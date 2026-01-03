Siết chặt buôn lậu, hàng giả y tế trước Tết Bính Ngọ 2026

Công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh là hoạt động thường xuyên, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ...

Công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả trong lĩnh vực y tế là cuộc chiến thường xuyên, không ngừng nghỉ và đầy thách thức.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành Kế hoạch số 1967/KH-BYT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Ủy ban Văn hóa và xã hội, Quốc hội khóa XV về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh là hoạt động thường xuyên, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo Kế hoạch, các đơn vị chức năng, thành viên Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực y tế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm; hợp tác liên ngành, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực y tế;

Tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ, tác hại của việc sử dụng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực y tế, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm y tế;

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế, thu hồi triệt để các sản phẩm giả đã lưu hành trên thị trường.

Kế hoạch số 1967/KH-BYT cũng phân công trách nhiệm cho các đơn vị Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và các Viện, Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung phân trong Kế hoạch.

Các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế cần luôn mang tinh thần và quyết tâm cao trong giải quyết công việc, làm tốt nhất trách nhiệm của mình để đảm bảo cho Nhân dân đón một mùa xuân Bính Ngọ an toàn, lành mạnh...