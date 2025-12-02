Tài sản ông Phạm Nhật Vượng lớn hơn vốn hóa mọi doanh nghiệp Việt Nam

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên 24,7 tỷ USD sau chuỗi thăng hoa của cổ phiếu VIC, đưa doanh nhân Việt Nam trở thành tỷ phú giàu thứ 92 thế giới.

Chủ tịch Vingroup đang sở hữu 24,7 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Sau cú bứt phá vượt mốc 1.700 điểm trong phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào ngày 2/12 với trạng thái dè chừng. Nhà đầu tư gần như đứng ngoài quan sát trong bối cảnh đà tăng của VN-Index đang phụ thuộc quá nhiều vào nhóm nhỏ cổ phiếu “họ Vin”.

Sự thận trọng này nhanh chóng phản ánh vào bảng điện. VN-Index mở cửa giằng co ngay trên tham chiếu, nhiều thời điểm bị kéo lùi về sát 1.690 điểm. Lực cầu lan tỏa hầu như không xuất hiện, chỉ một vài mã có câu chuyện riêng giữ được sắc xanh. Phần còn lại của thị trường bị cuốn vào tâm lý chờ đợi.

Bước sang phiên chiều, kịch bản quen thuộc lặp lại. Nhóm cổ phiếu Vingroup được kéo mạnh, đủ để đảo chiều chỉ số. Sự trở lại của dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn đưa VN-Index thoát khỏi xu hướng điều chỉnh, quay đầu tăng và lập mức cao nhất kể từ giữa tháng 10 đến nay.

Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn mờ nhạt. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 24.300 tỷ đồng , chỉ nhỉnh hơn 6% so với phiên trước và vẫn quanh mức bình quân một tháng gần đây. Dòng tiền không yếu, nhưng chưa đủ dồi dào để tạo ra một nhịp tăng bền vững hơn.

Kết phiên, VN-Index tăng 15,39 điểm (+0,9%) lên 1.717,06 điểm; HNX-Index tăng 0,96 điểm (+0,4%) lên 258,87 điểm; UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (+0,5%) lên 119,7 điểm.

Bảng điện tử toàn thị trường nghiêng nhẹ về phía tăng, nhưng không áp đảo. Toàn thị trường chứng kiến tổng cộng 375 mã tăng (29 mã tăng trần), 916 mã đứng giá và 308 mã giảm (9 mã giảm sàn).

Trong khi đó, rổ VN30 lại thể hiện vai trò trụ đỡ rõ rệt với 20 mã tăng, 5 mã đứng giá và chỉ 5 mã giảm. Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn nhờ đó tăng hơn 16 điểm và tiến gần vùng 1.950 điểm.

Cổ phiếu VIC liên tục lập đỉnh mới trong vòng nửa tháng qua. Ảnh: TradingView.

Động lực đưa VN-Index đi lên trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ nhóm vốn hóa lớn, mà tâm điểm tập trung chủ yếu ở “họ Vin”. Bộ ba VIC (+1,9%), VHM (+1%) và VPL (+2,2%) lại đóng vai trò dẫn dắt, tạo ra phần lớn độ rộng tăng cho chỉ số.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu trụ khác cũng nhập cuộc nâng đỡ, gồm MBB (+1,5%), CTG (+1,3%), GVR (+3,9%), TCB (+3%), VJC (+6,9%) và 2 cái tên kịch trần SAB cùng GEE.

Tính đến hôm nay, mã này đã có chuỗi 12 phiên tăng liên tiếp, mang lại hiệu suất 30% trong chưa vòng hơn 2 tuần. Vốn hóa Vingroup theo đó vọt lên 1,06 triệu tỷ đồng , thiết lập mức cao kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu tăng sốc kéo theo tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng bứt phá tương ứng. Dữ liệu theo thời gian thực của Forbes cho thấy ông Vượng hiện sở hữu 24,7 tỷ USD , tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong một ngày. Nếu so với thời điểm đầu năm, mức tăng này tương đương gần 4 lần.

Với khối tài sản trên, ông Vượng đã tiến vào top 100 người giàu nhất thế giới, giữ vị trí 92, trở thành doanh nhân Việt Nam đầu tiên lọt vào nhóm "siêu giàu" toàn cầu. Quy mô tài sản của ông Vượng cũng lớn hơn bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào của Việt Nam.

Khối ngoại hôm nay cũng góp phần củng cố đà tăng khi mạnh tay mua ròng gần 150 tỷ đồng cổ phiếu VIC. Ngoài ra, dòng vốn này còn gom mạnh VJC (+ 225 tỷ đồng ), TCB (+ 130 tỷ đồng ) và MBB (+ 123 tỷ đồng ). Tổng cộng, khối ngoại đảo chiều sang mua ròng 630 tỷ đồng .

Trong khi đó, một số mã bị xả mạnh gồm ACB (- 74 tỷ đồng ), VIX (- 58 tỷ đồng ) và VPI (- 59 tỷ đồng ).