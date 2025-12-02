Vì sao công ty nông nghiệp của 'vua thép' chỉ IPO 30 triệu cổ phiếu

Nông nghiệp Hòa Phát cho biết chỉ chào bán 30 triệu cổ phiếu vì muốn giữ dư địa tìm kiếm nhà đầu tư và đối tác chiến lược sau IPO, dù công ty hoàn toàn có thể phát hành nhiều hơn.

Nông nghiệp Hòa Phát là doanh nghiệp tiếp theo liên quan tỷ phú Trần Đình Long IPO, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Nam Khánh.

Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long đang tích cực thực hiện kế hoạch IPO công ty thành viên là CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA). Ngoài Hòa Phát, đây là doanh nghiệp đầu tiên trong hệ sinh thái tập đoàn "vua thép" thực hiện IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, đồng thời sẽ niêm yết trên sàn HoSE vào đầu năm 2026.

Doanh thu năm 2030 kỳ vọng vượt 12.000 tỷ

Chia sẻ tại hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vừa qua, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Hòa Phát, cho biết mảng nông nghiệp của tập đoàn sau 10 năm phát triển theo đúng chất công nghiệp đã đến thời điểm thích hợp để tách riêng và niêm yết.

Hòa Phát bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Một năm sau, Nông nghiệp Hòa Phát được thành lập, giữ vai trò kiểm soát toàn bộ lĩnh vực này của "vua thép" với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi trang trại.

Hiện Nông nghiệp Hòa Phát vận hành hệ thống gồm 7 cụm trang trại chăn nuôi heo trên tổng diện tích gần 388 ha, 3 trang trại chăn nuôi bò Australia với 625 ha, 2 trang trại gia cầm rộng 50 ha và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 600.000 tấn. Công suất hàng năm đạt 750.000 heo thương phẩm, 150.000 bò Australia và 336 triệu quả trứng gà.

Ông Thắng cho biết nông nghiệp hiện là mảng đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho tập đoàn, chỉ sau mảng thép.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Hòa Phát, cho biết đã đến thời điểm thích hợp để Hòa Phát tách riêng và niêm yết mảng nông nghiệp. Ảnh: HPG.

Chủ tịch Nông nghiệp Hòa Phát nhấn mạnh việc chào bán và niêm yết cổ phiếu lên HoSE là bước đi chiến lược để công ty tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị, đồng thời tạo thêm cơ hội lựa chọn cho nhà đầu tư quan tâm tới ngành nông nghiệp của Hòa Phát. Điều này giúp công ty tăng tính minh bạch, uy tín và nâng cao khả năng tiếp cận vốn thứ cấp.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đến năm 2030, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu mở rộng công suất thức ăn chăn nuôi với 1 triệu tấn/năm, heo thương phẩm 900.000 con/năm, quy mô chăn nuôi bò đạt 73.000 con/năm và gia cầm duy trì 336 triệu quả trứng/năm. Khi đó, doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng .

Ở khía cạnh quỹ đất, ông Thắng đánh giá đây là khó khăn lớn nhất khi mở rộng do quy định khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư ngày càng khắt khe theo Luật Chăn nuôi. Sau nhiều năm tìm kiếm, công ty mới xác định được 3 khu vực đủ điều kiện để phát triển thêm 3 trang trại.

Toàn bộ quỹ đất của Nông nghiệp Hòa Phát là đất dự án 50 năm với quyền sử dụng ổn định, gồm cả các lô đóng tiền một lần và trả tiền hàng năm. Giá trị tài sản đã ghi nhận mức tăng đáng kể, ví dụ giá đất tại nhà máy Hưng Yên tăng từ hơn 50 USD lên gần 150 USD mỗi m2.

Dự kiến trả cổ tức ngay sau IPO

Lý giải kế hoạch chỉ phát hành 30 triệu cổ phiếu, lãnh đạo Nông nghiệp Hòa Phát cho biết công ty hoàn toàn có thể phát hành nhiều hơn. Tuy nhiên, việc giới hạn lượng chào bán nhằm giữ dư địa để công ty tìm kiếm thêm các nhà đầu tư hoặc đối tác chiến lược sau này.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Giám đốc Tài chính Hòa Phát, tiết lộ một số tổ chức đã ngỏ ý mua lượng lớn cổ phần trong đợt chào bán này. Để đảm bảo có đông nhà đầu tư cá nhân tham gia, công ty mẹ đang cân nhắc phương án bán tiếp 10% vốn (khoảng 40-50 triệu cổ phần) cho riêng nhà đầu tư tổ chức sau IPO.

Công ty cũng kỳ vọng với tổng cộng 70-80 triệu cổ phần được chào bán, thanh khoản bình quân mỗi phiên có thể đạt 2-3 triệu cổ phiếu.

Về định giá, với giá IPO 41.900 đồng/cổ phiếu, Nông nghiệp Hòa Phát có P/E trượt 12 tháng đạt 6,5 lần, thấp hơn đáng kể so với trung vị ngành 20,9 lần. Công ty dự kiến chi trả cổ tức khoảng 3.850 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tương ứng lợi suất 9,2%, thuộc nhóm cao trong các công ty niêm yết.

Ông Nguyễn Việt Thắng cho biết Nông nghiệp Hòa Phát có thể chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, đồng thời không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu.

Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến công bố kết quả chào bán từ ngày 25-30/12 và gửi chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong tháng 1/2026, đồng thời niêm yết trên HoSE.