Hàng loạt cửa hàng kim cương ở TP.HCM 'cửa đóng then cài'

Sáng 18/7, chị Hoa (ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) cùng con gái đã đến cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry, 194 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành để bán lại chiếc nhẫn kim cương 6,8 ly. Tuy nhiên, chị chờ cả buổi sáng nhưng cửa hàng không có ai đến tiếp mẹ con chị. Chị Hoa cho biết đại diện cửa hàng Hoàng Thứ thông báo ngày 18/7 sẽ thu mua lại chiếc nhẫn cho chị. Khi chị đến đây thì không gặp được ai. Người dân xung quanh chia sẻ cửa hàng này mới đóng cửa từ sáng nay.