Một cửa hàng kim cương TP.HCM tạm dừng thu đổi vì áp lực thanh khoản

Cao Hùng Diamond thông báo tạm ngừng hoạt động thu đổi trong 2 tuần do quá tải trước làn sóng khách bán lại, giữa lúc thị trường kim cương liên tiếp biến động.

Chủ cửa hàng cho biết điện thoại nghe không kịp, nhắn tin trả lời không hết vì áp lực từ khách hàng. Ảnh: Cao Hùng.

Cao Hùng Diamond (phường Chợ Quán, TP.HCM) vừa có thư gửi khách hàng, khẳng định doanh nghiệp không dừng hoạt động nhưng sẽ tạm ngừng dịch vụ thu đổi trong 2 tuần để ổn định hệ thống trước áp lực thanh khoản.

Theo thông báo, thời gian qua cửa hàng đã hẹn lịch thu đổi với nhiều khách hàng và được một số người chấp nhận gia hạn từ 1 đến 8 tháng để doanh nghiệp có thời gian xoay xở dòng tiền.

Tuy nhiên, sau những biến động gần đây của thị trường, nhiều khách hàng đã thay đổi quyết định và yêu cầu được thanh toán ngay, khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải.

"Điện thoại nghe không kịp, nhắn tin trả lời không hết", đại diện cửa hàng cho biết. Doanh nghiệp cũng cho hay đã xảy ra một số trường hợp khách hàng gây áp lực để được thanh toán sớm, khiến nhân viên và ban điều hành chịu nhiều sức ép.

"Cửa hàng xin phép tạm ngưng hoạt động thu đổi trong thời gian 2 tuần để ổn định lại", thông báo nêu. Sau thời gian này, doanh nghiệp sẽ thông báo thời điểm tiếp nhận thu đổi trở lại trên fanpage và các kênh chính thức.

Đáng chú ý, Cao Hùng Diamond nhấn mạnh doanh nghiệp không đóng cửa, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng.

Động thái của Cao Hùng Diamond diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương trong nước liên tiếp xuất hiện những biến động lớn.

Trước đó, PJA Diamond & Jewelry đã thông báo ngừng hoạt động sau gần 10 năm kinh doanh. Doanh nghiệp cho biết hơn 90% khách hàng đồng loạt mang kim cương đến bán lại khiến thanh khoản gần như tê liệt. Theo PJA, doanh nghiệp đã cố gắng xử lý các yêu cầu thu đổi suốt 45 ngày nhưng cuối cùng buộc phải đóng cửa.

Trước PJA, hệ thống kim cương Ngọc Châu Âu cũng thông báo tạm ngừng hoạt động để tái cơ cấu sau khi thị trường xuất hiện nhiều biến động.

Làn sóng bán lại kim cương được cho là xuất phát từ tâm lý thận trọng của người tiêu dùng sau vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương bị phanh phui, trong đó cơ quan công an đã khởi tố nhiều bị can và xác định có liên quan đến nguyên Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab).

Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán ra trong hệ thống được nhập khẩu chính ngạch và không có sản phẩm nào liên quan đến vụ án. Doanh nghiệp cũng cho biết lượng khách mang kim cương đến bán lại tăng mạnh trong những ngày đầu sau khi thông tin được công bố.

Đến ngày 12/7 mới đây, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab.