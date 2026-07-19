Loạt 'đất vàng' ở TP.HCM liên quan bà Trương Mỹ Lan sắp được định giá

SCB đang mời thầu lựa chọn tổ chức định giá độc lập cho 13 tài sản bảo đảm liên quan bà Trương Mỹ Lan, trong đó có 12 bất động sản tại TP.HCM và Tây Ninh.

Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo mời thầu các tổ chức định giá độc lập để xác định giá trị của 13 mã tài sản bảo đảm riêng lẻ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/7 đến 15h ngày 30/7.

Đây là các tài sản nằm trong danh mục 1.120 mã tài sản bảo đảm theo Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST và Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT. Theo phán quyết của tòa, các tài sản này được giao cho SCB phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tiếp tục quản lý và xử lý để thu hồi nợ.

Trong đợt triển khai này, SCB lựa chọn đơn vị định giá đối với 13 mã tài sản bảo đảm là các bất động sản cùng máy móc, thiết bị tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh (địa bàn Long An cũ). Theo ngân hàng, đây đều là các tài sản độc lập, đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý về thế chấp, có thể chuyển nhượng riêng lẻ, đồng thời có tính thanh khoản cao, thuận lợi cho việc mua bán và chuyển nhượng theo quy định.

Theo danh sách, phần lớn các bất động sản cần định giá nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM, như số 22 Lê Lợi, 15 Ngô Đức Kế, 45AB Pasteur, 202-204 Pasteur... SCB cho biết một số tài sản hiện đóng cửa, trong khi số khác được cho bên thứ ba thuê làm văn phòng, kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc bãi giữ xe.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia, SCB không yêu cầu bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp có tạm ứng, việc bảo lãnh sẽ được thực hiện theo kết quả thương thảo hợp đồng.

Theo SCB, quá trình xử lý các tài sản thế chấp nhằm thu hồi nợ và khắc phục thiệt hại theo các bản án của tòa được thực hiện dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. Việc này nhằm bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SCB cùng các bên liên quan, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo hồ sơ vụ án, 1.120 mã tài sản bảo đảm được dùng để thế chấp cho 1.243 khoản vay của bà Trương Mỹ Lan ở SCB. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, tổng dư nợ của các khoản vay này lên tới khoảng 673.000 tỷ đồng .

Trước đó, vào tháng 3, SCB đã triển khai xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm, gồm nhà đất cùng quần áo, phụ kiện thời trang của các doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.