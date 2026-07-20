PNJ lên tiếng về mối quan hệ với Cashion, Người Bạn Vàng

PNJ khẳng định Cashion không phải là công ty con, công ty liên kết hay doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, đồng thời cho biết đã chấm dứt hợp tác với Người Bạn Vàng.

Cửa hàng kim cương Cashion thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh trong 2 tháng. Ảnh: Cashion.

Trước thông tin CTCP Cashion - đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng kim cương, trang sức, đồng hồ và hàng hiệu Cashion - vừa thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh trong 2 tháng để thực hiện tái cấu trúc toàn diện, trên thị trường xuất hiện nhiều thông tin cho rằng CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) có liên quan đến doanh nghiệp này.

PNJ theo đó đã phát đi thông tin chính thức nhằm làm rõ mối quan hệ với Cashion.

Cụ thể, PNJ cho biết trước đây doanh nghiệp chỉ thực hiện khoản đầu tư tài chính vào CTCP Người Bạn Vàng (NBV) với tỷ lệ sở hữu 19,9% vốn. Khoản đầu tư nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cầm cố tài sản của một bộ phận khách hàng.

Trong thời gian hợp tác, PNJ cho Người Bạn Vàng thuê mặt bằng có thu phí để triển khai dịch vụ tại một số cửa hàng của PNJ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cấp khoản vay phục vụ hoạt động của Người Bạn Vàng theo các điều khoản thương mại và mức lãi suất phù hợp với quy định nội bộ.

Đến ngày 12/2/2025, Người Bạn Vàng thành lập Cashion, hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng.

"Việc mở rộng sang lĩnh vực có sự tương đồng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của PNJ khiến định hướng hoạt động giữa các bên không còn phù hợp như mục tiêu hợp tác ban đầu", PNJ thông tin.

Nhằm tránh những hiểu nhầm trên thị trường, tháng 1/2026, PNJ đã phát đi thông báo chính thức về quyền sở hữu thương hiệu và làm rõ mối quan hệ với các đơn vị liên quan.

Theo đó, PNJ khẳng định Cashion không phải là đối tác, công ty con, công ty liên kết hay doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của PNJ. Doanh nghiệp cho biết việc công bố thông tin nhằm giúp khách hàng nhận diện đúng các chủ thể kinh doanh, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình giao dịch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông báo hồi tháng 1 của PNJ làm rõ mối quan hệ với Cashion.

PNJ cũng nhấn mạnh đã hoàn tất việc thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại CTCP Người Bạn Vàng. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo nguyên tắc giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại thời điểm thực hiện, dự kiến khoảng 3,98 tỷ đồng ; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ và bảo đảm nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư.

Đến nay, PNJ cho biết hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp và Người Bạn Vàng tại hệ thống cửa hàng PNJ đã chấm dứt. PNJ cũng khẳng định không có bất kỳ hoạt động hợp tác kinh doanh, quản lý hay điều hành nào với Cashion. Theo doanh nghiệp, Cashion là một pháp nhân hoạt động độc lập trên thị trường và đang kinh doanh trong cùng lĩnh vực với PNJ.