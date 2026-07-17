Một thương hiệu kim cương thông báo ngừng hoạt động sau 10 năm

PJA Diamond & Jewelry ngừng hoạt động từ 17/7. Lý do được đưa ra là lượng khách bán lại kim cương tăng đột biến, trong khi thanh khoản trên thị trường bị tắc nghẽn.

PJA Diamond & Jewelry thông báo đóng cửa từ 17/7. Ảnh: PJA.

Thương hiệu trang sức PJA Diamond & Jewelry (PJA) vừa phát đi thông báo chính thức ngừng hoạt động từ ngày 17/7, khép lại gần một thập kỷ kinh doanh trên thị trường kim cương.

Trong thông báo gửi khách hàng, doanh nghiệp cho biết đây là "quyết định cực kỳ khó khăn" sau nhiều năm hoạt động. PJA khẳng định đã xây dựng thương hiệu dựa trên tiêu chí cung cấp kim cương thiên nhiên đạt tiêu chuẩn với mức giá dễ tiếp cận, đồng thời duy trì chính sách thu đổi nhanh trong ngày suốt 10 năm qua.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, những biến động của thị trường thời gian gần đây đã khiến hoạt động kinh doanh rơi vào khủng hoảng.

PJA cho biết tâm lý lo ngại của khách hàng khiến lượng người bán lại kim cương tăng đột biến, vượt 90%, trong khi thanh khoản trên thị trường gần như tắc nghẽn.

"Trong khủng hoảng, PJA đã đối diện và cố gắng thanh khoản suốt 45 ngày ròng rã, không ngừng nỗ lực xoay chuyển tình thế với hy vọng giữ được thương hiệu và lòng tin của khách hàng. Thế nhưng đến hôm nay, PJA thật sự không còn lựa chọn nào khác", doanh nghiệp chia sẻ.

Theo thông báo, dù ngừng hoạt động, PJA vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với khách hàng để hoàn tất các thủ tục pháp lý và thực hiện những trách nhiệm còn lại. Được biết, doanh nghiệp có địa chỉ tại 413 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Quyết định đóng cửa của PJA diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương trong nước liên tiếp biến động từ đầu tháng 7. Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, có liên quan đến nguyên Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab), tâm lý người tiêu dùng bị ảnh hưởng đáng kể.

PNJ cho biết những ngày đầu sau vụ việc, lượng khách mang kim cương đến bán lại tăng mạnh, dù doanh nghiệp khẳng định toàn bộ kim cương bán trong hệ thống đều được nhập khẩu chính ngạch và không có sản phẩm nào liên quan đến vụ án.

Hiệu ứng lan rộng cũng khiến hàng loạt doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh kim cương tạm đóng cửa.

Đến ngày 12/7 mới đây, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab.