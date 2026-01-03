Người phụ nữ gánh hậu quả vì chủ quan khi bị gà đá

Một vết thương nhỏ do gà đạp vào ngón tay nhưng không được xử trí đúng cách đã khiến người phụ nữ mắc uốn ván toàn thể, phải điều trị tích cực.

Bị gà đạp vào tay nhưng không tiêm phòng, người phụ nữ bị uốn ván nặng. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khoảng 15 ngày trước khi nhập viện, người bệnh bị gà đạp vào ngón tay, trong vết thương có dị vật là cựa gà. Do chủ quan, cho rằng vết thương nhỏ, bà không đến cơ sở y tế kiểm tra và cũng không tiêm phòng uốn ván.

Sau khoảng 10 ngày, người bệnh xuất hiện triệu chứng cứng hàm, dấu hiệu điển hình của uốn ván, nhưng vẫn không đi khám. Đến ngày thứ 15 sau chấn thương, các triệu chứng nặng dần, người phụ nữ được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nói khó, há miệng dưới 1 cm, không ăn được, tiếp xúc khó, co cứng toàn thân và tăng trương lực cơ.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và được chẩn đoán mắc uốn ván toàn thể. Các bác sĩ đã điều trị tích cực cho bệnh nhân bằng thuốc an thần, giãn cơ, tiêm huyết thanh SAT trung hòa độc tố uốn ván, kháng sinh, các thuốc hỗ trợ và nuôi dưỡng qua sonde dạ dày.

Sau 13 ngày điều trị, người bệnh đã có thể há miệng trên 4 cm, trương lực cơ giảm nhiều, huyết động ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện. Sau đó, người phụ nữ hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và được xuất viện.

Theo ThS.BS Phùng Thị Hương, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính rất nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập qua các vết thương hở, đặc biệt là vết thương bẩn hoặc có dị vật. Độc tố của vi khuẩn tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây co cứng cơ và có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Trong năm 2025, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận nhiều ca uốn ván với các dạng tổn thương khác nhau như vết cứa do vật sắc, ngã xe trầy xước, hay các vết thương nhỏ trong quá trình lao động. Phần lớn người bệnh đều tự sơ cứu tại nhà, không đến cơ sở y tế để xử trí vết thương và tiêm phòng uốn ván, dẫn đến nhiễm trùng nặng và nhập viện trong tình trạng nguy hiểm.

Các bác sĩ cho biết, uốn ván hoàn toàn có thể phòng tránh nếu vết thương được xử trí đúng cách và người bệnh được tiêm phòng đầy đủ. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với bất kỳ vết thương nào. Nếu có xây xát, cần đến cơ sở y tế để được làm sạch vết thương, đánh giá nguy cơ và tiêm phòng uốn ván khi cần thiết.

Đặc biệt, sau chấn thương nếu xuất hiện các triệu chứng như cứng hàm, khó nhai nuốt, co cứng cơ vùng cổ, lưng hoặc toàn thân, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để được khám và điều trị kịp thời.