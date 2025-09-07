Công ty liên quan Vạn Thịnh Phát lỗ lũy kế gần 3.100 tỷ đồng

Bông Sen Corp - doanh nghiệp có liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát - ghi nhận lỗ hợp nhất gần 356 tỷ đồng trong nửa đầu năm, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 3.100 tỷ đồng.

Chủ sở hữu khách sạn Palace Saigon vừa báo lỗ hợp nhất gần 356 tỷ đồng trong 6 tháng. Ảnh: Hải An.

CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ghi nhận khoản lỗ sau thuế hợp nhất gần 356 tỷ đồng trong nửa đầu năm, giảm so với mức lỗ gần 401 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, tổng lỗ lũy kế của doanh nghiệp đến cuối tháng 6 vẫn lên tới gần 3.100 tỷ đồng . Tại thời điểm này, tổng tài sản của Bông Sen đạt hơn 13.600 tỷ đồng , hầu như không đổi so với năm trước, trong khi nợ phải trả tăng gần 9%, lên 9.076 tỷ đồng .

Công ty hiện không có dư nợ vay ngân hàng, song vẫn đang gánh khoản trái phiếu trị giá 4.805 tỷ đồng . Đáng chú ý, các khoản nợ phải trả khác tăng mạnh gần 62%, khiến hệ số nợ phải trả/tổng tài sản nâng từ 0,61 lên 0,67 lần, còn hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,59 lên 2 lần.

Bông Sen hiện chỉ có một lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành là BSENCH2126003, phát hành năm 2021, đáo hạn tháng 10/2026, với lãi suất 15,75%/năm. Nguồn vốn phát hành được dùng để đầu tư dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ tại 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TP.HCM).

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này gồm 30% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức (khoảng 180 tỷ đồng ) do bà Trần Thị Phơ nắm giữ; 69,9% vốn điều lệ của CTCP Dacha (hơn 634 tỷ đồng ) thuộc sở hữu CTCP Đầu tư Hợp Thành 1, cùng với một số bất động sản và tài sản khác của chính Bông Sen cũng như bên thứ ba.

Tuy nhiên, công ty đã không thể thanh toán khoản lãi gần 2.230 tỷ đồng trong kỳ lãi vào tháng 6 vừa qua với lý do tài khoản bị phong tỏa vì liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Trước đó, Bông Sen cũng không thể thanh toán tiền lãi của lô trái phiếu này trong kỳ trả lãi năm 2024 với lý do tương tự.

Bông Sen Corp được thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Saigontourist vào năm 2005. Công ty hoạt động đa lĩnh vực, nổi bật trong kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch và ẩm thực.

Hiện, Bông Sen Corp là chủ sở hữu nhiều bất động sản khách sạn lớn tại TP.HCM như khách sạn Palace Saigon, Bông Sen Sài Gòn, Bông Sen Annex trên đường Đồng Khởi..., cùng nhiều cơ sở kinh doanh ẩm thực, trung tâm tiệc.

Trong những năm gần đây, Bông Sen Corp được nhắc đến nhiều do liên quan tới hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu nhưng gặp khó khăn trong thanh toán lãi và gốc, nhiều tài khoản bị phong tỏa trong quá trình điều tra vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan.