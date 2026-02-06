Thiên Long lên kế hoạch thoái vốn tại chuỗi nhà sách Phương Nam

Sau khi mua hơn 75% vốn chuỗi nhà sách Phương Nam vào tháng 5/2025, Thiên Long hiện lên kế hoạch tái cấu trúc và chuyển nhượng toàn bộ phần sở hữu tại doanh nghiệp này.

Thiên Long muốn thoái vốn khỏi chuỗi nhà sách Phương Nam chỉ sau chưa đầy nửa năm. Ảnh: PNC.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua hàng loạt quyết sách liên quan đến tái cấu trúc danh mục đầu tư, trong đó có kế hoạch giải thể một công ty con và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại một số đơn vị liên kết.

Đáng chú ý, HĐQT Thiên Long đã phê duyệt chủ trương tái cấu trúc phần vốn mà công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam (TLMN) đang nắm giữ tại CTCP Văn hóa Phương Nam (HoSE: PNC), hướng tới mục tiêu trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển nhượng toàn bộ phần sở hữu tại doanh nghiệp này.

Theo phương án được thông qua, TLMN sẽ thành lập một công ty mới dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó TLMN nắm giữ 99,9% vốn điều lệ. Sau đó, toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phần tại Văn hóa Phương Nam, tương đương 49,49% vốn điều lệ, sẽ được chuyển nhượng sang công ty mới này. Giá chuyển nhượng mục tiêu không thấp hơn 144 tỷ đồng .

Trên cơ sở đó, Thiên Long sẽ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại công ty mới cho tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu, với giá mục tiêu không thấp hơn 144 tỷ đồng . Hình thức chuyển nhượng dự kiến là chuyển nhượng trực tiếp thông qua hợp đồng.

Theo giải trình của Thiên Long, các quyết sách nêu trên được đưa ra sau quá trình rà soát, đánh giá toàn diện các yếu tố tài chính và rủi ro liên quan. Doanh nghiệp cho rằng phương án chuyển nhượng theo lộ trình này phù hợp với định hướng tái cấu trúc, góp phần tối ưu lợi ích tài chính, đồng thời tăng tính linh hoạt trong giao dịch và khả năng tiếp cận nhà đầu tư phù hợp.

Trước đó vào tháng 5/2025, Thiên Long đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch để TLMN đầu tư vào CTCP Văn hóa Phương Nam. Phía Thiên Long sau đó nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC từ 3 nhóm cổ đông cá nhân, từ đó sở hữu hơn 75% vốn điều lệ của chủ chuỗi nhà sách Phương Nam.

Bên cạnh đó, HĐQT Thiên Long đã phê duyệt việc giải thể CTCP Clever World, căn cứ theo chủ trương đã được thống nhất tại biên bản họp HĐQT ngày 16/12/2025. Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của TLMN tại Clever World, được giao chủ động quyết định và phê duyệt các hồ sơ liên quan.

Ngoài ra, Thiên Long cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại CTCP Pega Holdings. Theo nghị quyết, doanh nghiệp dự kiến chuyển nhượng 4 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ của Pega Holdings, với giá chuyển nhượng mục tiêu không thấp hơn 35 tỷ đồng . Hình thức chuyển nhượng là trực tiếp thông qua hợp đồng, đối tượng nhận chuyển nhượng sẽ được lựa chọn phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Động thái dứt khoát với các công ty con của Thiên Long diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản), chủ thương hiệu Campus, muốn thâu tóm hãng bút bi Việt Nam.

Cuối năm 2025, Tập đoàn Kokuyo cho biết đang có kế hoạch mua lại CTCP Tập đoàn Thiên Long thông qua hình thức mua cổ phần và chào mua công khai.

Liên quan đến thương vụ, đại diện Thiên Long khẳng định giai đoạn này, những diễn biến trên không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Tất cả bộ phận vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và ổn định.

Cũng theo doanh nghiệp này, các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên. Tất cả sẽ được Thiên Long tiếp nhận, cập nhật một cách thận trọng.

Về kết quả kinh doanh, Thiên Long cho biết doanh thu thuần sau 11 tháng kinh doanh năm nay của doanh nghiệp đạt 3.808 tỷ đồng , tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thị trường nội địa đạt 2.766 tỷ đồng , tăng 9%. Với kết quả này, Thiên Long đã thực hiện 91% kế hoạch doanh thu cả năm được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.