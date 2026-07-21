PNJ tạm đổi chính sách mua lại kim cương

Trước làn sóng khách hàng bán lại kim cương tăng mạnh, PNJ chuyển từ thanh toán trong ngày sang chi trả theo lộ trình, đồng thời khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại.

Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ. Ảnh: Liên Phạm.

Tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 21/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) nhìn nhận những biến động gần đây không còn là sự cố của một vài doanh nghiệp riêng lẻ mà đã trở thành vấn đề chung của toàn ngành kim cương.

Doanh số mua lại gấp 5 lần doanh số bán ra

Theo ông Công, kể từ ngày 3/7, sau khi cơ quan chức năng khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, để điều tra về hành vi buôn lậu 28.000 viên kim cương, doanh số mua lại trang sức tại PNJ đã cao gấp 5 lần doanh số bán ra.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp đã bố trí nguồn lực tài chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết mua lại.

Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp đánh giá, ban lãnh đạo PNJ nhận định áp lực hiện nay không chỉ mang tính ngắn hạn mà có thể kéo dài, bởi thị trường kim cương cần thêm thời gian để khôi phục niềm tin và giúp người tiêu dùng hiểu đúng hơn về sản phẩm.

Ông Công cho biết lượng hàng mua lại tăng đột biến cũng tạo áp lực lớn lên thanh khoản và dòng tiền ngắn hạn của doanh nghiệp.

"Các sản phẩm sau khi được mua lại không thể đưa ngay trở lại thị trường mà phải trải qua quá trình xử lý như làm mới, đánh bóng, tháo đá, nấu chảy vàng hoặc tái chế nguyên liệu. Tùy từng loại sản phẩm, quá trình này thường kéo dài vài tháng. Do đó, khi mua vào một lượng lớn như vậy thì không thể xoay vòng để tạo dòng tiền trở lại ngay được", ông giải thích.

Thay đổi chính sách thanh toán

Trước diễn biến bất thường của thị trường và nhu cầu bán lại trang sức tăng mạnh, Hội đồng quản trị và Ban điều hành PNJ đã thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị thanh khoản nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, đồng thời bảo vệ lợi ích lâu dài của khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

PNJ khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với toàn bộ giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp.

Theo phương án mới, PNJ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực vận hành thực tế của hệ thống đối với toàn bộ giao dịch mua lại trên toàn quốc.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ và phương án khách hàng lựa chọn. Trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt quá hạn mức xử lý trong ngày, PNJ vẫn cam kết mua lại 100% và thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo.

"Đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường có biến động bất thường và sẽ được PNJ xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định", ông Công nói.

Về thời gian thanh toán theo lộ trình, ông Công cho biết hiện PNJ chưa đưa ra mốc cụ thể do bộ phận tài chính vẫn đang tính toán. Tuy nhiên, ông khẳng định thời gian xử lý sẽ không kéo dài tới một năm như một số đơn vị trên thị trường đang áp dụng, doanh nghiệp sẽ nỗ lực rút ngắn ở mức nhanh nhất có thể.

Lãnh đạo PNJ tại buổi chia sẻ thông tin với báo chí sáng 21/7. Ảnh: Liên Phạm.

Đối với phương án giao dịch, khách hàng sở hữu kim cương rời có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời khác hoặc nhận tiền mặt. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi sang trang sức hoặc vàng miếng nhằm tuân thủ quy định tại Nghị định 232.

Đối với các dòng sản phẩm còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ như vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn, Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm hoặc kim cương rời... Giá trị chuyển đổi sẽ được áp dụng theo chính sách ưu đãi hiện hành, đồng thời được cộng thêm ưu đãi tùy từng nhóm sản phẩm.

Trong trường hợp khách hàng muốn nhận tiền, PNJ sẽ thanh toán đầy đủ giá trị mua lại theo lộ trình mà hệ thống có thể đáp ứng. Doanh nghiệp cũng cho phép khách hàng kết hợp hai phương án, gồm chuyển đổi một phần giá trị sang sản phẩm PNJ và nhận tiền đối với phần còn lại.

Ban lãnh đạo PNJ nhấn mạnh ưu tiên lớn nhất của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ thanh khoản, duy trì hoạt động liên tục và giữ vững giá trị dài hạn.

Theo doanh nghiệp, những khó khăn hiện tại chủ yếu xuất phát từ biến động bất thường của thị trường, không phản ánh sự suy yếu trong hoạt động kinh doanh cốt lõi hay năng lực tài chính trung và dài hạn của PNJ.

Doanh nghiệp một lần nữa khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả giao dịch của khách hàng, đồng thời cam kết công khai, minh bạch về chính sách xử lý và tiến độ thanh toán. PNJ cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ, giải đáp và tiếp nhận phản hồi thông qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức.