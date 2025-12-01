Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cổ phiếu 'nhà Vingroup' kéo VN-Index vượt 1.700 điểm

  • Thứ hai, 1/12/2025 16:24 (GMT+7)
  • 51 phút trước

VN-Index chính thức lấy lại mốc 1.700 điểm sau gần một tháng rưỡi bị dồn ép. Động lực đưa thị trường lên cao chủ yếu nhờ lực kéo áp đảo từ nhóm cổ phiếu "nhà Vingroup".

VN-Index tiến lên mốc cao nhất kể từ giữa tháng 10. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp ở tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam mở màn tuần giao dịch mới, cũng là phiên đầu tiên của tháng 12, trong trạng thái khá thuận lợi. Dù tình trạng phân hóa vẫn hiện hữu, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò "đầu kéo", giúp VN-Index giữ vững nhịp đi lên và tạo điểm tựa tâm lý cho nhà đầu tư.

Chính nhờ lực đẩy từ nhóm vốn hóa lớn này, chỉ số đại diện sàn HoSE đã thành công lấy lại mốc 1.700 điểm sau gần một tháng rưỡi liên tục giằng co và suy yếu. Suốt phiên 1/12, VN-Index dao động nhẹ quanh vùng giá cao và gần như giữ nguyên thành quả đạt được cho tới lúc đóng cửa.

Tuy vậy, điểm trừ rõ rệt nằm ở thanh khoản. Tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 22.500 tỷ đồng, giảm 11% so với phiên trước. Dòng tiền thận trọng cho thấy tâm lý thị trường vẫn dè dặt, nhà đầu tư cũng chưa hoàn toàn bị thuyết phục rằng nhịp hồi hiện tại đủ hấp dẫn để kích hoạt các dòng tiền lớn quay trở lại.

Kết phiên, VN-Index tăng 10,68 điểm (+0,6%) lên 1.701,67 điểm; HNX-Index giảm 2 điểm (-0,8%) xuống 257,91 điểm; UPCoM-Index nhích 0,16 điểm (+0,1%) lên 119,14 điểm.

Trên bảng điện tử, trạng thái phân hóa chiếm ưu thế với sắc đỏ nhỉnh hơn sắc xanh. Toàn thị trường ghi nhận 391 mã tăng (gồm 12 mã tăng trần), 875 mã đứng tham chiếu và 333 mã giảm (19 mã giảm sàn). Cấu trúc phân bổ này cho thấy dòng tiền vẫn đang chọn lọc mạnh, không lan tỏa rộng.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng phản ánh xu hướng tương tự khi có 16 mã tăng và 14 mã giảm. Dù sắc xanh không áp đảo, chỉ số VN30 vẫn tăng gần 10 điểm, tiến lên 1.933 điểm.

VN-Index trở lại mốc tâm lý 1.700 điểm nhưng thị trường vẫn chưa sôi động trở lại. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vin", gồm VIC (+3,7%), VPL (tăng trần), VHM (+2,7%) và VRE (+1,9%). Chỉ riêng nhóm này đã đóng góp hơn 14 điểm tăng tích cực vào VN-Index.

Trong đó, VIC tiếp tục ghi dấu ấn mạnh nhất khi thiết lập đỉnh giá mới 269.900 đồng một cổ phiếu. Đà tăng kéo dài không chỉ đưa VIC trở thành tâm điểm giao dịch mà còn giúp vốn hóa Vingroup vượt lên trên mốc 1 triệu tỷ đồng - mức vốn hóa cao nhất một doanh nghiệp niêm yết từng đạt trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh nhóm này, VN-Index còn được củng cố thêm bởi một loạt mã có ảnh hưởng khác như GEE (tăng trần), GAS (+3,2%), SAB (+5,6%), MSN (+1,8%), VNM (+1,4%) và SHB (+1,2%) - đại diện hiếm hoi thuộc ngành ngân hàng có mặt trong top 10 mã kéo chỉ số.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện chủ yếu ở các cổ phiếu TCB (-1,6%), CTG (-1,2%), HVN (-2,9%), GVR (-2,2%), LPB (-1,4%), TCX (-1,8%), HDB (-1,6%), SSI (-2,4%), ACB (-1%) và BID (-0,4%). Sự suy yếu của nhóm này khiến chỉ số không thể mở rộng đà tăng mạnh hơn.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái cơ cấu danh mục khi bán ròng các mã đã tăng nóng như VIC (-158 tỷ đồng) và VHM (-70 tỷ đồng), trong khi chọn mua trở lại những cổ phiếu cơ bản như FPT (+93 tỷ đồng), MSN (+90 tỷ đồng) và VNM (+65 tỷ đồng). Dù có lực mua đỡ ở nhóm đầu ngành, giao dịch khối ngoại vẫn khép lại trong trạng thái âm ròng hơn 120 tỷ đồng.

