Lãi suất cho vay dự báo tăng trở lại

Chứng khoán Vietcombank dự báo đà tăng của lãi suất huy động có thể kéo theo lãi suất cho vay nhích tăng nhẹ trở lại sau một thời gian điều chỉnh giảm theo chỉ đạo.

Lãi suất huy động đang tăng trở lại tại một số ngân hàng thương mại cổ phần. Ảnh: Nam Khánh.

Trong báo cáo mới công bố, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết lãi suất huy động trong tháng 10 đã tăng nhẹ tại các kỳ hạn 6-12 tháng, chủ yếu tại các ngân hàng thương mại cổ phần. So với tháng trước, lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,03-0,08 điểm %.

VCBS dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chủ yếu do 2 yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm, với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu, trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

VCBS dự báo lãi suất huy động có thể tăng trở lại tại một số ngân hàng thương mại cổ phần vào cuối năm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn được duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Đáng chú ý, đà tăng của lãi suất huy động dự báo kéo theo lãi suất cho vay nhích tăng nhẹ trở lại trong thời gian tới, khi biên lãi ròng (NIM) của hệ thống bị thu hẹp đáng kể, sau một thời gian điều chỉnh giảm theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Tuy nhiên, VCBS đánh giá mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn được kỳ vọng duy trì ở vùng thấp, chủ yếu nhằm cân bằng giữa mục tiêu duy trì NIM hợp lý và kiểm soát rủi ro hệ thống, đồng thời tiếp tục hỗ trợ khu vực sản xuất - kinh doanh, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng chính sách của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Bước sang tháng 11, cuộc đua lãi suất huy động đang "nóng" trở lại khi hàng loạt ngân hàng thương mại, chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa nhỏ, đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm cá nhân.

Chỉ trong nửa đầu tháng, đã có gần chục ngân hàng nâng lãi suất, dấu hiệu cho thấy mặt bằng huy động vốn bắt đầu nhích lên sau thời gian dài đứng yên.

KienlongBank là cái tên gần nhất điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến (online) kể từ ngày 11/11 sau gần 8 tháng bất động. LPBank cũng nâng biểu lãi suất gửi online cho khách hàng cá nhân từ ngày 10/11, với mức tăng 0,2-0,3% cho hầu hết kỳ hạn.

Không chỉ nhóm ngân hàng nhỏ, các "ông lớn" tư nhân cũng bắt đầu nhập cuộc. Techcombank tăng lãi suất huy động vào ngày 12/11, thêm 0,2-0,4% cho nhiều kỳ hạn.

Một nhà băng lớn khác là VPBank cũng điều chỉnh tăng 0,3% lãi suất huy động ngay đầu tháng 11, áp dụng cho hình thức gửi tại quầy, đưa lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng lên 4,2%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 5,1%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng đạt 5,3%/năm; kỳ hạn trên 18 tháng ở mức 5,4%/năm. Nếu gửi online, khách hàng được cộng thêm 0,2%.

Trước đó, trong tháng 10, một loạt nhà băng khác như Sacombank, SHB, HDBank, GPBank, NCB, BVBank, BacABank... cũng đã rục rịch tăng lãi suất.

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy đợt tăng này mới chỉ diễn ra tại khối ngân hàng tư nhân, trong khi nhóm "Big 4" quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất.