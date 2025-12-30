Thiên Long hé lộ kết quả kinh doanh trước khi về tay người Nhật

Thiên Long cho biết sức tiêu thụ nhìn chung đã ổn định trở lại trong những tháng gần đây trong đó các kênh thương mại điện tử tăng trưởng tích cực.

Thương mại điện tử là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của Thiên Long. Ảnh: TLG.

Báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng của Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) gần đây đã hé hộ kết quả kinh doanh tích cực của tập đoàn văn phòng phẩm Việt Nam trước khi thương vụ bán lại cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản).

Cụ thể, Thiên Long cho biết doanh thu thuần sau 11 tháng kinh doanh năm nay của doanh nghiệp đạt 3.808 tỷ đồng , tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thị trường nội địa đạt 2.766 tỷ đồng , tăng 9%. Với kết quả này, Thiên Long đã thực hiện 91% kế hoạch doanh thu cả năm được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tập đoàn này đánh giá dù kênh bán lẻ truyền thống tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố vĩ mô như điều chỉnh chính sách thuế, siết chặt quản lý thị trường và ảnh hưởng kéo dài của thiên tai tại một số địa phương, sức tiêu thụ nhìn chung đã ổn định trở lại trong những tháng gần đây.

Đáng chú ý, các kênh bán hàng hiện đại, đặc biệt là thương mại điện tử, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần bù đắp áp lực tại kênh truyền thống và hỗ trợ tăng trưởng chung của thị trường nội địa.

Trong năm 2025, theo kết quả sơ bộ, thương mại điện tử của Thiên Long tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng gần 100% so với năm trước.

Tại thị trường quốc tế, doanh thu tập đoàn đạt 1.042 tỷ đồng , tăng 13%. Kết quả này đến từ sự cải thiện đơn hàng tại các thị trường trọng điểm, cùng với năng lực sản xuất linh hoạt và khả năng điều phối chuỗi cung ứng hiệu quả của Thiên Long.

Trong năm 2025, thương hiệu FlexOffice, nhãn hàng quốc tế chủ lực của Thiên Long, tiếp tục mở rộng độ phủ tại nhiều thị trường khu vực Đông Nam Á từ cửa hàng đến gian hàng thương mại điện tử như Philippines, Malaysia, Thái Lan và các thị trường xuất khẩu truyền thống.

Kết quả kinh doanh kể trên được đưa ra trong bối cảnh Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) đã thông báo sẽ mua lại 65,01% cổ phần tập đoàn văn phòng phẩm Việt Nam, qua đó trở thành công ty mẹ của Thiên Long.

Để thực hiện thương vụ trên, Kokuyo dự kiến mua 100% vốn của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), qua đó gián tiếp sở hữu 46,82% cổ phần Tập đoàn Thiên Long. Sau đó, đại diện phía Nhật Bản sẽ tiếp tục mua thêm 18,19% cổ phần TLG thông qua chào mua công khai, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan quản lý.

VPBankS là đơn vị giữ vai trò đồng tư vấn, góp phần xây dựng lộ trình giao dịch cho thương vụ M&A này. Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT của Kokuyo dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi đợt chào mua công khai sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 cùng năm, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 185 triệu USD .

Trong thương vụ M&A kể trên, Tập đoàn Thiên Long đã lên tiếng cho biết các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên. Tuy vậy, doanh nghiệp kỳ vọng sự tham gia của đối tác quốc tế có uy tín đến từ Nhật Bản là Kokuyo sẽ giúp mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa của doanh nghiệp.

Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) được thành lập từ năm 1905 tại Osaka, khởi đầu chỉ với một xưởng sản xuất sổ tay. Hơn một thế kỷ sau, công ty trở thành một trong những tập đoàn văn phòng phẩm và nội thất văn phòng lớn nhất Nhật Bản.

Thương hiệu Campus - một trong những biểu tượng của Kokuyo - hiện giữ thị phần lớn tại Nhật Bản và là hạt nhân trong chiến lược mở rộng ra thị trường châu Á.

Trong khi đó, Tập đoàn Thiên Long có khởi đầu từ một cơ sở sản xuất bút bi thủ công tại TP.HCM năm 1981. Qua hơn 4 thập kỷ, doanh nghiệp phát triển thành tập đoàn văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam, với chuỗi sản xuất hoàn chỉnh và danh mục sản phẩm đa dạng từ dụng cụ viết, đồ dùng học tập đến văn phòng phẩm tổng hợp.