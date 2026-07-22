Cận cảnh những cửa hàng kim cương hiếm hoi còn mở cửa ở TP.HCM

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 21/7, trong khi nhiều cửa hàng kim cương tại khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành), chợ An Đông (phường An Đông) và trên các tuyến đường An Dương Vương, Trần Hưng Đạo... lần lượt đóng cửa, số ít cửa hàng vẫn duy trì hoạt động, cam kết sản phẩm thật và đảm bảo chính sách thu mua cho khách hàng. Tuy nhiên, một số cửa hàng hiện không nhận mua lại những sản phẩm không do chính mình bán ra.

Giữa biến động của thị trường kim cương, cửa hàng Quyên Diamond trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán) khẳng định tiếp tục kinh doanh, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng. Hiện, đơn vị cho biết không nhận thu mua các sản phẩm thương hiệu khác, nhằm dành nguồn quỹ dự phòng để mua lại sản phẩm mà khách mua tại cửa hàng. "Nếu kiểm tra đúng là sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu mua lại ngay và thanh toán liền", cửa hàng nói.

Một cửa hàng kim cương trên đường Hùng Vương (phường Chợ Quán) cho biết không nhận thu mua sản phẩm của thương hiệu khác, chỉ thu đổi kim cương khi khách hàng có nhu cầu nâng cấp sản phẩm mua từ chính cửa hàng này.

Đường An Dương Vương vốn là nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương. Theo ghi nhận, đây là một trong số tiệm kim cương hiếm hoi còn mở cửa giữa giai đoạn "khủng hoảng" nghiêm trọng, khi hàng loạt thương hiệu lớn tuyên bố mất thanh khoản, dừng kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng nổi tiếng trong giới bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cao Hùng Diamond (35 Trần Phú, phường Chợ Quán) là một trong những doanh nghiệp tuyên bố mất thanh khoản, phải tạm ngưng hoạt động thu đổi trong 2 tuần để ổn định hệ thống. Sau những biến động, nhiều khách hàng bán lại kim cương đã yêu cầu thương hiệu này thanh toán ngay, khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải. "Điện thoại nghe không kịp, nhắn tin trả lời không hết", đại diện cửa hàng cho biết.

Tương tự, Cashion cũng thông báo tạm dừng kinh doanh trong 2 tháng để tái cấu trúc từ ngày 19/7. Doanh nghiệp cho hay đang chịu sức ép từ biến động thị trường, dẫn đến không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.

Gần đó, tiệm Hoàng Thứ Jewelry dán bảng thông báo "xin tạm nghỉ hôm nay". Trên các hội nhóm mua bán kim cương, khách hàng chia sẻ đơn vị này nhiều lần lỡ hẹn khi được yêu cầu thanh toán ngay.

Trước đó, sau khi 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu và Ngọc Tâm bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, các cửa hàng thuộc những hệ thống này đã đồng loạt ngừng hoạt động, đóng cửa cho đến nay. Loạt cửa hàng Kim Dung, Kim Khiết, Kim Châu gần đó cũng "im hơi lặng tiếng". Biến cố liên tiếp trên thị trường đang dần kéo giảm niềm tin của người tiêu dùng trong nước vào một trong những mặt hàng xa xỉ nhất.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ. Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán tại hệ thống đều là hàng nhập khẩu chính ngạch và nhấn mạnh không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc buôn lậu được phân phối qua các kênh bán hàng của PNJ.

Đến ngày 12/7 mới đây, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab.

Sau các thông tin về vụ án, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản khi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.