Tập đoàn Nhật Bản tính thâu tóm 'trùm' bút bi Thiên Long

Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) cho biết đang có kế hoạch mua lại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) thông qua hình thức mua cổ phần và chào mua công khai.

Thiên Long là đơn vị sản xuất văn phòng phẩm gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng tại Việt Nam. Ảnh: TLG.

Theo kế hoạch, Kokuyo sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thien Long An Thịnh (TLAT) - đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long.

Ngay sau đó, tập đoàn Nhật sẽ thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường. Nếu thành công, Kokuyo sẽ nắm tổng cộng 65,01% cổ phần, chính thức biến Thiên Long thành công ty con.

Tổng giá trị thương vụ ước tính khoảng 27,6 tỷ yen ( 178 triệu USD ).

Thỏa thuận mua TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan quản lý tại Việt Nam. Thương vụ không gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2025 của Kokuyo.

Kokuyo được thành lập từ năm 1905 tại Osaka và khởi đầu chỉ với một xưởng sản xuất sổ tay. Hơn một thế kỷ sau, công ty trở thành một trong những tập đoàn văn phòng phẩm và nội thất văn phòng lớn nhất Nhật Bản, với hoạt động trải rộng từ sản phẩm học tập, dụng cụ văn phòng đến thiết kế không gian làm việc.

Thương hiệu Campus - một trong những biểu tượng của Kokuyo - hiện giữ thị phần lớn tại Nhật Bản và là hạt nhân trong chiến lược mở rộng ra thị trường châu Á.

Từ đầu những năm 2000, Kokuyo đẩy mạnh hoạt động quốc tế tại Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. Chiến lược “Unite for Growth 2027” và tầm nhìn CCC 2030 cho thấy doanh nghiệp Nhật đặt mục tiêu chuyển mình từ một nhà sản xuất truyền thống thành công ty cung cấp giải pháp học tập, làm việc toàn diện.

Kokuyo kỳ vọng thương vụ nói trên sẽ giúp tiếp cận hệ thống sản xuất dụng cụ viết mạnh mẽ của Thiên Long, đồng thời thúc đẩy nhanh hơn quá trình mở rộng kinh doanh văn phòng phẩm trên phạm vi toàn cầu.

Kokuyo cũng cho rằng việc kết hợp thế mạnh R&D, sản xuất và mua sắm của Thiên Long với năng lực hoạch định sản phẩm và marketing của Kokuyo sẽ góp phần tạo ra tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cả hai bên.

Thương vụ cũng mở rộng hoạt động của Kokuyo thông qua việc tận dụng nền tảng bán hàng của Thiên Long tại Đông Nam Á. Từ đó đưa khu vực này trở thành thị trường trọng điểm thứ 4 của Kokuyo bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, Thiên Long bắt đầu từ một cơ sở sản xuất bút bi thủ công tại TP.HCM năm 1981. Qua hơn 4 thập kỷ, doanh nghiệp phát triển thành tập đoàn văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam, với chuỗi sản xuất hoàn chỉnh và danh mục sản phẩm đa dạng từ dụng cụ viết, đồ dùng học tập đến văn phòng phẩm tổng hợp.

Hồi tháng 5, Thiên Long đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch để công ty con là Tân Lực Miền Nam đầu tư vào CTCP Văn hóa Phương Nam.

Phía Thiên Long nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC từ 3 nhóm cổ đông cá nhân. Lượng cổ phiếu này chiếm hơn 75% vốn điều lệ của chủ chuỗi nhà sách Phương Nam.

Hồi tháng 8, doanh nghiệp công bố đầu tư sang thị trường Philippines để tạo dựng thương hiệu FlexOffice Philippines với số vốn 2,8 triệu USD (tương đương gần 73 tỷ đồng ). Tổng số vốn được Thiên Long chuẩn bị sẵn bằng tiền, không cần vay thêm.

Theo kế hoạch, tập đoàn này sẽ thành lập tổ chức kinh tế hoặc mua cổ phần, vốn góp để tham gia quản lý, với mục tiêu nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm cùng các sản phẩm liên quan tại Philippines.