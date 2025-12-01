VN-Index vượt 1.700 điểm tuần này?

Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể tiếp tục đi lên trong đầu tuần này, với mục tiêu mở rộng lên vùng 1.700-1.725 điểm nếu thanh khoản và nhóm vốn hóa lớn giữ nhịp.

VN-Index cần một phiên giao dịch bứt phá để xác định xu hướng tăng. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần 24-28/11, VN-Index bật khỏi vùng tích lũy 1.640-1.660 điểm sau quãng đi ngang kéo dài, tiến thẳng lên vùng kháng cự 1.690-1.700. Động lực chủ đạo cho nhịp tăng này đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, bên cạnh một số mã vốn hóa lớn như VNM, GEE và VJC.

Ngoài vài trụ cột giữ nhịp, phần lớn các nhóm ngành và cổ phiếu còn lại chỉ giằng co trong biên độ hẹp, gần như không hút thêm lực cầu mới. Thanh khoản cả tuần duy trì ở mức thấp, không cải thiện so với các tuần trước, phản ánh sự thận trọng rõ rệt của dòng tiền.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.690,99 điểm, tăng 36,06 điểm, tương đương +2,2% so với tuần trước.

Áp lực vẫn còn

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết tuần tại vùng 1.690 điểm, chủ yếu nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ như VIC và VPL.

Trên đồ thị ngày, chỉ số tiếp tục giằng co. VCBS nhìn nhận các chỉ báo đang báo hiệu khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc biên độ lớn khi chỉ số bước sâu vào vùng này.

Quan sát đồ thị giờ, VCBS cho rằng trạng thái giằng co nhiều khả năng còn tiếp diễn trong những phiên đầu tuần, đặc biệt khi VN-Index đang tiếp cận vùng cản 1.690-1.700 điểm.

VN-Index leo dốc đầy thận trọng. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, VCBS nhận định thị trường ghi nhận tuần tăng điểm nhờ nhóm vốn hóa lớn như VIC, VPL, VNM và VJC, trong khi phần lớn các nhóm ngành khác vẫn đi ngang hoặc kiểm định lại vùng hỗ trợ/kháng cự. Dù nhiều cổ phiếu đã lùi về vùng giá chiết khấu, dòng tiền vẫn chưa quay lại rõ rệt.

Vì vậy, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở các mã đang giữ xu hướng tăng ổn định, đồng thời cơ cấu những mã suy yếu khi gặp kháng cự và tránh mua đuổi trong vùng giá cao để hạn chế rủi ro điều chỉnh.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta giữ quan điểm tích cực hơn. Công ty dự báo thị trường có thể duy trì đà tăng trong các phiên đầu tuần với mục tiêu gần là vùng kháng cự 1.725 điểm. Dòng tiền được kỳ vọng tiếp tục tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, do xu hướng tăng tại nhóm này đang rõ rệt hơn phần còn lại của thị trường. Chỉ báo tâm lý ngắn hạn cũng tăng nhẹ và vẫn nằm trong vùng lạc quan.

Yuanta cho biết xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn được đánh giá là tăng, qua đó khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao, ưu tiên nhóm vốn hóa lớn và vừa.

Ở khung thời gian trung hạn (1-5 tháng), xu hướng được đánh giá ở mức trung tính. Thị trường vẫn trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và tích lũy, nên khả năng phân hóa và tình trạng thanh khoản thấp có thể còn kéo dài. Nhà đầu tư theo đó được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng 40-50% danh mục và chưa nên tăng mạnh trở lại trong giai đoạn này.

Cảnh báo rủi ro tại ngưỡng 1.700 điểm

Ở góc độ thận trọng, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng trong các phiên tới, VN-Index cần xuất hiện một cây nến chỉ hướng kèm thanh khoản cải thiện để có thể vượt mốc 1.700 điểm. Trường hợp không có sự ủng hộ của dòng tiền, thị trường được cảnh báo có thể rơi vào trạng thái điều chỉnh khó lường khi tiếp tục vận động trong vùng kháng cự mạnh.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ghi nhận chỉ số vẫn duy trì quán tính tăng nhưng tiếp tục neo quanh vùng cản 1.700 điểm. Dù thanh khoản có cải thiện, mức giao dịch chung vẫn ở dưới trung bình 20 phiên.

TPS kỳ vọng VN-Index vẫn có khả năng duy trì xu hướng đi lên, hướng đến vùng mục tiêu quanh 1.800 điểm theo mô hình Falling Wedge, với điều kiện lực bán tại ngưỡng 1.700 không tăng đột biến và bên mua giữ được đà chủ động.

Chứng khoán Vietcap đánh giá quán tính tăng giá đã được thiết lập rõ ràng trên VN-Index, đồng thời tín hiệu trung hạn cải thiện lên mức tích cực. Với trạng thái này, biên độ tăng dự kiến của chỉ số nằm trong vùng 1.700-1.720 điểm.

Vietcap cho rằng nhóm ngân hàng sẽ quay trở lại vai trò dẫn dắt, hỗ trợ thị trường tiếp cận các vùng giá cao hơn. Ngưỡng 1.680 điểm được đánh giá là vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng cho xu hướng hiện tại.

Chứng khoán ACB (ACBS) cũng ghi nhận tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư sau khi VN-Index vượt thành công mốc 1.660 điểm và tiếp tục hướng lên kiểm định vùng 1.700. Mặc dù thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện, mức giao dịch vẫn thấp hơn đáng kể so với trung bình tháng, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền.

Theo ACBS, lực mua vẫn tập trung mạnh ở nhóm Vingroup - nhóm cổ phiếu giữ vai trò dẫn dắt nhịp hồi phục từ tuần trước. Ngoài ra, nhóm điện, cũng ghi nhận lực cầu đáng kể, cho thấy dòng tiền đang mở rộng sang các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ riêng.

ACBS kỳ vọng VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng và tiến gần vùng kháng cự then chốt 1.700 điểm - mốc có ý nghĩa trong việc xác nhận khả năng thoát khỏi xu hướng điều chỉnh kéo dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản chưa bứt phá, xác suất vượt 1.700 điểm trong ngắn hạn vẫn được đánh giá là chưa thực sự cao.