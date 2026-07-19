Một hệ thống hàng chục cửa hàng kim cương tạm dừng kinh doanh

Với 35 cửa hàng khắp các tỉnh thành, Cashion vừa thông báo tạm dừng kinh doanh 2 tháng để tái cấu trúc, với lý do không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.

Cửa hàng kim cương Cashion thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh trong 2 tháng. Ảnh: Cashion.

CTCP Cashion, đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng kim cương, trang sức, đồng hồ và hàng hiệu Cashion, vừa thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh trong 2 tháng để thực hiện tái cấu trúc toàn diện.

Doanh nghiệp cho biết những biến động lớn của thị trường trong thời gian qua khiến họ không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại.

Theo đó, từ 8h ngày 19/7, doanh nghiệp sẽ chính thức tạm dừng hoạt động kinh doanh trong thời gian 2 tháng để triển khai quá trình tái cấu trúc.

"Trong thời gian này hoặc sớm hơn, Cashion rất mong có thể có cơ hội trở lại với mô hình phù hợp, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng", thông báo nhấn mạnh và cho biết thời điểm hoạt động trở lại sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức ngay khi có thông tin.

Thành lập từ năm 2021, đến nay toàn hệ thống Cashion có khoảng 35 cửa hàng, tập trung ở TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Phần lớn đặt tại các trung tâm thương mại lớn.

Hàng loạt cửa hàng kim cương lớn nhỏ ở TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành tạm đóng cửa hoặc thông báo ngừng kinh doanh trong thời gian gần đây. Ảnh: Hoài Bảo.

Cashion là doanh nghiệp kinh doanh kim cương tiếp theo thông báo tạm dừng hoạt động trong bối cảnh thị trường liên tiếp xuất hiện nhiều biến động.

Trước đó một ngày, Cao Hùng Diamond (35 Trần Phú, phường Chợ Quán, TP.HCM) cũng thông báo tạm ngưng hoạt động thu đổi trong 2 tuần để ổn định hệ thống trước áp lực thanh khoản.

Theo thông báo, thời gian qua cửa hàng đã hẹn lịch thu đổi với nhiều khách hàng và được một số người chấp nhận gia hạn từ 1 đến 8 tháng để doanh nghiệp có thời gian xoay xở dòng tiền. Tuy nhiên, sau những biến động gần đây của thị trường, nhiều khách hàng đã thay đổi quyết định và yêu cầu được thanh toán ngay, khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải.

"Điện thoại nghe không kịp, nhắn tin trả lời không hết", đại diện cửa hàng cho biết. Doanh nghiệp cũng cho hay đã xảy ra một số trường hợp khách hàng gây áp lực để được thanh toán sớm, khiến nhân viên và ban điều hành chịu nhiều sức ép.

"Cửa hàng xin phép tạm ngưng hoạt động thu đổi trong thời gian 2 tuần để ổn định lại", thông báo nêu. Sau thời gian này, doanh nghiệp sẽ thông báo thời điểm tiếp nhận thu đổi trở lại trên fanpage và các kênh chính thức.

Đáng chú ý, Cao Hùng Diamond nhấn mạnh doanh nghiệp không đóng cửa, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng.

Một thương kim cương khác là PJA Diamond & Jewelry trước đó cũng đã thông báo ngừng hoạt động sau gần 10 năm kinh doanh. Doanh nghiệp cho biết hơn 90% khách hàng đồng loạt mang kim cương đến bán lại khiến thanh khoản gần như tê liệt. Theo PJA, doanh nghiệp đã cố gắng xử lý các yêu cầu thu đổi suốt 45 ngày nhưng cuối cùng buộc phải đóng cửa.

Làn sóng bán lại kim cương được cho là xuất phát từ tâm lý thận trọng của người tiêu dùng sau vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương bị phanh phui, trong đó cơ quan công an đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có nguyên Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab) - công ty thành viên của PNJ.

Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán ra trong hệ thống được nhập khẩu chính ngạch và không có sản phẩm nào liên quan đến vụ án. Doanh nghiệp cũng cho biết lượng khách mang kim cương đến bán lại tăng mạnh trong những ngày đầu sau khi thông tin được công bố.

Đến ngày 12/7 mới đây, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab.