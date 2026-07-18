Hàng loạt cửa hàng kim cương ở TP.HCM 'cửa đóng then cài'

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Sáng 18/7, chị Hoa (ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) cùng con gái đã đến cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry, 194 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành để bán lại chiếc nhẫn kim cương 6,8 ly. Tuy nhiên, chị chờ cả buổi sáng nhưng cửa hàng không có ai đến tiếp mẹ con chị. Chị Hoa cho biết đại diện cửa hàng Hoàng Thứ thông báo ngày 18/7 sẽ thu mua lại chiếc nhẫn cho chị. Khi chị đến đây thì không gặp được ai. Người dân xung quanh chia sẻ cửa hàng này mới đóng cửa từ sáng nay.
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Cách đó vài bước chân, cửa hàng Xuân Thu chuyên kinh doanh kim cương tại địa chỉ 212 Lê Thánh Tôn cũng đóng cửa im lìm.
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Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành, cửa hàng Quế Jewelry chuyên kinh doanh kim cương cũng đóng cửa từ hôm nay (18/7). Đây cũng là thương hiệu có tiếng ở khu vực này.
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Quanh khu vực chợ Bến Thành, một số cửa hàng kinh doanh kim cương trên đường Thủ Khoa Huân cũng đóng cửa. Ảnh: Đại Việt.
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PJA - thương hiệu kinh doanh kim cương lâu năm tọa lạc tại số 413 Võ Văn Tần cũng chính thức tạm đóng cửa từ hôm qua (17/7). Ảnh: Đại Việt.
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PJA gửi tâm thư đến khách hàng và cho rằng thị trường kim cương đang xảy ra khủng hoảng, kéo theo hệ lụy khó lường. Sự việc này đã tác động đến tâm lý khách hàng. PJA đã tiếp nhận lượng khách đến bán lại sản phẩm cao đột biến. Dù cố gắng tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng nhưng PJA đã bị mất kiểm soát, tắc nghẽn nghiêm trọng về dòng tiền kinh doanh. Ảnh: Đại Việt.
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Trên đường An Dương Vương, loạt cửa hàng kinh doanh kim cương cũng “cửa đóng then cài”.
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Nhiều thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu năm trên đường An Dương Vương cũng không chịu nổi sức ép từ cơn khủng hoảng của ngành kim cương trong thời gian qua.
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Trước đó, từ tháng 5/2026, khi một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm mua kim cương đáng thất vọng với nguồn gốc và chất lượng kim cương không rõ ràng. Ngay lập tức, làn sóng mang kim cương đi bán lại diễn ra rầm rộ. Chưa dừng lại, khi Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab, công ty con của PNJ) và các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu thì thị trường kim cương càng khủng hoảng trầm trọng.
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Tuy vậy, bên cạnh các cửa hàng đóng cửa thì nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý lớn ở TP.HCM vẫn hoạt động.
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Các cửa hàng lớn trên đường An Dương Vương vẫn mở cửa giao dịch bình thường. Ảnh: Đại Việt.
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Một số cửa hàng kinh doanh kim cương nổi tiếng trên đường Trần Hưng Đạo tiếp tục đón khách và trao đổi, mua bán các sản phẩm kim cương.