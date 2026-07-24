Khách đến bán vàng, kim cương tại PNJ cần lưu ý điều này

PNJ thông báo tiếp nhận các giao dịch thu mua vàng bạc đá quý trong vòng 2 tiếng mỗi ngày, tại 110 cửa hàng thuộc hệ thống trên toàn quốc.

PNJ tiếp nhận các giao dịch thu mua vàng bạc đá quý trong khung giờ 15-17h mỗi ngày. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa cập nhật danh sách các cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại, cùng khung giờ giao dịch và phương án xử lý trên trang web chính thức của công ty.

Theo đó, doanh nghiệp thông báo khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại là 15h-17h mỗi ngày. Tuy nhiên, PNJ chỉ tiếp nhận giao dịch mua lại đối với các cửa hàng có tên trong danh sách.

Còn đối với các cửa hàng PNJ còn lại, công ty tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị thu vào và được áp dụng theo chương trình ưu đãi hiện hành.

Trong cập nhật mới nhất, danh sách hệ thống cửa hàng thực hiện mua lại bao gồm 12 cửa hàng ở khu vực Tây nguyên, 13 cửa hàng tại Đông Nam bộ, 12 cửa hàng miền Trung, 25 cửa hàng tại TP.HCM, 20 cửa hàng miền Tây và 28 cửa hàng miền Bắc.

Như vậy, PNJ triển khai việc thu mua lại ở 110 cửa hàng trên cả nước theo 2 phương án giao dịch mua được công bố trước đó. Ở phương án 1, khách hàng có thể chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại, với hóa đơn mua hàng gốc phát sinh từ ngày 9/7 trở về trước, trong khi phương án 2 cho phép khách nhận tiền theo lộ trình thanh toán trong vòng 120 ngày.

Ngoài ra, PNJ cũng đưa ra phương án kết hợp linh hoạt, tức khách hàng có thể vừa chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ để hưởng ưu đãi tương ứng, vừa nhận phần còn lại bằng tiền theo lộ trình thanh toán 120 ngày

Trong thông báo, PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả giao dịch; công khai, minh bạch về chính sách xử lý và tiến độ thanh toán; đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng phương án đã lựa chọn và chủ động hỗ trợ, giải đáp và tiếp nhận mọi phản hồi thông qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của PNJ.

"Việc điều chỉnh lộ trình thanh toán trong giai đoạn hiện tại không phải là sự thay đổi về mặt cam kết, mà là giải pháp để mọi nghĩa vụ với quý khách hàng được thực hiện một cách bền vững trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tăng mạnh chưa từng có của toàn ngành", PNJ cho hay.