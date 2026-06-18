Sau 4 lần giảm giá, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan vẫn ế khách

Dù đã trải qua 4 lần giảm giá, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được chủ mới khi phiên đấu giá ngày 18/6 tiếp tục không có người tham gia trả giá.

Sáng 18/6, phiên đấu giá trực tuyến hai du thuyền thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan được tổ chức theo hình thức trả giá lên. Tài sản là du thuyền The Reverie Saigon màu xanh - trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát VR18051515, được sản xuất tại Pháp năm 2018.

Du thuyền hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn, khu SwanBay, xã Đại Phước, Đồng Nai. Giá khởi điểm được đưa ra là hơn 38,7 tỷ đồng . Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ với giá 1 triệu đồng và nộp trước 7,7 tỷ đồng , tương đương 20% giá khởi điểm.

Tài sản thứ hai là tàu THALIA màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát VR17050813, sản xuất tại Ba Lan năm 2017. Tàu hiện neo đậu tại khu đô thị Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Giá khởi điểm của tài sản là 3,8 tỷ đồng . Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ với giá 200.000 đồng và đặt trước 763 triệu đồng, tương ứng 20% giá khởi điểm.

Tuy nhiên, không có người tham gia trả giá đối với cả hai tài sản này. Như vậy, sau 4 lần giảm giá, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được chủ sở hữu mới.

Trước đó, một số tài sản khác liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được đấu giá thành công. Đáng chú ý, chiếc ôtô Mercedes-Maybach đứng tên CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát được bán với mức giá hơn 16,6 tỷ đồng . Hai túi xách hàng hiệu Hermès của bà Trương Mỹ Lan cũng đã tìm được chủ mới với giá lần lượt 2,5 tỷ đồng và 11,6 tỷ đồng .

Trong khi đó, hai phương tiện khác gồm một xe Lexus 5 chỗ màu đen và một xe BMW 5 chỗ màu xanh vẫn chưa có người mua. Các tài sản này dự kiến được đưa ra đấu giá lần thứ hai vào ngày 30/6 tới.

Liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát, mới đây Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1058/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo được bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối giữa các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị liên quan nhằm xử lý các vấn đề trọng yếu, mang tính liên ngành trong quá trình thi hành án dân sự; đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến khối tài sản bảo đảm nghĩa vụ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được bản án giao cho Ngân hàng SCB quản lý và xử lý.