hướng tăng. Ngay đầu phiên, chỉ số đã khởi đầu trong sắc xanh, phản ánh tâm lý tích cực nối dài từ chuỗi đi lên trước đó.

Dù vậy, phần lớn thời gian phiên sáng diễn ra khá giằng co. Nhà đầu tư tiếp tục giữ thái độ dè chừng sau nhiều phiên tăng, khiến đà hưng phấn không đủ mạnh để tạo cú bứt phá rõ rệt. Diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành cũng trở nên rõ ràng. Điều này khiến VN-Index liên tục lình xình quanh tham chiếu, không hình thành được xu hướng rõ ràng.

Bước ngoặt xuất hiện trong phiên chiều. Khi các cổ phiếu “họ Vin” tạm thời hạ nhiệt và không còn giữ vai trò dẫn dắt như những phiên trước, dòng tiền bắt đầu xoay trục sang nhóm ngân hàng. Sự đồng thuận tăng giá ở loạt mã chứng khoán lớn đã kéo thị trường đi lên dứt khoát hơn, đưa VN-Index tiến sát vùng cao nhất gần 2 tháng.

Thanh khoản khớp lệnh trên cả 3 sàn hôm nay đạt 30.400 tỷ đồng, tăng 27% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 14,71 điểm (+0,9%) lên 1.731,77 điểm; HNX-Index tăng 0,8 điểm (+0,3%) lên 259,67 điểm; UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,4%) lên 120,16 điểm.

Sau nhiều phiên giằng co, bảng điện tử cũng nghiêng hẳn về sắc xanh. Đà lan tỏa giúp toàn thị trường ghi nhận 499 mã tăng (gồm 37 mã tăng trần), trong khi chỉ có 248 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn) và 852 mã đứng giá.

Nhóm VN30 thể hiện rõ vai trò “đầu kéo” khi chứng kiến 19 mã tăng, áp đảo hoàn toàn so với 9 mã giảm và 2 mã đứng giá. Nhờ vậy, chỉ số đại diện nhóm này bật tăng gần 22 điểm lên 1.972 điểm.

ngan hang anh 1

VN-Index đang tiến sát đỉnh lịch sử. Ảnh: TradingView.

Trái ngược với các phiên giao dịch trước đó, cổ phiếu nhóm Vingroup gồm VIC (-2%), VPL (-3,7%) và VRE (-1,2%) trở thành cản lực chính của VN-Index hôm nay. Ngoài ra, nhóm ghìm chân thị trường còn có GAS (-2,4%), VJC (-1,8%), GEE (-1,6%), VNM (-0,6%), SAB (-1%), PGV (-2%) và BCM (-0,6%).

Ngược lại, nhóm kéo chỉ số đi lên tập trung hầu hết cổ phiếu ngân hàng như CTG (+6%), BID (+4,2%), VPB (+4,7%), VCB (+2,3%), MBB (+4,3%), TCB (+2,1%), LPB (+2,3%), ACB (+2,1%) và 2 mã bán lẻ gồm MWG (+5,9%) và MSN (+2,5%).

Diễn biến tích cực của nhóm ngân hàng xuất hiện ngay sau khi VietinBank công bố ngày chốt danh sách cổ đông 18/12 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại của các năm 2021-2022 và cả giai đoạn 2009-2016. Ngân hàng dự kiến phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 44,64%, quy mô lớn nhất ngành ngân hàng trong năm nay. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng gần 24.000 tỷ đồng, từ mức gần 53.700 tỷ lên gần 77.670 tỷ đồng.

Không chỉ VietinBank, 2 ngân hàng quốc doanh còn lại là Vietcombank và BIDV cũng chạy đua mở rộng quy mô vốn.

Trong đó, Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo hướng sử dụng toàn bộ hơn 22.770 tỷ đồng lợi nhuận sau khi trích lập quỹ để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Còn BIDV cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng, nâng quy mô vốn lên gần 91.870 tỷ đồng. Việc tăng vốn của BIDV được triển khai qua 3 hướng: bổ sung từ quỹ dự trữ, chi trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

ngân hàng Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup vietinbank vn-index tăng vốn

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

